經典賽／栗山英樹、大谷翔平師徒聯手 日本打出經典中的經典

經典賽最終戰，宛如漫畫「棒球大聯盟」情節，美國與日本的對決在現實上演，美國在2局上靠著近期最火燙的透納（Trea Turner）打出陽春砲先馳得點，下半局昨天的英雄村上宗隆馬上回敬追平轟，接著滿壘時又攻下1分，日本反以1分領先，4局下岡本和真也打出一發陽春砲，雖然美國8局上從達比修有手上再轟下1分，但在9局上大谷翔平的壓制下，美國無功而返，日本最終就以3：2重新奪回世界冠軍：日本這場比賽投手的表現十分精彩，雖然被美國打線打出較多的9支安打，不過幾名才20多歲的年輕投手屢屢化解危機，是致勝關鍵。

村上宗隆昨天對墨西哥之戰打出再見安打，找回信心後在今天冠軍戰二局下半打鐵趁熱，轟出陽春砲將比數追成1：1平手。 美聯社

日本在最後一局派上大谷來關門，成功守下勝果，近年成為大聯盟招牌的大谷不但是這屆經典賽的焦點，更是日本的氣氛帶動者，打者翔平在系列賽的打擊率高達4成35，有1轟、8分打點及10次保送；投手大谷在對中國及義大利先發2場都拿下勝投，防禦率僅有2.08，8又2/3局投出10次三振，投打兩方都有優異的表現，在投打表現以外，大谷也知道自己在隊上的意義及另一項任務，球隊落後時在場上做出難得的激情動作激勵士氣，要隊友不要放棄，獲得本屆經典賽的MVP是實至名歸。

一壘手岡本和真在四局下半打出中外野方向的大號陽春砲，幫助日本隊取得3：1領先。 美聯社

日本拿到世界冠軍的另一功臣，就是栗山英樹監督，這次由栗山領軍的日本隊展現出跟過去不太一樣的風貌，栗山在2021年季後卸下火腿監督一職，隨即被延攬接任日本國家代表隊侍JAPAN的監督，日本在首兩屆經典賽都拿下冠軍，之後卻連兩屆都無法重返榮耀，曾擔任白鷗大學經營學部教授，也有長達10年職棒監督經驗，理論與實務雙修的栗山，肩負著要讓日本奪回世界第一的重大任務。

日本隊和美國隊在冠軍賽都採用投手車輪戰，戶鄉翔征在三局上半出場中繼，2局投球無失，送出2次三振與2次保送，沒有被打安打。 美聯社

目標世界一的栗山，從成員的組成開始就有自己的想法，球季中、後花了幾個月的時間奔走視察遊說，最終成功讓達比修、大谷、鈴木誠也，甚至於今年才剛要開始大聯盟生涯的吉田正尚都加入國家隊，加上努特巴爾（Lars Nootbaar），日本的30人名單內就有5名大聯盟現役球員，追平09年第二屆的代表隊，其中大谷、達比修在國家隊中扮演著重要的角色，而如果不是恩師栗山擔任監督，或許日本球迷能在國內看到這兩名球員的機會不大，即使鈴木賽前因傷退出，也無法抹滅栗山對於成員徵召的努力。

美國隊強打楚奧特在一局上不但硬把一顆內角球擠到外野，還靠腳程拚出二壘安打。 美聯社

徵召努特巴爾也是栗山的堅持，這是侍JAPAN隊史上首次有日裔球員，即使這個首開先例的決定受到一些日職OB球評的批評質疑，但栗山明白這是經典賽的趨勢，努特巴爾則以表現回報，雖然語言不通仍與隊友相處融洽，攻守方面也都有不錯的表現，在這系列賽稱職地擔任開路先鋒，用成績讓日本知道他是誰，短時間內就圈了許多日本粉絲，也是這次日本能闖進決賽的要素之一。

在美國這兩場堪稱真正挑戰的比賽，栗山的信任野球及果決調度也都收到不錯的效果，四強賽最後一個打席讓前面吞下3次三振的村上放手去打，結果一棒打回逆轉兩分；而即使去年季賽成績不理想，栗山仍表示一定要選的山田哲人，在這兩場比賽都擔任先發二壘手，墨日之戰3打數2安打1次保送；決賽的投手調度，由幾名年輕投手包括先發的今永昇太、首次入選國家隊的戶鄉翔征、才20歲的高橋宏斗、翁田大勢等人輪番上場，雖有危機但也成功守成，日本在這幾年的投手戰力仍會維持高檔，也是這次經典賽日本的一大收穫。

栗山與大谷、達比修師徒聯手，讓日本重登世界頂峰，而對墨西哥及美國的這兩場比賽，堪稱經典賽中的經典賽，最終竟然還上演大谷與楚奧特（Mike Trout）的隊友對決，想看的情節在這次經典賽都發生了，你怎麼能不愛棒球？

大谷翔平（左）和總教練栗山英樹(右)一起努力完成經典賽奪冠目標。 美聯社資料照片

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