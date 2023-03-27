日職／200救援的最極盛 本季挑戰產出史上最高3人

2023年日本職棒將於本週五（31日）開打，值得注意的是今年極有可能繼去年之後再創「生涯200救援」巔峰，甚至同時在單一球季誕生3名200次救援成功的投手。日本職棒去年有平野佳壽（歐力士、6月2日）以及山崎康晃（橫濱DeNA、8月24日）同時叩關成功，是史上首度同一球季2人達成200救援成功。今年若同一球季有3人達成，更將是NPB史上的一大盛事。

首先，最接近的是剛從世界棒球經典賽WBC歸國的樂天左投松井裕樹，他累積197次救援成功，只差3次就可以達成里程碑，近在咫尺。以他去年32次救援成功的身手，甚至有可能在開幕之後一週內就迅速達成，不過仍要看WBC之後他回到母隊的調整狀況。

松井裕樹在2018年球季就達成生涯100救援成功，是日本職棒史上第31人，當時他年僅22歲又10個月的超幼齒年紀，寫下日職史上最年輕紀錄。不過當季他陷入低潮，開季之後就因為多次救援失敗而被迫轉任佈局投手，甚至因為仍不見起色而被降到二軍調整，最後中斷了2015-2017年球季連續3年30救援成功的紀錄。松井裕樹去年復活成功，以32次救援成功拿下生涯第二座救援王，同時也是相隔3年再度達到單季30救援成功。雖然松井裕樹在經典賽中上場機會不多，只投1場比賽，不過27歲的他將繼續擔綱樂天守護神，超越山崎康晃的29歲又10個月，成為史上最年輕200救援指日可待。甚至未來如果持續擔綱終結者，成為史上第二名300救援成功的投手也相當有機會（※NPB最多救援成功為岩瀨仁紀407救援）。

接著將是羅德隊老將益田直也，生涯累積182次救援成功，還差18次。去年球季益田直也從2021年生涯巔峰的38救援成功、第二度洋聯救援王榮冠，掉到只有25救援成功，防禦率也從2.24漲到3.29，呈現退步。尤其8月之後因為多次翻船，導致守護神地位被洋投歐蘇納（Roberto Osuna）取代，今年更是必須振作，才能奪回守護神地位，進而向200救援邁進。另外，益田直也生涯累積182救援成功、153中繼成功，去年成為史上第150中繼、150救援的第三人，如果未來投得長，也有機會挑戰200-200。

比益田直也年長1歲的西武獅隊增田達至，還差25次救援成功，不過他去年復活成功拿下生涯次高的31救援成功，防禦率也從4.99降到2.45，終於拿出2021年起4年12億日圓身價該有的表現。不過增田達至還是有隱憂，去年例行賽尾聲陷入低潮，8場比賽挨了5支全壘打，季後賽地位不保。加上今年春訓之後因為右肩狀況不佳持續在二軍調整，直到23日才與一軍會合。今年西武監督換成松井稼頭央，增田達至必須拿出更穩定的投球內容才能贏得教練團的信任。

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