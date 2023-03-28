唐西奇、厄文合體失敗 獨行俠最後一賭還是犯錯

達拉斯獨行俠三天內兩度輸給重建球隊夏洛特黃蜂，吞下四連敗，目前戰績36勝39敗排名掉到西區第11，季後賽前途岌岌可危。西區戰績前6名將直接晉季後賽，第7-第10要打附加賽，決定西區第7和第8種子。獨行俠如果打不進前10，連打附加賽資格都沒有。

獨行俠「黃金雙槍」唐西奇+厄文，一個聯盟超級球星+一個一線球星組合。獨行俠是在2月9日球員交易截止日前完成這筆關鍵交易，試圖保住西區前六，並在季後賽大張旗鼓。

唐西奇需要一名能持球、擅於單打且個人能力超凡的得分手，獨行俠需要一個擅於切入突破，能在關鍵時刻和決勝球主宰勝負的持球員兼二號球星。厄文無疑就是獨行俠值得一賭，有實力搭檔全能球星唐西奇的最合適人選之一。

為了得到厄文，獨行俠賭很大，送走先發後衛丁威迪+3D防守悍將史密斯，加外一個首輪+兩個次輪籤。交易後厄文為獨行俠打了16場比賽，場均27分、5.3籃板、5.9助攻，表現依舊相當夠水準，但獨行俠戰績只有6勝10敗。厄文2月9日加入獨行俠之以來，獨行俠戰績7勝14敗，勝率只有3成33。

獨行俠經過這一陣子的爛仗之後，應該能體會到3D防守悍將史密斯(右)的價值，有些事情是不能只看表面的數據。 美聯社

二連敗給黃蜂，台灣獨行俠臉書粉專社群「哀鴻遍野」，哀嚎、痛罵、檢討、吐槽全面展開，獨行俠在厄文這筆賭注式交易後顯然沒有變得更完整，團隊攻防反而漏洞百出。

交易前：獨行俠讓唐西奇、丁威迪、哈達威二世輪流單打+打爛仗，史密斯做為防線第一尖兵，獨行俠防守效率還能維持在聯盟中段，大約在16-20名之間，儘管獨行俠並不完美，但至少還能挺在西區前六。丁威迪+唐西奇組合和團隊作用一點都不比厄文+唐西奇組合差。

交易後：厄文經常神來幾筆神仙球和第四節精采個人表演，確實讓獨行俠比賽更賞心悅目，更吸引球迷和媒體討論。問題是獨行俠沒辦法贏球，防守效率掉到第23，唐西奇和厄文合體戰力並沒有更勝唐西奇和丁威迪合體，1+1<2反而讓獨行俠偷雞不著蝕把米。除了團隊沒有更好，防守效率再度下滑。

厄文(2號)轉戰獨行俠之後，還是常有精彩的切入，但就是沒辦法幫助球隊贏球。 美聯社

獨行俠現在還有幾個致命心結

第一、唐西奇對球隊和整體化學變化非常沮喪，這是最糟糕負面情緒，唐西奇每場比賽都打得像MVP，但球隊卻不如預期，除了帶不動團隊，氣勢不斷下挫，更慘的是球隊領袖已經有提前崩潰現象。

第二、獨行俠總教練基德已經變不出花樣，團隊防守拉不上來，角色球員完全淪為功能性球員，缺少左右比賽能力。除了讓厄文、唐西奇、哈達威二世輪流單打，賭三分外線手氣，獨行俠交易後的陣容和整體性幾乎沒有提升。

籃網總教練基德手上有兩個頂尖球星，但卻找不到贏球方法，恐怕球季結束後就要準備換工作了。 美聯社

第三、厄文過度自我性格是問題，基德執教能力和防守是問題，唐西奇大量持球+掌控球權最終也成了獨行俠團隊問題，獨行俠老闆庫班還在忙著跟聯盟「爭吵」裁判荒謬判決，獨行俠從上到下完全亂了方寸，失去方向。

我喜歡獨行俠賭厄文這一把，厄文仍是聯盟數一數二超級殺手，唐西奇也是有能力帶隊的球星，但完美團隊還需要球隊配角以及教練的執教能力才會完整，同時還需要一些運氣。

庫班不需要再為裁判離譜判決去跟聯盟大爭大鬧，厄文如何處理，要留不留？新教練應該是誰？如果不處理好，一兩年內可能連唐西奇都要走人。

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