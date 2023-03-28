大谷翔平要拚戰世界大賽 天使隊真的準備好了嗎？

上周二晚，大谷翔平在3萬6,058名觀眾前戴著WBC經典賽金牌，站在邁阿密LoanDepot Park頒獎台。三天後，他飛到亞利桑納州主投一場小聯盟比賽，現場沒有觀眾，主要是為了大聯盟開季準備，大谷翔平接受採訪說，下個目標是跟洛杉磯天使隊拼世界大賽冠軍，擁有兩位最頂尖棒球選手，天使隊真的準備好了嗎？

經典賽美日大戰，大谷翔平與2022年國聯打擊王麥尼爾（Jeff McNeil）、2017年美聯MVP貝茲（ Mookie Betts），以及他的明星隊友、三屆MVP 楚奧特（Mike Trout）場上對決，如今是在小聯盟比賽對上19歲的瓊斯（Druw Jones）；他是前聯盟球星瓊斯（Andruw Jones）兒子。大谷投了4又2/3局、81球，三振八個人次，宣布準備好迎接3月30日與奧克蘭運動家開幕戰，他說：「我利用小聯盟微調變速球，適應一下投球鐘，並練習用PitchCom與捕手溝通。」

赴美至今，大谷翔平從未體驗季後賽，但在東京巨蛋球場和邁阿密經典賽，他赫然想起滿座的那股熱力，在贏得多場壓力巨大的比賽後，他迫不及待想登上世界大賽，接受美國媒體採訪時，大谷表示：「自從離開日職，我是第一次在這種氛圍下投球，感覺有點不同，這才是棒球應該有的樣子。」他接著提到：「我當然想和天使隊拼世界大賽，這和經典賽無關，對於本季的準備和心態不改變。」

天使隊的總教練尼文（Phil Nevin）也看了經典賽轉播，見證大谷翔平首次當救援投手，為日本保住勝利。與楚奧特的對決，大谷是速球連發，頻頻以100哩快速球飆向捕手手套，最後以令人驚嘆的滑球投出三振。尼文說：「這是世上最偉大的比賽，沒有其他運動創造那種戲碼，世界上最好的兩位球員正面對決。」他也坦承，對自己擁全世界最好的球員感到欣慰，只是天使隊冠軍何時到手，誰也說不準。

天使隊教頭坦承擁有兩個世界上最好的棒球選手很幸福，但能否帶這兩人挑戰世界大賽，將是很大的考驗。 美聯社

天使隊的現任總經理梅納西（Perry Minasian），理應知道答案，但他對媒體詢問本季能否進軍季後賽時，態度格外保守的說：「我們會知道的。」放眼聯盟，沒有一支球隊像天使隊離季後賽如此遙遠，上一次回溯到2014年，明明擁有聯盟最強的楚奧特和大谷翔平，入場觀眾人數卻創20年以來新低。或許察覺媒體對答案不滿意，梅納西說：「我在這運動中待太久了！你永遠不知道結果，我只是不喜歡做保證。」但記者們不是問天使隊奪冠，只是想知道球隊能否在30支隊伍脫穎而出，成為晉級季後賽12支隊伍之一，但梅納西連這點都不保證，他反問：「各位都看過那些季後賽隊伍，請你告訴我，天使隊還缺什麼？儘管直說不會傷害我的感情。」

梅納西進一步解釋：「美聯西區非常有競爭性，休士頓太空人隊是分區領頭羊，西雅圖水手隊去年打進季後賽，德州遊騎兵隊過去兩季有所補強。」他說該區沒有重建隊伍，儘管梅納西可能漏掉還有個運動家隊。對天使隊補強保守梅納西辯稱：「灑錢很有趣！身為體育迷，能獲得最好的球員令人興奮。但是，我們不會押注在一人身上，不能因他受傷放棄整季，應該把資源分散，盡可能填補空缺，譬如投手中段輪值。」一年前，天使隊花1.2億美元補進兩個先發、一個中繼和一個後援投手，辛德賈德（Noah Syndergaard）和伊格列西亞斯（Raisel Iglesias）季中交易節省約5800萬美元。今年，再花9700萬元簽安德森（Tyler Anderson）、艾斯特維茲（Carlos Estevez）、莫爾（Matt Moore）、祖利（Brandon Drury）和厄謝拉（Gio Urshela），以及弗洛（Hunter Renfroe），這跟以往比相去不遠。

天使隊的總經理梅納西態度保守，他認為美聯西區競爭激烈，因此不願對球隊挑戰世界大賽做出預測，也拒絕承諾天使是一支可晉級季後賽的隊伍。 美聯社

去年天使隊摘73勝，那麼補強相近的話，是否今年也差不多呢？唯一變數，就得寄望於楚奧特和瑞登（Anthony Rendon）出勤率了！上季兩人都登場戰績27勝19負，缺席則是46勝70負，有這兩人勝率達六成，一旦養傷勝率跌到剩四成，從2019年至今兩球星沒有一季打滿120場。天使隊要突圍，還要看大谷翔平以外的先發，現年32歲的安德森能否複製洛杉磯道奇隊顛峰，將是一大賭注，曾投出無安打比賽的德梅斯（Reid Detmers）、山多瓦（Patrick Sandoval）和蘇亞雷斯（José Suarez）去年都沒吃滿150局，蘇亞雷斯連110局都投不到，這三人的續航力是天使隊能走多遠的關鍵，梅納西說：「市場上先發投手很貴，當你斥資簽下一個先發投手時，就會影響其他補強。」也因此，今年天使並沒固定游擊手，教練團計畫以內野手拼湊最佳陣容。

撇除高層態度，我們來看一些體育網站Fangraphs的預測結果。根據數據，天使隊可拿82勝、晉級季後賽機率39％，與另10支球隊新球季可望挑戰90勝。棒球展望（Baseball Prospectus）預測天使隊拿下88場，晉級季後賽機會68%，進入10月世界大賽機率53％。最終結論是，若天使隊既無法砸錢補強，也沒能從頻弱的農場提拔新秀，就只能寄望現有陣容健康出賽，才有機會與大谷翔平一起挑戰世界大賽。

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