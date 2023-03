日系投手必備武器「指叉球」 究竟有什麼神奇魔力？

在本屆經典賽,我們看到日本隊堅強且年輕的投手陣容,即使是面對大聯盟明星打線也能展現超群壓制力,包括佐佐木朗希、戶鄉翔征、山本由伸等人,而他們的共通點,就是擁有一顆致命的武器球種:指叉球。就連聯盟第一人的大谷翔平在開發出滑球系球種「Sweeper」前,用來對付左打者的主戰武器也是指叉,而本季入札大都會隊的千賀滉大,春訓期間使出的「魔鬼指叉」也屢次讓陣中好手揮空吃鱉,一壘手阿隆索(Pete Alonso)就慶幸自己與他在同一陣營,不用在例行賽時面對這位東洋好手。

Pete Alonso had his first taste of Kodai Senga’s “ghost forkball” today in live batting practice. He struck out twice, giving Senga big props for the unique pitch.



Senga’s response? Perfect 😂👻 pic.twitter.com/AYIWbmciz6