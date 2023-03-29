經典賽／以溝通汰換權威性指導 新日式球風打造冠軍武士隊

2023年經典賽會最終結果，由日本武士隊擊敗大聯盟明星組成的美國隊，拿下暌違兩屆的冠軍。近年來，日本職棒的進步可說是有目共睹，特別是這次賽會中，日本隊選進了大量未滿25歲的年輕好手，卻依然還是能打出世界級的高水準，更是讓人見識到日本棒球新生代的強勁實力。

日本隊之所以能換血成功，包括棒運落實紮根、社會普遍投入、運動科學發達等眾多因素。另外，日本棒球界在近年來，也漸漸展現出和過往截然不同，以開明作風引導選手的執教風氣，可能也是改變日本棒球的一大要點。

本次日本隊的投手教練，也曾指導過達比修有、大谷翔平及佐佐木朗希等頂尖強投的吉井理人，就提到在傳統的日式觀念裡，教練與選手間的關係，就像是師傅與學徒一樣。師傅（教練）負責傳授自身功力，把底下球員變得「像他一樣優秀」，選手（徒弟）則得虛心學習，因此得對師傅必恭必敬，沒有表達自主意見的空間。

然而這個作法，卻會產生一個大問題：不管教練過去是多麼戰功彪炳，能力出色的選手，但每位球員的打球型態、人格特質等等終究不同。教練過往取得成功的方法，卻未必適用於球員本人，因此就算熱心傾囊相授，選手也未必學得會。更有甚者，是教練發現選手教不動，就乾脆改造球員的動作及型態，把對方弄成自己熟悉的類型再教，結果徹底犧牲了選手本身的特色與長處，搞到球員不進反退。

吉井理人過去在選手時期，也很反感這樣高壓式，教練說什麼選手就得做什麼的指導作風。後來他挑戰大聯盟，效力於美國大都會隊時，發現美國教練非常重視「和選手的溝通」。像是他在春訓時，大都會教練並沒有像日本教練一樣，用教練自己的想法去要求選手，而是先詢問吉井的意願，瞭解他希望朝什麼型態調整後，再一起討論未來的方向等等。

經典賽日本隊投手教練吉井理人採取開明作風，執教風格有別於日式傳統教練。影片來源：日本武士YouTube官方頻道

美式的開明作風，讓吉井豁然開朗。往後吉井引退當上投手教練，也決定採用這樣的方法帶領選手。後來，吉井到筑波大學研究所鑽研運動學科，更讓他發現一件驚人的事實：原來在其他的運動項目裡，想當教練往往需要通過資格考試，而這些資格測驗的內容，就包含到「教練必須尊重選手自主性」的基本道理。換句話說，其他這些有證照才能帶兵的運動項目，教練們若是不尊重選手自主性，就難以得到執教的資格。

然而當時的日本職棒，很多人卻是不用通過相關認證，就能夠直接當上教練，結果就是一再複製過往的權威性指導。例如在賽後檢討時，職棒教練往往都會擺出高高在上的態度，訓斥球員「你們當時那麼做不行，應該要這樣做才對」，結果就是球員就算沒有真正聽懂，也只能唯唯諾諾地回答「知道了」，像這樣的作法，當然沒辦法讓選手好好成長。

因此吉井理人改變策略，比起直接拿出教練名號壓制選手，要大家乖乖聽話，他更選擇用「詢問」、「溝通」的方式，藉由反覆不停地詢問選手「你給自己打幾分」、「好的地方在哪呢」、「這次犯錯的部分，你認為該如何改善」等等問題，讓選手自己能夠慢慢摸索，找到接下來訓練時的課題，討論出最適合自己的作法，成長效率也隨之提高。

最重要的是，在詢問的過程中，身為教練的吉井都會讓選手暢所欲言，盡量不打斷選手說「你這個講得不對」。即使他有東西想要提點球員，也會用誘導的方式表達，好讓選手能夠融會貫通。否則，若是採取高壓態度要求選手，球員就算一時強記，也沒辦法永遠牢記，更錯失了讓他自己去思考的機會。

吉井認為，只要成員平均水準提升，團隊自然就會變得強大。談起像達比修這些他曾帶過的頂尖選手，吉井分析他們的共通點，就在於對棒球非常熱衷，會一直自己去尋求如何往更高的層次邁進。然而，過往的日式教育，太過強調人人得為團隊犧牲，容易訓練出清一色，沒有特徵的球員。

選手若是缺乏自主性，習慣了一個口令一個動作，那麼要是碰到瓶頸，也很難找到方法突破，就算天分足以打進職棒，發展也不會太突出。他之所以會重視「溝通」這件事，就是希望選手能夠自我挖掘、成長，最終突破自己的天花板，將才能發揮至最大極限。

而類似吉井這樣的自由球風，其實也在日本棒球界慢慢發酵中。像是本次帶領日本隊奪冠的栗山英樹，或者近年來帶隊拿下日本一的高津臣吾、中嶋聰等教練，都採用和傳統日式截然不同的領導方法，和吉井的理念派別非常相似。甚至像是古久保健二等來台發展的教練，也曾經在採訪中，再三強調會重視球員的自主性。

包含本次經典賽總教練栗山英樹(左)在內，日本已經有越來越多教練，採取和傳統式日不同的作法。 美聯社

不過吉井認為，雖然採取開明作風的日本教練有明顯增加，但日本職棒及棒球界內，依然存在作風傳統的教練，因此還有待努力的空間。這不禁令人想到，一向崇尚日本的臺灣棒球界，至今也還存有得用最嚴格的方式管訓球員，不尊重選手的權威性指導思維，結果往往容易把球員教「笨」，教到沒有自信心了，遇到問題也不知道該怎麼解決，無形中扼殺了部分選手的發展。

談起日本棒球，許多人或許有著傳統、保守的形象。不過日美棒球界交流頻繁，接觸久了以後，多少出現了像吉井一樣，受到美國文化衝擊，而願意採取和傳統日式不同作法的人。日本棒球的進步，除了表面上看得到的資源以外，思想上也開始參考美國做出革新，也是不容忽視的一大關鍵。

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