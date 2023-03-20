經典賽／美國衛冕之路險象環生 好運能撐到與日本對決？

八強賽最後一戰的八局上半，美國隊以5:7落後，只差六個出局數他們的衛冕之旅就將被至今未嘗一敗的委內瑞拉給終止掉。委內瑞拉的天使隊救援投手奇哈達（Jose Quijada）很快堆滿三個壘包。就跟一週前的中華隊一樣，此時此刻的美國隊同樣需要一位超級英雄幫助他們扭轉乾坤。最終游擊手透納（Trea Turner）也跟張育成一樣不負眾望，一棒擊沈剛換上的紅人隊小聯盟投手布拉喬（Silvino Bracho），用滿貫砲帶美國隊邁向準決賽。

美國隊在這一屆經典賽背負著不能輸的壓力。首先他們是衛冕隊，而且上一屆的前輩可是連勝日本及多明尼加兩大強豪後，又8:0痛電以全勝之姿進入決賽的波多黎各才拿下了隊史首冠。這一屆由楚奧特（Mike Trout）、貝茲（Mookie Betts）及透納領軍的美國隊整體陣容與上屆相比絕不遜色，即便嘴上不說，「不奪冠軍誓不歸」的想法肯定深深刻在每位美國隊球員心中。

其次，儘管近年來日韓急起直追，拉美各國更早有後來居上之勢，但若論整體棒球實力，美國無疑仍是名副其實的第一強者。再加上美國是經典賽的「常任主辦國」，始終享有地利人和的主場優勢。按理說奪冠即便不是手到擒來，至少也該是決賽的常客。然而前四屆經典賽除了上一屆奪冠外，此前最好的成績也不過打到第四名。反觀「後生晚輩」的日本頭兩屆就取得兩連霸，近兩屆也都至少打到第三名，不免讓人覺得情何以堪？

日本隊這次精銳盡出，一路強勢過關斬將，早已成為本屆奪冠的最熱門球隊。 美聯社

最後，大聯盟之所以登高一呼舉辦世界棒球經典賽，當然不是吃飽了撐著，想宣揚我「大美利堅」的棒球國威，而是希望將棒球拓展到更多海外市場，雖說想追上足球的全球熱潮顯無可能，至少也要追近NBA籃球的成功先例。然而好事多磨，席捲全球的新冠疫情讓取消一屆的WBC時隔六年才能重新舉辦，球迷的興致早被退去。這一屆美國隊即便奪冠，都不見得能夠重新點燃本土球迷的熱情，如果鎩羽而歸就更不必談。

而美國隊的衛冕之路走來絕對談不上順遂。在首役面對「陪公子打球」的英國隊只以6:2獲勝後，第二戰竟被墨西哥11:5徹底打爆，充分暴露出賽前投手徵召不順的致命傷。幸而這場慘敗徹底打醒了美國隊，下一戰帶著輸不得的壓力對上鄰國加拿大，在楚奧特、透納雙雙開轟下，打者幾乎人人有安打有打點。再加上林恩（Lance Lynn）跟米克拉斯（Miles Mikolas）的聯手封鎖，最終美國竟以12:1扣倒實力不弱的加拿大。下一戰「美國隊長」楚奧特再次站出來帶隊渡過難關，包辦了以3:2險勝哥倫比亞的所有打點。美國隊這才走出險境，得以重回八強之列。

然而本屆美國隊佔了一大便宜——不再像上屆小組賽就遭遇拉美強豪多明尼加。這一屆多明尼加被分到D組跟拉美另兩大強權委內瑞拉及波多黎各捉對廝殺，最後意外在小組賽就慘遭淘汰。其次美國隊這一路征戰下來除了剛靠逆轉勝拿下的委內瑞拉之外，還沒有遭遇過任何一隻事先被看好能奪冠的超級強隊。也因此接下來美國隊不只要贏，如果想贏得漂亮，所有人都會希望他們最終的對手是集人氣與實力於一身的日本隊。

古巴隊在預賽先吞下2連敗後才如大夢初醒，接連痛宰巴拿馬和中華隊，在八強賽又以1分之差險勝澳洲，將與美國隊在四強賽交手。 美聯社

與慘遭墨西哥血洗、對哥倫比亞又只以一分險勝的美國隊相比，日本隊在小組賽可說是完爆各隊。就連過去一度跟日本在2009年WBC打得有來有往的南韓，這次都被日本以13:4打得抬不起頭來。在以9:3在八強賽擊敗義大利後，日本隊前五戰的得失分是傲視群雄的47:11，成了當下的冠軍隊最大熱門。

除了實力過人外，日本隊顯然也更受所有球迷的矚目。除了萬人迷的大谷翔平始終不缺鎂光燈外，選擇為日本效力的紅雀外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）也成了當紅炸子雞。不但成為日本人心目中的最新話題人物，還紅回美國本土。至於日本隊出賽的收視率屢創新高更是不在話下。八強賽對義大利的48%收視率除了刷新先前對韓國的44.4%紀錄外，更寫下WBC有史以來最高收視紀錄，也成為日本史上收視率第二高的棒球賽。

日本隊陣容滿滿的大聯盟、日本職棒球星，但近來在日本最爆紅的球員卻是努特巴爾。 美聯社

前五戰打完，日本隊比賽在當地收視率沒有任何一場低於40%。相較於美國人對WBC的不冷不熱，日本人可說是舉全國之力在為國家隊加油。而這一屆的日本隊也確實是眾星雲集。除了已經是世界級球星的大谷及達比修有外，還有令大聯盟各隊高層垂涎不已的「令和怪物」佐佐木朗希、剛成為史上最年輕三冠王並創下本土球員最多全壘打紀錄（56發）紀錄的村上宗隆以及最新赴美的兩屆打擊王吉田正尚。不但星度破表，更充分展現日本棒球的江山代有人才出。

抱歉了，四強賽的另兩隻球隊——古巴與墨西哥。如今全世界棒球迷想看到的，無疑只有美日兩隊在冠軍賽的「頂上對決」。再加上身為兩隊領袖的楚奧特及大谷亦敵亦友的話題，如果美日決戰真能實現，不但篤定再次刷新WBC收視紀錄，更有可能喚醒美國球迷對這項國際賽事的熱情，讓經典賽冠軍盃成為名副其實的世界冠軍。這個棒球迷的終極美夢能否實現？就看美日能否在今明兩天的四強賽事百尺竿頭更進一步。

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