卡洛爾腦袋跟球技一樣好 親自操盤締造新人合約紀錄

去年十二月，響尾蛇隊的副總經理索戴（Amiel Sawdaye）和CAA公司的經紀人厄鵬（Joe Urbon）一起在聖地牙哥散步時，索戴丟出一句話，「我們有意跟卡洛爾簽長約，你覺得如何？」厄鵬說：「當然好。」此時卡洛爾才在大聯盟打了32場比賽，而厄鵬剛好就是他的經紀人。

這筆合約除了原本的八年1億1100萬以外，可以再加一年的球隊選擇權，如果把所有激勵條款都滿足了，最高金額上看1億5400萬。這是響尾蛇隊史上最大包的續約，也是大聯盟史上最迅速的綁約，遠遠超過去年勇士隊綁住新人外野手哈里斯的八年7200萬（當時哈里斯在大聯盟打了71場比賽，12轟/攻擊指數8成25，各項數字都是菜鳥中最佳，國聯新人王已是囊中物）。

為何響尾蛇隊要給一個才在大聯盟待了38天的22歲外野手這種破紀錄合約？卡洛爾又為何現在就要綁定長約，放棄未來可能出現的更大合約？卡洛爾有個答案：「對雙方來說，在得失之間找到最佳平衡點，我們找到一個雙贏的方案，讓我覺得不簽不行了。」這個雙贏方案的誕生，其實是卡洛爾積極運籌下才發生的。

卡洛爾(右)目前在春訓26個打數打出9支安打，打擊率.346，其中就有3支二壘安打和2支三壘安打，並有兩次盜壘成功。 美聯社

從2008年光芒隊和只打了六場的隆戈利亞續約六年開始，越來越多球隊願意早早把年輕潛力股綁住，只是從15年前的1750萬，通膨到卡洛爾的破億價格，因為這幾年市場明顯是球員導向，有戰績的自由球員拿肥約是家常便飯，所以響尾蛇隊雖然願意花大錢，但考慮到市場氣氛，他們其實一開始並不樂觀。但響尾蛇總經理哈森（Mike Hazen）還是願意放手一搏，因為哈森從當年卡洛爾在復健時，就肯定眼前這個小朋友是球隊重建的基石。

卡洛爾在2021年，他職業生涯的第49場比賽，就受了嚴重的肩傷，在打出一支全壘打的揮棒中，他的右肩關節唇撕裂了，他馬上動刀，接著是漫長的復健過程。哈森說：「復健就是一面人性照妖鏡，你可以看出他的全心投入。我們因此決定他就是我們要的人。」

這種一見傾心，得要發生在對的時候，而且現在要越早告白越好。光芒隊在法蘭柯打了差不多一百場比賽後，用11年1億8200萬元綁定他；水手隊等到J-Rod的新人王球季都快打完了，才決定要綁約，結果得花12年2億1000萬才能成交。這次卡洛爾只打了32場就續約，以大聯盟服務天數來說，這真的創紀錄。

提前綁住有潛力的新人已成為大聯盟趨勢，像水手去年8月時就與後來拿下美聯新人王的J-Rod簽下8年1.2億美元的合約。 美聯社

卡洛爾其實很感恩響尾蛇隊對他的知遇之恩，他很想留下來，但個性奇葩的卡洛爾在談約過程中親身投入的程度令人咂舌。厄鵬說：「他好像是在上商學院課程時，來做個案研究的學生，不斷問我問題，好像我是他的指導教授一樣。」厄鵬說他大部分的客戶只問，多少錢？我什麼時候簽約？但卡洛爾會自己去研究其他同類型選手的合約，找出可能的合約架構，和CAA公司的職員們商討談判策略。

這份合約最後的內容充滿了卡洛爾的點子和貢獻，包括直接用5000萬美金買斷他原本應有的仲介年年薪。法官的仲介複數年拿了4000萬，林多則拿了5200萬，這些就是卡洛爾的參考值。接下來就是自由球員年的年數和價值了，該怎麼談呢？

結果雙方的共識是兩年，加上第三年的球隊選擇權。卡洛爾預計在2029到30年的年薪都是2800萬，今天來看是頂薪，但以這幾年球員薪資膨脹的速度，屆時這數字可能都還好而已，所以卡洛爾出了一個點子，用我的表現來加薪。厄鵬說：「這完全是阿卡自己的意思，他可以現在在潛在的自由球員市場中少拿點，但我會用自己的表現賺回來。」卡洛爾在合約前六年在MVP排行榜的排名，將決定他在最後二加一年的加薪幅度，最多可能多2000萬。

響尾蛇隊藉由這筆超越極限的合約，跟大家說他們準備要在國聯西區大顯身手了。有卡洛爾做為核心，加上湯瑪斯（Alek Thomas）、瓦修（Daulton Varsho）、畢爾（Seth Beer）、洛爾（Jordan Lawlar）、瓊斯（Druw Jones）等年輕選手，也許再一兩年，這支球隊就能威脅道奇和教士的地位。

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