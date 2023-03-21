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經典賽容易害球員受傷？ 美好的棒球盛宴不該因此停辦

聯合新聞網／ 陳光立
每一屆經典賽都有不同的故事，讓人們見識到職業大賽以外的樂趣，包括電工薩多利亞擔任捷克隊投手，竟然三振掉日本隊的主力大谷翔平。 美聯社
每一屆經典賽都有不同的故事，讓人們見識到職業大賽以外的樂趣，包括電工薩多利亞擔任捷克隊投手，竟然三振掉日本隊的主力大谷翔平。 美聯社

世界棒球經典賽進入高潮，準決賽與決賽正於邁阿密舉行。只是，美國本土對這項大賽該辦、不辦仍態度兩極化，上周三波多黎各與多明尼加之戰，迪亞茲（Edwin Diaz）精彩關門、終結對手反撲與隊友慶功意外受傷，被人以輪椅推下場，畫面讓人震驚。周六美國與委內瑞拉之戰，亞土維（Jose Altuve）遭觸身球伺候拇指骨折，反對經典賽的理由控訴提升球員受傷機率、影響大聯盟正規球季，但事實真是如此嗎？

迪亞茲已接受右膝髀骨腱手術，所屬球隊紐約大都會亦提供支援，估計休養復健8個月。至於亞土維確定右拇指斷裂，需暫時休養8至10周。我們都知道棒球迷聽聞球星受傷，美好頓時變得不美好，尤其對拼命灑錢、信誓旦旦奪冠的隊伍，能不能圓夢增添變數。

迪亞茲(左)和亞土維(右)的傷勢，讓美國輿論再次掀起該不該辦經典賽的聲浪，眾多球員包括專家認為，任何比賽都有風險，不能以擔憂影響大聯盟球季為由停辦經典賽。 美聯社
迪亞茲(左)和亞土維(右)的傷勢，讓美國輿論再次掀起該不該辦經典賽的聲浪，眾多球員包括專家認為，任何比賽都有風險，不能以擔憂影響大聯盟球季為由停辦經典賽。 美聯社

不容否認地，無論任何運動均難以避免受傷。回顧2014年，NBA球星喬治（Paul George）接受美國隊徵召，參加男籃隊FIBA世界盃訓練營時摔斷腿。這毀滅性傷勢，讓喬治不但得離隊接受治療，還錯過整個NBA球季。然而，其所屬的印第安那溜馬隊竟沒抗議、呼籲停辦世界盃，也沒禁止球員代表美國參賽。喬治本人恢復順利，之後參加2016年里約奧運奪金。

迪亞茲的傷無法預測，也可能發生在任何一場春訓賽事。在此之前，洛杉磯道奇隊游擊手拉克斯（Gavin Lux）也在春訓熱身賽跑壘受傷。我能確定的一點是，避免受傷答案不是禁止經典賽。況且，為降低風險大會還設置保護措施如限制投球次數，歷來報告沒證據顯示球員特別會因經典賽受傷，說難聽點走路、遛狗、玩遙控車、打電玩、打噴嚏都可能出事，避開經典賽不可能不受傷，那停辦意義為何？關鍵的是，經典賽未強制徵召，球員自己選擇是否為母國效力，即使他們預料有可能受傷。

我可以理解人們遵循本能，去為一個意外事件找原因、找出始作俑者，最簡單的邏輯是因為傷者在棒球場，所以是比賽害了他。不過，你可記得在場上投球、揮棒的除了邁阿密經典賽，還有一大群在亞利桑納州、佛羅里達州的球員，那是不是也順帶把春訓給禁了？我們看一下大都會隊傷情，義大利裔的尼莫（Brandon Nimmo）以備戰大聯盟為由，婉拒徵召打經典賽，但他在上周五熱身賽滑壘時，因釘鞋卡沙土上導致右腳踝受傷。他在去年季末與大都會簽 1.62 億美元合約、拒經典賽要拼大聯盟，結果現在躺醫院裡。

大都會投手昆塔納（Jose Quintana） 春訓時發現肋骨病變，他見了腫瘤專家，檢驗結果顯示為良性，但仍得做骨移植手術，7月前不可能歸隊，他同樣沒打經典賽。同為投手的昆拉德（Sam Coonrod ），上周二對華盛頓國民隊右側背肌不適，翌日檢查為高度拉傷，這也跟經典賽無關。即便提及大聯盟例行賽，匪夷所思的受傷案例亦是五花八門，包括莫拉里斯（Kendrick Morales）、貝林傑（Cody Bellinger）都曾跟隊友慶賀時受傷。

貝林傑曾在大聯盟季後賽敲出全壘打後，奔回本壘時與隊友衝撞肩膀慶祝，竟意外導致脫臼，證明球員受傷原因千百種，絕對不是經典賽特別容易受傷。 美聯社資料照片
貝林傑曾在大聯盟季後賽敲出全壘打後，奔回本壘時與隊友衝撞肩膀慶祝，竟意外導致脫臼，證明球員受傷原因千百種，絕對不是經典賽特別容易受傷。 美聯社資料照片

經典賽令人愉悅，讓一些現役球員以不同國家隊身份，與世界頂尖好手較量。名單中，參雜著職業、業餘或者學生，讓我們看到不同於大聯盟的樂趣。沒有經典賽，我們看不到佛列契（Fletchers）家族兄弟同隊為義大利出賽，也看不到捷克電工薩多利亞（Ondrej Satoria）三振大谷翔平，更不可能讓年僅19歲的斯坦梅茲（Jacob Steinmetz）在投手丘上，壓制馬查多（Manny Machado）和潘尼亞（Jeremy Peña）等大聯盟現役好手，台灣球迷更不可能見證「國防部長」張育成的滿貫砲。這慶典展現大聯盟以外的棒球文化，過程是如此不可思議，我相信經典賽勢必能讓棒球更迷人，而不是害球員受傷的陷阱。

WBC專欄 經典賽 Jose Altuve 大谷翔平

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