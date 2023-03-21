搶救湖人大兵！ 落選新秀里夫斯的93秒奇蹟時刻

湖人劇本永遠不怕沒有爆點和話題！2021NBA落選菜鳥里夫斯，現在居然成了「搶救湖人大兵」第一男主角，洛杉磯湖人就是具備這種好萊塢神奇故事。里夫斯砍進生涯最高35分，第四節最後93秒攻下10分，全場18罰16中，打到主場球迷為他高喊「MVP」，里夫斯第四節神奇表演拯救湖人111：105力克魔術，中止二連敗。

這一勝對湖人至關重要，湖人35勝37敗西區暫居第10，跟第9灰狼戰績相同，西區第7勇士36勝36敗，第8雷霆都是35勝36敗，西區第6獨行俠也只有36勝35敗，每一場比賽勝負都會讓西區第6-10排名大亂。

196公分里夫斯今年年薪156萬美元，拿的是底薪，今年夏天湖人可以跟他完成一份最高四年8000萬美元續約，最少也會給他一份四年5000萬美元，前三年保障，第四年球員選項合約。

里夫斯本季年薪僅有156萬美元，大概是隊友羅素的1/20左右。 美聯社

今年球季里夫斯已經不只一次展現他各種神奇能力，他可以打控球，組織、創造空間，融入團隊。他可以當3D多功能防守尖兵，搭配各種場上人員組合。他還能打無球，成為詹姆斯、戴維斯、羅素、施羅德最佳搭檔，為隊友抬轎。

一名擁有出色持球能力，功能和籃球智商齊全的3D型後衛，卻能搭各種球星、球霸、功能性先發，完美融入團隊合作，成就自己更成就團隊，幫助隊友打出最好狀況，里夫斯對湖人來說不只值四年5000萬美元，他的重要性和給團隊帶來的幫助甚至不亞於先發主控羅素。

羅素名氣、紀錄、過去各種表現都優於里夫斯，今年年薪3130萬美元，里夫斯看起來等級不及羅素。但這只是里夫斯生涯第二個賽季，上場時間、球權、戰術角色都影響他的表現，加上生涯絕多數時間都從打無球、替補出發，現在就給里夫斯生涯定義，還是太早。

打贏魔術這一戰，里夫斯為自己和湖人搞定完美自信和未來。湖人如果想要打出好團隊和關鍵球，凝聚更完整團隊合作和靈活攻防戰術用人，里夫斯幾乎就是湖人「萬靈丹」，適用各種攻防陣容和先發、替補。

在詹姆斯受傷缺賽的時刻，里夫斯(左)成為湖人的奇兵，先發，替補都很好用。 美聯社

他的關鍵球和持球創造力不輸羅素，尤其是聰明智商、百搭球路、不佔球權。他的戰術角色更勝羅素，羅素不會打無球，更多依整手氣和外線打球，也自詡為球星等級心態，這一切都未必適合做為詹姆斯和戴維斯最重要男配角。

他的防守、對位能力比羅素更高更好更有效率，防守是里夫斯最被低估強項，他是另一種3D，百搭球路和不佔球權，可以適合任何一搭陣容，這是羅素完全比不上的球技能力。

同樣做為詹姆斯和戴維斯的配角，外線、控球、防守、無球和供輸能力都是一流，196公分後衛里夫斯不只是搶救湖人大兵，他會是「天生湖人」。

兩萬名湖人球迷在主場最後兩分鐘里夫斯高喊「MVP」，這是做為落選新秀最神奇時刻，詹姆斯賽後第一時間被為里夫斯超凡攻防主宰力折服，形容里夫斯是「無比強硬」的湖人英雄。

一個落選秀搶救湖人，成為湖人拚季後賽最後救贖，在詹姆斯傷停情況下帶領球隊贏球，在戴維斯陷入困境和低潮時挺身而出，為湖人贏下重要比賽。「湖人最後奇兵」里夫斯正在上演另一齣好萊塢故事，他是湖人晉級季後賽最主要依靠。

怎麼把里夫斯用好、用對、用到極致，湖人教練漢姆得更加小心，不能有任何意外，因為湖人隨時都可能跌出季後賽附加賽。

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