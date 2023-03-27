中職34年開打專題／融合新舊面孔 王者之獅預告回歸

【撰文・石毓琪】

揮別去年傷兵滿盈與戰績不順遂，統一7-ELEVEn獅今年喊出口號「LIONS UP」，以強勢來襲霸氣視覺宣告王者即將回歸，目標直指2023總冠軍。

統一7-ELEVEn獅今年團拜與誓師大會分開舉辦，初五良辰吉時集結隊職員發紅包討吉利，充滿朝氣迎接全新挑戰，董事長凃忠正表示，中職34年開始，也是統一獅34年開始，作為所有球團唯一從元年走到34年球隊，應展現不一樣的企圖心，他以《伊索寓言》名著龜兔賽跑勉勵獅子軍，呼籲團隊不要自滿，過去輝煌是前輩創造，未來輝煌要靠自己打拚，贏球策略在於貢獻、忠誠、情感、信任4要素，盼獅隊記取經驗更強大。

總教練林岳平接掌2023 WBC經典賽兵符，1月28日與首席教練高志綱一同向中華隊報到，離隊前語重心長：「距離開季還有兩個月練習時間，我們不在時，希望選手加強自己，在新的球季有優異表現，為此努力、加油。」餅總寫下「2023統一獅總冠軍」年度願望，帶隊第4年，獅隊欲重返榮耀，要靠選手更加把勁，「年輕人耳朵挖乾淨！我很會碎碎念，繼續為我們的目標加油。」

教練團小幅異動 「洋打日守」配置出擊

歷經典賽中華隊帶兵之後，林岳平繼續領軍統一獅隊拚戰新球季。 聯合報系資料照

開訓前一周，獅隊做出教練團異動，一軍投手教練由原牛棚教練羅錦龍轉任，賴泊凱擔任一軍牛棚教練，另聘外籍打擊教練馬修爾和守備教練玉木朋孝，二軍牛棚教練由廖文揚擔任，新增設基地訓練教練吳桀睿。高志綱於祈願板寫下「隊興我榮，隊衰我悲」，提醒選手付出更多力量，助隊奪回榮耀；兩位外籍教練各寫道「期待大家勇於做出改變」和「希望大家可以笑到最後，拿下總冠軍」，整體方向不謀而合。

教練團各司其職全力備戰，讓餅總在顧及中華隊同時給予最強後盾，「過年前都有演練過，1月6日玉木教練加入後即開始強化守備，年後還是以團隊守備訓練優先，之後會把球隊重責跟執行能力交付守備教練周廣勝統籌，二軍劉育辰教練協調、輔助，希望各部門到齊、到位，把去年最弱的守備環節在春訓期間徹底強化。」

近年苦無長期主戰游擊手，林岳平再次將中線大關交由林靖凱，不外乎希望在一季120場比賽中有固定先發打滿 100場人選，「這次找了玉木教練，一起跟著練三周，請他再次評估選手能力，游擊還是選擇林靖凱，相信林靖凱在新的一季可以在這位置幫助球隊，也會盡可能讓他專職游擊，由玉木教練協助，看能不能成為未來主力游擊手。」其他人選包括林祖傑、許哲晏、楊竣翔、陳重廷。

廖文揚回鍋 轉職「農夫」培育農場

廖文揚(左)接下二軍牛棚教練。 圖／統一獅隊提供

廖文揚2019年味全龍首次擴編選秀被指名，轉披龍袍3年，季後未獲球團放進保留名單，得知獅隊無續聘納瓦洛後投石問路，順利回鍋老東家。選擇退役轉任教練，廖文揚坦言不是沒有空間尋求選手合約，「年紀大了，能力不如年輕選手好，可能沒辦法回到最好時期，還能球速145公里以上、吃很多局數。我的優勢是續航力、讓打者打不好，但不擅長三振，只能長中繼，我是教練的話，如果能力差不多，也會給年輕選手多一點機會，在了解自己考量發展，剛好統一有機會，就爭取教練職看看。」

過去隊友林岳平、高志綱等人，如今成為共事教練團，廖文揚說，他們轉職教練團已有幾年，已經知道如何指導讓選手理解，並學習新知與選手溝通，剛轉教練就是多看多學，透過溝通了解選手需求，體能、訓練不足之處適當調整，就像手指組成拳頭一樣，讓長處和短處盡可能達到和諧。當初選手時受過鄭博壬教練指導，對方給予的正是選手剛起步時所需，也會趁著休季赴日本、美國進修，「現在剛好有機會跟著博哥，可以少花一點時間，盡快幫助球隊。」

看著味全龍成長茁壯，廖文揚觀察，年輕選手注重重訓，稍微忽略體能、柔軟度不足，重訓雖能增強肌力，讓球速增快不易受傷，要在職棒場上長久生存不只有重訓，跑步、心肺、續航力都要兼顧，不然空有力量發揮不出來，「其實現在年輕人想法不錯，我們以前比較害羞，現在他們有想法，我覺得非常好。先了解自己，做起來才有自信。」有些年輕選手或許已有想法，但部分能力還沒跟上，灌輸基本就是教練的工作。

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