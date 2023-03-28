快訊

開槍擊斃狒狒疑雲重重獵人派出所身影曝光 警方出面說明了

獨／「全明星」男神賣命驚爆「廢了」 傷勢狀況曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

唐西奇、厄文合體失敗 獨行俠最後一賭還是犯錯

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
唐西奇(左)與厄文(右)聯手出擊，原本被認為將是一個夢幻組合，誰知道交易過後反而是獨行俠惡夢的開始。 美聯社
唐西奇(左)與厄文(右)聯手出擊，原本被認為將是一個夢幻組合，誰知道交易過後反而是獨行俠惡夢的開始。 美聯社

達拉斯獨行俠三天內兩度輸給重建球隊夏洛特黃蜂，吞下四連敗，目前戰績36勝39敗排名掉到西區第11，季後賽前途岌岌可危。西區戰績前6名將直接晉季後賽，第7-第10要打附加賽，決定西區第7和第8種子。獨行俠如果打不進前10，連打附加賽資格都沒有。

獨行俠「黃金雙槍」唐西奇+厄文，一個聯盟超級球星+一個一線球星組合。獨行俠是在2月9日球員交易截止日前完成這筆關鍵交易，試圖保住西區前六，並在季後賽大張旗鼓。

唐西奇需要一名能持球、擅於單打且個人能力超凡的得分手，獨行俠需要一個擅於切入突破，能在關鍵時刻和決勝球主宰勝負的持球員兼二號球星。厄文無疑就是獨行俠值得一賭，有實力搭檔全能球星唐西奇的最合適人選之一。

為了得到厄文，獨行俠賭很大，送走先發後衛丁威迪+3D防守悍將史密斯，加外一個首輪+兩個次輪籤。交易後厄文為獨行俠打了16場比賽，場均27分、5.3籃板、5.9助攻，表現依舊相當夠水準，但獨行俠戰績只有6勝10敗。厄文2月9日加入獨行俠之以來，獨行俠戰績7勝14敗，勝率只有3成33。

獨行俠經過這一陣子的爛仗之後，應該能體會到3D防守悍將史密斯(右)的價值，有些事情是不能只看表面的數據。 美聯社
獨行俠經過這一陣子的爛仗之後，應該能體會到3D防守悍將史密斯(右)的價值，有些事情是不能只看表面的數據。 美聯社

二連敗給黃蜂，台灣獨行俠臉書粉專社群「哀鴻遍野」，哀嚎、痛罵、檢討、吐槽全面展開，獨行俠在厄文這筆賭注式交易後顯然沒有變得更完整，團隊攻防反而漏洞百出。

交易前：獨行俠讓唐西奇、丁威迪、哈達威二世輪流單打+打爛仗，史密斯做為防線第一尖兵，獨行俠防守效率還能維持在聯盟中段，大約在16-20名之間，儘管獨行俠並不完美，但至少還能挺在西區前六。丁威迪+唐西奇組合和團隊作用一點都不比厄文+唐西奇組合差。

交易後：厄文經常神來幾筆神仙球和第四節精采個人表演，確實讓獨行俠比賽更賞心悅目，更吸引球迷和媒體討論。問題是獨行俠沒辦法贏球，防守效率掉到第23，唐西奇和厄文合體戰力並沒有更勝唐西奇和丁威迪合體，1+1<2反而讓獨行俠偷雞不著蝕把米。除了團隊沒有更好，防守效率再度下滑。

厄文(2號)轉戰獨行俠之後，還是常有精彩的切入，但就是沒辦法幫助球隊贏球。 美聯社
厄文(2號)轉戰獨行俠之後，還是常有精彩的切入，但就是沒辦法幫助球隊贏球。 美聯社

獨行俠現在還有幾個致命心結

第一、唐西奇對球隊和整體化學變化非常沮喪，這是最糟糕負面情緒，唐西奇每場比賽都打得像MVP，但球隊卻不如預期，除了帶不動團隊，氣勢不斷下挫，更慘的是球隊領袖已經有提前崩潰現象。

