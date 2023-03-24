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中職34年開打專題／擺脫青澀再升級 龍眾一心力拚台灣大賽

聯合新聞網／ 職業棒球雜誌
味全龍在斗六棒球場舉辦春訓開訓典禮，球團創辦人魏應充（中）與教練團及球員一同合影。 聯合報系資料照
味全龍在斗六棒球場舉辦春訓開訓典禮，球團創辦人魏應充（中）與教練團及球員一同合影。 聯合報系資料照

【撰文・鍾亞芳】

年輕龍將去年展現活力拚勁闖進季後挑戰賽，雖沒能打進台灣大賽，鮮紅大軍精采表現仍成為2022年亮點之一，新的一年齊心挑戰成為爭冠勁旅，預告「龍眾一心」全力出擊，劍指更上層樓目標。

去年率龍隊晉級季後挑戰賽，面對新球季，總教練葉君璋開訓典禮對選手說道，「希望大家做好每一個今天，我們常常想著未來，卻忘記應該要把今天做好，今年目標是打進台灣大賽，希望大家秉持這樣心態，一起努力達成目標。」

歷經兩年一軍球季洗禮，在高張力季後賽吸取滿滿經驗，新球季龍將擺脫過去稚嫩生澀，活力四射迎接開訓，為2023年奏出精神抖擻序曲。

賈西、張家浩入列教練團 王氏兄弟龍隊聚首

味全龍隊球團別出心裁，設計「心願T-Shirt」，王維中許下防禦率1.6目標。
味全龍隊球團別出心裁，設計「心願T-Shirt」，王維中許下防禦率1.6目標。

新季龍隊迎來兩位新教練，其中賈西曾效力味全龍，參與過往三連霸光榮，並曾獲中職三振王、防禦率王、救援王及年度MVP等獎項，相隔20餘載重返龍隊擔任統籌教練，將戰功彪炳經驗傳承龍將，「希望帶給龍隊選手經驗與知識，還有棒球生涯中學習到的任何一切，味全在我球員時期是三連霸球隊，回憶裡除了贏球，這支球隊於我而言也像家人一樣。」

張家浩去年擔任台中成棒隊總教練，龍隊打擊教練張泰山則是台中成棒隊副領隊，在葉君璋牽線聯絡下，如今成為龍隊二軍總教練，他笑稱圓了人生夢想清單。離開職棒3年，不過張家浩球員時期效力興農牛8年，龍隊教練團大多與他有隊友情誼，相處沒有太大落差，反而像來到充滿熟悉朋友的工作環境，感覺十分享受，對於外界認為與一軍落差較大的龍隊二軍，張家浩表示：「來到球隊快1個月，其實選手實力不如外界看的落差很大，以競爭力來說都有一軍實力，只是技術成熟度沒有一軍選手穩定，有時練習與比賽壓力不同，呈現狀況也會不一樣，都還在觀察中。」

除了教練團有新血加入，龍隊還簽下「龍王」王維中哥哥王躍霖，兩人終於穿上相同球衣並肩奮戰，王躍霖視今年為「勝負的一年」，「2020年後就沒有一軍穩定出賽也沒繳出該有表現，想要好好把握今年，不論結果如何，要求自己做好每一件事，期待每天慢慢進步，訓練上不要著急，把該做的都做好。」另外龍隊找來前統一7-ELEVEn獅羅國龍與前富邦悍將高孝儀兩位外野手測試，盼加強外野火力，葉君璋認為，兩位球員經驗豐富，希望能幫助球隊、傳承經驗，協助年輕球員成長。

今年龍隊全體成員寫下各自年度目標，另外有11位選手穿上別出心裁「心願T-Shirt」，將年度目標穿上身，郭天信期許達成金手套三連霸，吉力吉撈．鞏冠寫下「打滿430打數」目標，王維中希望繳出自己背號「1.6」年度防禦率，李凱威瞄準年度最佳九人獎項，「大師兄」林智勝期許轟出生涯「310轟」，連兩年因傷影響出賽的劉基鴻盼本季健康出賽110場，拿莫．伊漾設定15轟15盜目標，「新人王」陳冠偉劍指救援王獎盃。

全文未完，更多內容，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第492期)

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