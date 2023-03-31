中職34年開打專題／富邦悍將湛藍出擊 全新風貌再出發

【撰文・鄧心瑜】

富邦悍將去年下半季才整合到位，整體回顧差強人意，教練團與球員勇於正視缺點，休賽季大動作進行換血與薪資調整，球星林益全、陳鴻文離隊後陣容年輕化，上緊發條持續為首冠努力，年度口號喊出「ALL BLUE」湛藍出擊，首度於嘉義稻江棒球場春訓，並宣布隊長交接給內野主將范國宸，要用全新風貌團結向前邁進。

富邦悍將在陽光明媚1月底開訓，首度進駐嘉義朴子稻江棒球場，新場地相較嘉義市腹地更廣，有兩個球場可供使用，除了有新場地，一、二軍教練團合計 5名新成員，期待帶來新效應；林哲瑄連任6年隊長後，交接給中生代范國宸擔任精神領袖，悍將內部分別換上不同新零件，期待大破大立後，以新姿態打造不同以往藍色軍團。

心願球寫下新季期待 菜鳥宣誓好有梗

富邦悍將新人披上寫有姓名的藍色披肩高喊年度目標。 中央社

開訓儀式前，悍將全體隊員在心願球上寫下新球季目標，領隊林華韋寫下「總冠軍」、總教練丘昌榮「努力」，為新球季訂方向；范國宸「全勤」要健康出賽發揮自身價值；戴培峰「突破、金手套」放眼挑戰首座個人獎；曾峻岳「穩定、健康、158」期待球速再創新高；陳仕朋「亮」代表小孩小名，也期許自己投出亮眼表現。

開訓儀式上公布2023年度口號「ALL BLUE」，象徵今年全隊上下一心，丘總向全體球員說，「去年表現不盡理想，也不符合外界期待，不過新球季重新開始，一起好好努力，展現藍色旋風、藍色力量，最後希望大家相信自己、相信團隊、相信富邦悍將。」

菜鳥宣誓環節由12名新秀輪流站上台階大喊個人目標，廖柏勳高喊搶下一軍外野位置「幹掉申皓瑋」；賴柏均目標拿到新人王；壓軸黃保羅大破音，扯開嗓子大喊「早日上一軍、目標十勝！富邦總冠軍！二連霸、三連霸、一直連霸！」霸氣又帶點搞笑發言讓場邊學長笑開懷。

黃保羅為悍將去年第一輪指名選進投手，心願球寫的就是「十勝」，他笑說，「標準要設高、做到才會有成就感。」丘昌榮點名是可期待新人，雖然才18歲，若春訓狀況佳有本錢競爭開季名單，投手教練郭勇志也給予正面評價，「新秀進入職棒多少會有不適應感，但保羅很享受這個環境，若身體狀況不錯，可以給他8勝當作目標。」

進稻江新家 打造最佳訓練基地

嘉義稻江棒球場郭俊麟牛棚練球。 中央社

富邦悍將春訓選擇在稻江學院內部，由於學校停招，棒球場荒廢兩年，球團花費3個月整理成可供球隊進駐狀態，林華韋表示已與學校簽訂兩年產學合作合約，除了原本主、副兩座球場，室內打擊練習場、投手牛棚區，未來希望簽下10年長約，屆時預計再興建小型內野訓練場、加大室內訓練場，並於副球場新增牛棚練投區，原本學校大樓也將作為球員宿舍、防護室、重訓室及廚房、餐廳使用，期待打造最佳春訓基地。

前兩年富邦選擇嘉義市棒球場作為基地，無奈腹地不夠春訓全隊進駐使用，去年分成嘉義、台東兩地訓練，林華韋表示，「現在剛進駐還有不足的地方持續整修，雖然不能一次到位，未來會依照優先順序進行改建，期待給球員更舒適、更好的場地。」而嘉義市立棒球場場地狀況佳，仍會作為二軍比賽使用。

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