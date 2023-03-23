魔術放棄坦平念頭 成就班切羅新人王冠冕

如果你有兩個選擇，一個是從現在就開始贏球，另一個是拚到今年的狀元籤之後再開始贏球，你會選擇哪一個？

目前看來，奧蘭多魔術已經選了前者。

為了今年的選秀大物溫班亞瑪（Victor Wembanyama），本季還沒拿到20勝的活塞、火箭和馬刺，即使目前的戰績再難看也值得期待。雖然不能說他們一開季就是鐵了心在坦，但是看到這三隊的球迷在輸了球之後還能夠開心慶祝，就知道對他們來說，強勢爭取殿底才是最合理的盤算。

年僅19歲的法國中鋒溫班亞瑪身材與天賦實在太優異了，火箭、活塞、馬刺為了他都加入坦平的行列中。 歐新社

相形之下，魔術目前戰績30勝43敗，雖然在東區只排在第13名，但先前曾經拉出一波六連勝，還經常爆冷打敗強隊。本季不只讓塞爾蒂克吞了三敗，對上勇士和快艇也從沒輸過，就連金塊和太陽都曾栽在他們手上。若說他們之前曾經出盡全力坦平，好提高球隊拿到今年狀元籤的機會，那麼，現在看來他們早已開始反其道而行。

這中間的關鍵人物，就是他們的選秀狀元班切羅（Paolo Banchero）。目前場均20分、6.6籃板和3.6助攻的他，不斷帶領球隊擊敗戰力高出一截的對手，也一直是本季新人王的熱門人選。

雖然魔術並沒有因為班切羅的加入，而一下子跳升成為季後賽級別的球隊，但他們並沒有等到另一名超級狀元入隊，就已經以班切羅為核心，開始建立起贏球的氛圍和文化。

今年的NBA新人王爭奪戰，班切羅大概已經是十拿九穩八勝算了，他是唯一場均得分能達到20分的新人球員。魔術與其等待再一個狀元來提升戰力，不如現在就以班切羅為核心開始打好基礎，培養贏球文化。 路透社

有些人會認為這樣的做法很不明智。既然有機會搶到雙狀元連線，魔術應該要選擇策略性輸球，好用殿底的戰績去換取不可限量的未來，何必這麼急著開始贏球？

這樣的說法很合理，只是當了爐主也無法保證一定能夠拿到狀元籤，而且現在球隊裡就有一個有望拿下新人王的狀元，總不能全力去扯自家新人的後腿吧！

新人王和球隊戰績之間確實沒有絕對的相關，之前也有很多球隊戰績一塌糊塗，陣中狀元一樣能拿下新人王的例子，像是2012年騎士的厄文（Kyrie Irving）和2015年灰狼的維金斯（Andrew Wiggins），所屬球隊該季分別只拿下了21勝和16勝。

不過，魔術一直都是一支很有想法的球隊，他們過往的操作常常讓人出其不意，就連去年選進班切羅也是跌破許多專家的眼鏡。那時被看好的狀元人選是史密斯（Jabari Smith Jr.）和霍姆葛倫（Chet Holmgren），所以當班切羅在選秀會上第一個被叫到名字的時候，他本人也直呼意外。

更何況現在看來魔術的冷門選擇是對的，班切羅確實更適合球隊。至於史密斯在上週的新人王排行榜上已落居第8，霍姆葛倫則是因傷一場球都沒打。

史密斯(右)在火箭的平均得分只有12.5，而且投籃命中率低到40.3%，魔術做了相當正確的選擇。 美聯社

再回頭去看，魔術隊史一共拿下過四次狀元籤，除了班切羅之外，魔術曾經在選秀會上挑中了俠客歐尼爾（Shaq O’Neal，92年），韋伯（Chris Webber，93年）和霍華德（Dwight Howard，04年）。其中韋伯當場就被拿去和勇士換來了一分錢哈達威（Penny Hardaway），這筆選秀交易在當時也是讓球界嘩然的決定。

而在班切羅之前的這三位狀元，也只有歐尼爾一人是穿著魔術的球衣拿下新人王。交易到勇士的韋伯獲選為94年新人王，換來的哈達威雖然帶起了全聯盟的人氣風潮，但並沒能從韋伯手中搶下這頂桂冠。至於霍華德，05年的他輸給了榜眼歐卡佛（Emeka Okafor）。

在歐尼爾之後，魔術在01年又出現了隊史第二位新人王米勒（Mike Miller），換句話說，如果班切羅能夠獲選為今年的新人王，那就將是接起失落了22年的火炬。

魔術上一位新人王，是由米勒在2000-01球季所拿下，他後來成為一位知名的三分射手，兩度在熱火贏得總冠軍。 2001-02 Fleer 球員卡

雖然不是每一個人都贊同新人王比狀元籤來得重要，尤其是有機會得到溫班亞瑪的情況下，魔術更不應該為了讓班切羅拿下新人王而放棄坦平的策略。但說到底，魔術仍有可能一箭雙鵰，同時獲得新人王和狀元籤。去年魔術戰績全聯盟倒數第二，拿到狀元籤的機會只有14%，但最終還是被他們抽中了。

魔術今年最後的戰績雖然已脫離殿底區，大概也還會是全聯盟倒數第5名左右，抽到狀元籤的機率是10.5%，也只比倒數前4名球隊的14%略低一些，誰敢說今年魔術的籤運不會一樣好呢？

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