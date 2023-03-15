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全英公開賽／不敵小一輪對手 周天成首輪落馬

經典賽／投手有能力只是不夠穩 中華隊就缺大賽經驗

聯合新聞網／ Tzuyi
中華隊在經典賽雖然失分率偏高，但投手群仍充滿很多亮點，證明他們不是能力不足，只是缺乏大賽經驗才會穩定性不足。 聯合報系資料照片
中華隊在經典賽雖然失分率偏高，但投手群仍充滿很多亮點，證明他們不是能力不足，只是缺乏大賽經驗才會穩定性不足。 聯合報系資料照片

中華隊在第五屆世界棒球經典賽預賽奮戰到最後一刻，才因失分率過高無緣晉級。這次的4場比賽，中華隊團隊打擊率0.317，在A組中僅比古巴的0.319略低一些，而且打出的44支安打中包括7支二壘打、2支三壘打、5支全壘打等14支長打，沒有再現關鍵時刻容易軟手的窘境，讓球迷看到換血後充滿活力的新一代中華隊。

縱使打擊表現不錯，可惜投手環節不夠穩定，讓中華隊最終還是錯失良機。本次中華隊團隊防禦率高達7.20，被擊出44支安打中包含3支全壘打，另外還奉送21次保送，共計失31分，其中28分為責失分。整體投手表現雖較上屆3場比賽狂丟32分要好，但仍算很不理想，相較於古巴的防禦率3.25，義大利的3.75，中華隊還有很大的進步空間。

雖然投手狀況百出，但中華隊投手中還是有亮點，吳哲源6.1局只失1分，對戰巴拿馬的慘案中，在6局上前2任投手連續讓對手7位打者上壘時，他上場只花6球就順利止血；對上荷蘭之戰，更是4.1局僅被打1支安打，讓該場比賽大多數投手可以稍微得到喘息機會，因此吳哲源可說是本次中華隊表現最佳的投手。另外包含呂彥青陳禹勳、黃子鵬及宋家豪，雖然略有不穩，但基本上都算可圈可點。

呂彥青在經典賽不如例行賽威猛，主要是因為控球不穩定而造成保送偏多，但依然展現他有實力壓制國外強打，未來累積足夠經驗後，勢必更具壓制力。 聯合報系資料照片
呂彥青在經典賽不如例行賽威猛，主要是因為控球不穩定而造成保送偏多，但依然展現他有實力壓制國外強打，未來累積足夠經驗後，勢必更具壓制力。 聯合報系資料照片

從第一場的胡智爲撐到氣力放盡才被突破，到最後一戰的曾峻岳回穩後連續三振，可以發現其實他們是有能力壓制對手，但問題在於不夠穩定。可能是因為壓力大或過於亢奮，造成精神緊繃或出手急躁，近而影響投球表現。因此會出現突然控球失準、球威投不出來、速差無法顯現等，造成時好時壞或一局爆的情況。會有這樣的問題，在於本屆許多球員離開學生棒球後，就沒有了國際賽經驗，更別說經典賽這類頂級賽事，而且又在滿場球迷加油聲中的主場舉行。為了培養中華隊球員默契，並熟悉這套球衣，經典賽開始前刻意進行多場熱身賽，但對手幾乎都是熟面孔，壓力並不如實戰沉重。等到了實戰之後，對方打擊又黏又會選球，只要稍一閃神，就形成難以收拾的局面。

曾峻岳過去沒有什麼大賽經驗，經典賽初登板難免因緊張而有些不穩，但最終戰對古巴的三連K證明他是有實力的投手，只是欠缺累積經驗讓自己能更快穩定。 聯合報系資料照片
曾峻岳過去沒有什麼大賽經驗，經典賽初登板難免因緊張而有些不穩，但最終戰對古巴的三連K證明他是有實力的投手，只是欠缺累積經驗讓自己能更快穩定。 聯合報系資料照片

這已經不是苦練決勝負的問題，而是球員沒辦法發揮原有實力，想要改善恐怕就需要靠更多經驗的累積。像是近年中職多倚賴外籍投手撐場，許多有大聯盟、3A經驗的球員來台獻技，打者久而久之就越來越習慣歐美球員習性，實力已經大幅躍進。但投手太少面對洋砲，面對整隊的外籍打者，成為難解之題，因此就更需要多面對不同國家打者，增加對戰經驗。

首先是中職應該增加洋砲的數量，在本土投手越來越多的情況下，確實可以考慮調整外援的規範，限制每隊洋投人數。在外籍打者越來越多的情況下，除了刺激本土好手，更有機會達到增加比賽張力，讓投手有更多機會、更習慣於面對實力更好的打者。

其次是恢復已停辦多年的亞洲職棒大賽及冬季聯盟，主要是日、韓職棒的好手很多，他們還有更強力的外援，與其對戰都是經驗的累積。而且這些賽事過去都已跨出亞洲，還曾邀約澳洲棒球聯盟、歐洲聯隊、歐美聯隊、多明尼加等隊參賽，藉由其他賽事的交流，可以讓球員吸取更多對戰不同國家的經驗。

在國際賽想贏球，投手不僅要有球速，更要有球威、速差、球路變化等，而且還要應付快速消耗的體能，因此投手本身的能力絕對要日益精進。最後還要再加上經驗的累積，未來在各大國際賽事中，才可以有機會發揮應有水準，幫助中華隊不再只能雖敗猶榮。

WBC專欄 經典賽 WBC中華隊 中華職棒 吳哲源 呂彥青 曾峻岳 陳禹勳 宋家豪

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