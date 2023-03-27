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中職／月薪百萬等級期待 江少慶和王維中的關鍵年

聯合新聞網／ Ramos
王維中(左)和江少慶(右)過去都有旅外經驗，又分別為中職2020、2021年的選秀狀元，月薪均超過百萬元，但表現卻不符合期待，在經過經典賽的洗禮之後，本季是否能投出身價？ 聯合報系資料照片
王維中(左)和江少慶(右)過去都有旅外經驗，又分別為中職2020、2021年的選秀狀元，月薪均超過百萬元，但表現卻不符合期待，在經過經典賽的洗禮之後，本季是否能投出身價？ 聯合報系資料照片

中華職棒34年新賽季本週六即將開打，雖然這屆WBC世界棒球經典賽中華隊在A組預賽排名墊底，不過，對義大利、荷蘭都打出令國人感動的球賽，拿下這兩勝實屬不易，中職各球團也期待能延續經典賽熱潮拉抬票房。

另一個值得關注的焦點是，富邦悍將右投江少慶味全龍左投王維中，今年球季能否繳出王牌等級的投球數據呢？畢竟兩人返台後，並沒有投出主宰中職戰局的頂級成績單，今年對兩人來說都是備受考驗的球季。

2011年江少慶與美職印地安人隊(現守護者隊)簽約，2017年首度升上2A，2018、19年都長期待在3A，小聯盟生涯在2A累計出賽18場都是先發，戰績6勝4敗、防禦率4.07，在3A累計出賽39場，其中37場先發，拿下13勝14敗、防禦率5.11。

嚴格來說，江少慶生涯從未上過大聯盟，在2、3A成績也不算頂尖，能在2021年以選秀狀元之姿加盟富邦悍將，並簽下4.5年總額6120萬元，平均月薪113.3萬元的優渥合約，關鍵在於他在2017年經典賽和2019年12強賽都投出好成績，實力和名氣兼具，也讓富邦球團願意奉上大合約網羅。

江少慶挑戰大聯盟失敗，但過去在國際賽多有建功，因此能在選秀中獲得富邦悍將的青睞。 聯合報系資料照片
江少慶挑戰大聯盟失敗，但過去在國際賽多有建功，因此能在選秀中獲得富邦悍將的青睞。 聯合報系資料照片

江少慶2021年季中開啟中職生涯，該季繳出5勝2敗、防禦率2.45，算是符合身價的成績，但去年球季戰績5勝12敗、防禦率4.70，成績下滑明顯，許多人都想知道，江少慶到底怎麼了？

王維中同樣在2011年旅美發展，曾上過大聯盟，累計出賽47場投49.2局，戰績3勝0敗、防禦率6.52，2018年挑戰韓職效力NC恐龍，出賽25場都是先發，戰績7勝10敗、防禦率4.26。

王維中比江少慶早1年投入中職季中選秀，2020年成為味全龍選秀狀元，兩年下來在一軍總計投了32場先發，拿下6勝14敗、防禦率3.12、每局被上壘率1.23，其實這成績並不算差，但考量他拿到5年3個月總額逾6000萬元，平均月薪近百萬元的大合約，似乎應該還有進步空間。

王維中有大聯盟和韓國職棒的經驗，但對他在中職首季的投球似乎沒有太大的助益，吞下了過多的敗仗。 歐新社資料照片
王維中有大聯盟和韓國職棒的經驗，但對他在中職首季的投球似乎沒有太大的助益，吞下了過多的敗仗。 歐新社資料照片

江少慶和王維中所領的薪水，都是中職頂級洋將薪資，球團期待他們不只是能投出佳績，更希望帶來人氣和票房，持平而論，他們的成績應該要和洋投差不多才是，視為陣中「另一個洋投」。

若以去年成績來看，中職先發洋投平均防禦率為3.08、被打擊率0.259、每局被上壘率1.24，先發279場拿下114勝，另有89敗，平均每場先發吃6局。

以這樣的標準，王維中先發成績算有達標，但他平均每場先發只能吃5局，而且大小傷勢不斷，經常進出傷兵名單，登板先發也沒有給球隊「這場一定會贏」的安定感；江少慶去年的成績不用多說，顯然不及格。

今年經典賽開打前，專家就評估中華隊缺乏王牌投手壓陣，晉級八強複賽可能存在隱憂，江少慶對義大利先發2局失2分，表現平平，王維中兩度登板都是中繼，總計3局投球失5分都是責失，並沒能有效壓制打者。

江少慶和王維中都是月薪百萬等級的本土投手，又有旅外資歷，在中職發展當然備受關注，只是兩人都沒有繳出符合預期的成績，未來旅美投手返台打球，能否拿到月薪百萬的複數年大合約，以現況來看確實有一定難度。

棒球專欄 中華職棒 富邦悍將 味全龍 江少慶 王維中

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