基特接班人出現！ 洋基超新星沃爾普力拼開幕先發

身為一隻擁有輝煌歷史且年年維持強大陣容的球隊，鮮少在開幕賽就起用全無大聯盟實戰經驗的新人對洋基來說是很合理的事。上一個生涯首秀就出現在開幕賽的洋基新人是2003年的松井秀喜。但是我們都知道，以松井在日本職棒拿過三屆MVP外加前一年剛轟出50發全壘打的豐功偉業，這位洋基花了3年2100萬美元代價網羅的超大號「新人」當然只能算是特例。如果再往前追溯有幸在洋基開幕賽亮相的新人，就得回到上世紀五○年代的內野手藍普（Jerry Lumpe，1956年）以及一個棒球迷耳熟能詳的名字——曼托（Mickey Mantle，1951年），史上最偉大的中外野手之一。

不過今年洋基很可能會為了超級新人沃爾普（Anthony Volpe）而破例。這位入選大聯盟官網百大新秀第五名的21歲年輕游擊手已成為今年春訓的當紅炸子雞。打完17場熱身賽，沃爾普不但轟出3發全壘打，OPS高達1.064且5次盜壘全部成功。在昨天對費城人的比賽中，沃爾普又只差一發全壘打就實現完全打擊。有如此優異的成績單做背書，不僅沃爾普被選進26人球員名單的可能性越來越高，甚至有許多人問洋基：「還等什麼？讓他擔任開幕賽先發游擊手就對了！」

想在洋基每年的開幕戰看到新秀先發是非常困難的事，上一位已經是2003年的「酷斯拉」松井秀喜，但今年球季沃爾普(左)就有機會成為洋基開幕戰先發游擊手。 美聯社

但如今離球季開幕剩下不到一個禮拜，總教練布恩（Aaron Boone）的回答仍一直是「我們還沒做決定」。按照原定計畫，今年洋基開季先發游擊位置是留給老將基納-法利法（Isiah Kiner-Falefa）跟二年級球員培拉薩（Oswald Peraza）二搶一，沃爾普頂多排第三順位。只在3A打過22場比賽的他還得再磨練一陣子，最快也要到季中甚至季末才輪得到他接班。但計畫趕不上變化，隨著沃爾普在春訓的「大鳴大放」，他升上大聯盟的時程勢必大幅提前。

回頭來看沃爾普的成長經歷。出生於新澤西州，從小是洋基球迷，高中畢業後就成為大聯盟各隊亟欲網羅的游擊手新星，選秀會第一輪被洋基隊選上…等等，你確定你說的這位不是基特（Derek Jeter）？沒錯，沃爾普的這份履歷表跟當年未出道的前洋基隊長（Derek Jeter）根本如出一轍。就連他們進入職棒後，在小聯盟的發展過程也十分相似，頭一年兩人在新人聯盟的打擊表現都屬尚待加強——基特第一季的OPS只有.626，沃爾普則是.704。但從隔年開始他們都隨即大幅進步，並且在三年之內成為聯盟中最被看好的新人游擊手，甚至沒有之一。巧合的是，就連兩人打第三季的盜壘次數也一模一樣都是50次，充分展現他們超人一等的快腿。

沃爾普目前在春訓51個打數打出16支安打，有3支全壘打、5分打點、5次盜壘成功，打擊率高達.314。 美聯社

更有趣的巧合在於，基特跟沃爾普剛好分別經歷了大聯盟最近兩次因勞資協議破裂的停賽。如果不是因為1994年大聯盟罷工，導致八月中以後的球季全部泡湯，以基特那年升上3A後打出.349/.439/.492的打擊三圍並獲選為該季小聯盟最佳球員的出色成績，洋基絕對有可能在季末讓他升上大聯盟試水溫。隔年雖然罷工還在持續，但洋基高層早已屬意基特擔任新球季的開幕先發游擊手。不過由於他在季後受了傷，為保險起見，洋基高層還是簽來老將游擊手費南德茲（Tony Fernandez）以防萬一。也因此在罷工結束後，開幕賽時基特並沒有出現在洋基球場上，直到五月底換成費南德茲受傷他才被升上大聯盟——而之後的一切，就都是歷史了。

跟基特這段經歷不同的是，2020年的停賽對沃爾普的影響原本可能嚴重得多。不過影響他的不是當時大聯盟封館——剛在新人聯盟打完第一季的沃爾普距離大聯盟根本八字還沒一撇——而是因新冠疫情導致的小聯盟全面停賽，讓沃爾普整整少了一季磨練球技繼續成長的機會。不過停賽期間他並沒有閒著，反倒利用這段時間徹底改造自己的揮棒軌跡，結果竟讓他的長打火力提昇了不只一個層級。隔年賽季重啟，升上1A的沃爾普當即在199個打數轟出12發全壘打，長打率是驚人的.623。季中升上高階1A後依舊火力四射，又在213個打數轟出15發全壘打。整季打完沃爾普的打擊三圍是.294/.423/.604，此外還有33次盜壘成功（只有9次失敗）。

這一年的蛻變讓沃爾普頓時成了最炙手可熱的新人游擊手之一，強大的長打火力也成為他跟前輩基特最大的不同點。雖說基特後來在大聯盟打了260支全壘打，但當他從農場畢業時，在小聯盟將近1800個打數就只累積了16支全壘打——還不到沃爾普一季的數量。但原不以全壘打見長的基特後來靠著可能是史上最強的反向攻擊打法（Inside-out swing），不但打出史上第六多的3465支安打，也幫助洋基建立另一個三連霸的王朝。

基特是洋基在1996、1998、1999、2000、2009年5度奪得總冠軍賽的關鍵人物，沃爾普有機會成為力量加強版的基特，讓球迷非常期待。 歐新社資料照片

同為備受期待的新人游擊手，洋基球迷自是希望沃爾普能早日進軍大聯盟，幫助洋基重返當年隊長基特領軍時期的榮耀。當然沃爾普離這一切都還太早，眼前他能做的就是把握每一次機會，證明自己現在已有闖蕩大聯盟的能力，目前看來他也確實做到了。總教頭布恩率隊重返紐約時，沃爾普是否還會在陣中？相信不只是洋基球迷，所有人都將密切關注布恩的最後決定。

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