中職／鋒哥農場展現成效 富邦可望成攪亂戰局黑馬

富邦悍將過去常常出現「季前宇宙邦，球季軟趴趴」的情況，最主要被詬病的就是主將年紀稍長，又過度倚賴球星。因此從洪一中執教，到現任的丘昌榮，球隊都持續在進行換血動作。去年季末更是大規模將球星戰力外，包含陳鴻文及林益全都離隊，林琨笙則選擇引退。過去的資深球星僅留下高國輝、蔣智賢、林哲瑄及王勝偉，現在的先發陣容多為中生代及年輕球員。

少了佔據很多出賽機會的球員，年輕好手不再只是二軍限定，有更多機會卡位一軍。老話一句「有競爭就會有進步」，包含游擊、三壘、外野都是野手中有競爭機會的位置，從熱身賽就發現有許多好手冒出頭。包含劉俊豪、孔念恩、周佳樂等嶄露頭角，都有機會在新球季獲得不少一軍出賽機會。

富邦這幾年外野開放競爭，過去陸續冒出陳真、蔡佳諺等新秀，今年更增加孔念恩及周佳樂，可用之兵越來越多。 聯合報系資料照片

悍將本季不僅有令人期待的新秀，還有去年經過陳金鋒特調之後，總算破繭而出的中生代范國宸、申皓瑋、戴培峰及王正棠，將會是本季球隊最主要的打者。另外還有過去陷入低潮的張進德、李宗賢、高國輝，都有恢復昔日打擊實力的跡象。傷癒復出的蔣智賢及林哲瑄，在熱身賽已是復活的表現，球隊比去年更有活力。雖然熱身賽成績不等於例行賽，但至少已有口袋名單，不會是球季開打時還苦無人選。

去年球季富邦就已經以中生代球員為主，新悍將打線主要就是考驗他們的領導能力及穩定性，尤其是少了力扛14年中心打線的林益全。對於穩定軍心的角色，應會以申皓瑋及范國宸為主，他們也必須擔任球隊攻擊重心。蔣智賢與高國輝、張進德跟戴培峰則會視狀況輪替，在輪休與競爭並存的情況下，對老將及捕手都比較好。

在林益全離開之後，范國宸除了接班一壘手外，更要扛下富邦打線的重擔，關鍵時刻要挺身而出不能軟手。 聯合報系資料照片

在外援部份，富邦留用安得勝及富藍戈。安得勝擔任先發投手，去年有不錯的壓制能力，但問題在於他手指常破皮，是否能維持整季好手感仍有待考驗。富藍戈則是後援投手，以火球著名，但有時控球會出問題，他將是牛棚雙保險之一。另外找來的新面孔肯特及艾普勒在熱身賽表現都不差，不過對於新洋投的問題，在於過去成績多為參考，是否能適應中職球風及台灣氣候，才是影響表現的關鍵。

在本土先發投手方面，富邦有非常多選項，包含江少慶、陳仕朋、江國豪、郭俊麟、甚至游霆崴、李子強及范玉禹都可能代班。江少慶是去年本土一哥，但他的貢獻有限，最主要就是回到中職後，控球問題時好時壞，不復見2019年12強王牌身手。今年他的身體感覺更壯了，但在經典賽及熱身賽的表現，顯示他的迷航還沒解決。悍將戰績想要更上層樓，就不能把賭注都壓在江少慶身上，適時還是需要有所抉擇。

富邦還沒完全找到江少慶使用手冊，想要拿更多場勝利就不能孤注一擲，對於先發輪值仍應該要有備案。 聯合報系資料照片

陳仕朋去年繳出生涯最佳的防禦率，又是入選經典賽國手，甚至擔任關鍵一役先發，本季依然會被富邦賦予重任。但他在2019年也曾有高檔演出，但隨後面臨連兩年雙位數敗投的極大低潮。連續四年的百局出賽，又加上今年提早備戰，陳仕朋在新球季可要小心再現撞牆期。郭俊麟去年復出後原本頗有壓制力，但球威下降造成先盛後衰；江國豪則是本季傷癒歸隊，在熱身賽獲得非常多機會，表現可圈可點。但郭俊麟及江國豪都面臨續航力的考驗，體能負荷是否會影響控球及球威，都是必須考量的地方。

牛棚方面有曾峻岳及富藍哥把關，兩位都是速球派投手，最怕就是控球不穩，否則合力把關最後防線，有雙保險效果。中繼部分有賴智垣、王尉永、歐書誠、李建勲、藍愷青等球員，還有新秀岳少華、陳冠勳及李子強，可用之兵不少，人手調度上算是非常充足。不過去年因為先發問題不少，造成後援投手出賽頻率過高，許多球員所負擔的局數都是生涯新高，就怕出現疲勞狀況。

富邦想要大破大立，並非一蹴可及，還是要做好各種準備，其中最重要的就是新血的補充。相較其他球隊，悍將新秀過去養成效果不佳，去年富邦請出陳金鋒執掌二軍，馬上就奪得冠軍。今年就是驗收這些好手的時候，從熱身賽看起來，農場已經開始展現成效，人手越是越充足，以富邦今年展現的態勢，要挑戰總冠軍仍有難度，但已非昔日吳下阿蒙，絕對有機會成為攪亂戰局的黑馬，甚至衝擊季後賽。

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