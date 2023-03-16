經典賽／岡本和真、村上宗隆大復活 日本奪冠信心大增

要打敗侍JAPAN實在不容易，即使今天先發的大谷翔平先發狀況不是非常理想，日本仍在今晚於東京巨蛋開打的經典賽八強賽中擊退義大利，達成前進美國邁阿密的階段性目標，只要再贏兩場，就能奪回世界一的榮耀。

義大利的先發投手在前兩局雖然投出了3次保送，不過靠著3次三振及隊友的優異防守，還能勉強封鎖住日本的打線，不過畢竟日本打者不是省油的燈，這場比賽克服慢熱的缺點，在對手更換投手之後，第2輪進攻就有所攻勢，近藤健介先是精準選球上壘，大谷再出人意料地觸擊短打成內野安打，並造成投手失誤，接著吉田正尚的打擊雖被美技守下，日本隊已率先得分，接著村上宗隆再被保送，地主巨人的岡本和真補上一記致命的3分砲，以4分之差領先。

義大利右外野手佛列契今天擔任第三棒中心打者，他在4個打數中擊出3支安打、打進3分打點，其中有一支對達比修有的陽春砲。 美聯社

義大利在大谷的投球下不是完全沒有上壘及得分的機會，大谷投4又2/3局被打4支安打，雖然投出5次三振卻也有3次保送，第5局甚至還投出2次觸身球，投球內容不算理想，義大利在4、5連兩局都攻佔到得點圈，第5局終於攻下2分，並把大谷打退場，大谷在這屆經典賽首度丟分，而且還投了多達71球，還好接替上場的伊藤大海拆彈成功，村上在5局下補上2分打點的二壘安打，比賽勝負就此定調，之後上場的今永昇太投1局2次三振未失分，接下來的達比修有在第2局的投球延續上場對南韓的不穩，挨了義大利一記陽春彈，但雙方分數有些差距，對戰局影響並不大，日本最終就以9比3取勝。

日本隊先發投手大谷翔平今天主投4.2局飆出5次三振，有1次保送，被打4支安打失掉2分，他投了2次觸身球，表現略為不穩定而無法投滿五局。 美聯社

打線中的前段棒次包括大谷、吉田的打擊率都在4成以上，努特巴爾（Lars Nootbaar）、近藤、岡本也超過3成，其中「近藤大明神」及「打者翔平」還各都選到7次及8次保送，最年輕打擊三冠王村上的打擊狀況則是不理想，這場賽前的打擊率不到2成，14個打數中還慘遭7次三振，令人擔心他是否會成為打線中的斷層。

達比修有在七局上半登板，讓義大利打者三上三下。他今天中繼2局送出1次三振，被打2支安打，因為佛列契的陽春砲失掉1分。 美聯社

在經過4場預賽的第四棒之後，栗山英樹監督終於在打線上做了調整，將村上調往5棒，結果選到1次保送及打出2支二壘安打；在他後面的岡本則發揮主場優勢，單場打下包括1支3分砲在內的5分打點，岡本在前面4場比賽的打擊狀況其實也不是太好，10個打數中只打出2支安打，這場在國內的最後一場比賽，讓村上及岡本找回自己的打擊信心，對日本前進美國後的攻擊火力有很大的幫助，不過後段棒次的進攻能力稍嫌不足，是日本打線上的弱點。

三局下半日本隊一出局一壘有人，義大利對上場打擊的大谷翔平再次採用防守佈陣，大谷翔平採用漂亮的偷點形成內野安打，還造成義大利隊的傳球失誤。 美聯社

日本這次在國內包括預賽及八強賽共進行了5場比賽，總得分是47分，平均1場比賽可以拿超過9分，相對的5場比賽只失掉11分，團隊投手壓制力以數據來看是全部參賽隊伍中最佳，打進四強賽後，日本將在台灣時間21日早上7點面對波多黎各與墨西哥對戰的勝隊，獲勝的話隔天同樣時間要爭奪世界冠軍，今天日本用了大谷、伊藤、今永、達比修及翁田大勢這5名投手，依照預賽的輪值，在美國的下一場應該由佐佐木朗希先發，但因為攸關能否打進決賽，預測以國際賽經驗較豐富的山本由伸先發機會最高，剩餘投手中除了大谷確定不能上，另外投兩局的達比修也不太可能上，其餘的牛棚投手都能在需要的時候上，以期全力打進決賽，至於如果真的打進決賽，那佐佐木先發，再利用投手車輪戰的策略也是可行之計，只要打線能維持與在日本相同水準，仍有很大的希望在相隔14年後重返世界第一。

udn討論區