第二、獨行俠總教練基德已經變不出花樣，團隊防守拉不上來，角色球員完全淪為功能性球員，缺少左右比賽能力。除了讓厄文、唐西奇、哈達威二世輪流單打，賭三分外線手氣，獨行俠交易後的陣容和整體性幾乎沒有提升。

籃網總教練基德手上有兩個頂尖球星，但卻找不到贏球方法，恐怕球季結束後就要準備換工作了。 美聯社
籃網總教練基德手上有兩個頂尖球星，但卻找不到贏球方法，恐怕球季結束後就要準備換工作了。 美聯社

第三、厄文過度自我性格是問題，基德執教能力和防守是問題，唐西奇大量持球+掌控球權最終也成了獨行俠團隊問題，獨行俠老闆庫班還在忙著跟聯盟「爭吵」裁判荒謬判決，獨行俠從上到下完全亂了方寸，失去方向。

我喜歡獨行俠賭厄文這一把，厄文仍是聯盟數一數二超級殺手，唐西奇也是有能力帶隊的球星，但完美團隊還需要球隊配角以及教練的執教能力才會完整，同時還需要一些運氣。

庫班不需要再為裁判離譜判決去跟聯盟大爭大鬧，厄文如何處理，要留不留？新教練應該是誰？如果不處理好，一兩年內可能連唐西奇都要走人。

NBA專欄 獨行俠 丁威迪 唐西奇 厄文

相關新聞

唐西奇、厄文合體失敗 獨行俠最後一賭還是犯錯

達拉斯獨行俠三天內兩度輸給重建球隊夏洛特黃蜂，吞下四連敗，目前戰績36勝39敗排名掉到西區第11，季後賽前途岌岌可危。西區戰績前6名將直接晉季後賽，第7-第10要打附加賽，決定西區第7和第8種子。獨行

大谷翔平要拚戰世界大賽 天使隊真的準備好了嗎？

上周二晚，大谷翔平在3萬6,058名觀眾前戴著WBC經典賽金牌，站在邁阿密LoanDepot Park頒獎台。三天後，他飛到亞利桑納州主投一場小聯盟比賽，現場沒有觀眾，主要是為了大聯盟開季準備，大谷翔

日職／辭退經典賽卻調整不佳 坂本、柳田同陷打擊大低潮

經典賽於上周結束，日本在相隔14年後再度奪下世界冠軍，賽後國家隊成員陸續回歸美日職原屬球隊，準備接下來長達7個月的球季，重返世界顛峰讓日本舉國歡騰，歡欣之餘卻有些人感到不安，當中最緊張的當屬新井貴浩及

中職34年開打專題／融合新舊面孔 王者之獅預告回歸

【撰文・石毓琪】 揮別去年傷兵滿盈與戰績不順遂，統一7-ELEVEn獅今年喊出口號「LIONS UP」，以強勢來襲霸氣視覺宣告王者即將回歸，目標直指2023總冠軍。 統一7-ELEVEn獅

基特接班人出現！ 洋基超新星沃爾普力拼開幕先發

身為一隻擁有輝煌歷史且年年維持強大陣容的球隊，鮮少在開幕賽就起用全無大聯盟實戰經驗的新人對洋基來說是很合理的事。上一個生涯首秀就出現在開幕賽的洋基新人是2003年的松井秀喜。但是我們都知道，以松井在日

中職／月薪百萬等級期待 江少慶和王維中的關鍵年

中華職棒34年新賽季本週六即將開打，雖然這屆WBC世界棒球經典賽中華隊在A組預賽排名墊底，不過，對義大利、荷蘭都打出令國人感動的球賽，拿下這兩勝實屬不易，中職各球團也期待能延續經典賽熱潮拉抬票房。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