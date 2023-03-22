中職／兵多將廣不畏低潮攪局 兄弟拚三連霸不是難事

經過經典賽的激情後，中華隊國手們陸續回歸母隊，準備開始新的職棒賽季。統一獅、樂天桃猿及味全龍季前都從自由市場簽下即戰力，獅隊找來林益全、桃猿補入陳鴻文、龍隊則簽下王躍霖及高孝儀，補上球隊最缺的環節。富邦悍將則是除舊佈新，今年就看他們少了指標球星後，戰力要如何整合。二連霸的中信兄弟則是老神在在，陣容沒有太大的變動，只有在教練團人數上持續增加。

過去在評估球季成績時，多以主力陣容來檢視戰力，然而中職因為球隊數不多，若是某些球員佔據太多機會，很容易遭對手破解，也可能一時碰到狀況而無可用之兵。像是統一去年主將受傷，或是富邦球星低潮，他們戰績就一落千丈，因此農場深度已成為這些年影響戰績非常重要的一環。兄弟隊還特別安排復健教練，協助傷兵調整，幫助他們即早回歸成為戰力。

中職球隊在主將低潮時，往往戰力都會受到明顯的影響，但兄弟有太多沒有發揮機會的4A球員隨時可以補上，甚至表現比原本的主將更好。 聯合報系資料照片

中信兄弟目前是可用之兵最厚實的球隊，他們建置專用的中國信託公益棒球場養兵，還落實完整農場制度，讓他們隨時有充足的兵源。像是去年張志豪、周思齊及詹子賢等球員都陷入低潮，但有林書逸、陳文杰及岳政華補上，馬上找回強大的戰力。當主將調整好後，球隊形成內部競爭，有競爭就有進步，中信兄弟當然就能更難打敗。

打擊部份可說是中信兄弟最大的優勢，他們擁有王威晨及江坤宇兩位國手，上壘率高且速度快，可以讓兄弟增加得分機會。不僅如此，他們長打好手不少，陳子豪、許基宏都是全壘打榜上有名，而其他球員也都有錦上添花的實力，完全不怕得不了分。他們大部分球員兼具速度及長打能力，狀況好可以強攻，發揮不佳時可以運用戰術來巧取，比2016年黃金打線更難應付。

江坤宇(左)及王威晨(右)當年也是靠著原本主將的失意而崛起，他們的攻、守、跑都有極佳水準，已是球隊發動攻勢的重要球員。 聯合報系資料照片

在投手環節部份，中信留下稱霸中職三年的德保拉，他的高勝率及低防禦率，幾乎就是中信勝利保證。黃衫軍還找回象魔力，他除了對桃猿投得較差外，對戰其他球隊都展現極佳壓制力，還是可幫助球隊拿下許多勝利。這兩位外援若整年穩定出賽，基本上已足以讓中信拿下超過25場勝利。

此外中信仍會倚賴洋捕福來喜，因此本土先發戰力對他們戰績仍有很大的影響。兄弟頭號先發大將吳哲源，是在去年才首度轉任先發，整季又狂吃120局，因此季末狀況已經不如季中威猛。他今年提早備戰經典賽，是中華隊表現最優異的投手，證明他去年好投並非僥倖，但要注意他的續航力，觀察是否會提早疲勞的情況。而第四、五號投手有鄭凱文、黃恩賜、魏碩成及陳柏豪等諸多選項，不用擔心沒有人手，只是他們的表現都是時好時壞，讓黃衫軍教練團有些頭痛。

若是吳哲源能發揮壓制力及維持整季的健康，再搭配兩大洋投，足以讓兄弟每週都能勝多敗少。 聯合報系資料照片

中信兄弟先發戰力充足，讓他們牛棚不需要過於勞累，更能發揮身手。呂彥青、李振昌兩位終結者是勝利保證，合力把關最後防線，上場次數較多，其他幾乎沒有天天系列的投手。中繼部份有楊志龍、蔡齊哲、王奕凱、彭識穎及官大元等，足以輪替出賽。雖這些牛棚戰力並非無懈可擊，但在長久賽事中，可用之兵越多，越能減少投手消耗，避免球員被操到疲勞甚至受傷，能將戰力延續到季後賽，就是中信的優勢。

各隊新球季確實都進行了不少補強，也會對中信特別研究，兄弟想要再次挑戰登基，不會那麼輕易過關。然而在漫長的球季的耐力賽中，能保持戰力撐到最後的常常就是贏家。中信原本就具有爭冠實力，且外援戰力比人高出一截，農場厚實度夠，兵多將廣讓對手防不勝防，仍有很大機會拿下隊史第3度三連霸。

udn討論區