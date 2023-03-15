經典賽／延續經典的感動 值得繼續關注的中職四大戰將

2023年經典賽A組賽事完結，儘管中華隊只差一步，無法順利晉級，但相信球員們的表現，已經帶來難以忘懷的感動。除了張育成、宋家豪等旅外球員之外，一向被認為水準和國外頂尖聯盟有落差的中華職棒，也有一些投打好手，在這次有著精彩演出。在此就介紹四位純中職出身，沒有任何旅美、旅日等資歷，並在這次經典賽大放異彩的選手。

江坤宇

本屆經典賽成績：打擊率3成33 1分打點 OPS 0.774

江坤宇2018年選秀加盟中華職棒。即使身材不算特別突出，但當時中信兄弟仍以前段的第三指名選中他。先在二軍完整磨練一年後的江坤宇，2020年賽季取代王勝偉，成為中信兄弟的主戰游擊手。要知道王勝偉自2008年以來，一直都是兄弟的內野核心，2019年年底還是十二強國手。而江坤宇能夠短時間內，就在和前輩的競爭中脫穎而出，可見得有多麼不容易。

江坤宇最大的賣點，就在他的守備。同時具有大範圍及穩定性的他，即使放眼中職各隊，都是毫無疑問的最佳游擊手。2020年常駐一軍以來，也都連三年拿下了游擊金手套獎。在本次經典賽裡，他不時攔截可能打穿的滾地球的守備功夫，肯定令許多球迷印象深刻。

江坤宇靠著優異的守備，迅速站穩兄弟的游擊大關。影片來源：中信兄弟專屬Youtube頻道

不過，可不要以為江坤宇只有守備好而已。事實上他站穩一軍以來，打擊一直都有維持在一定水準。到了2022年賽季，江坤宇的攻擊水準更有明顯的進步。這個賽季因為用球品質不一，讓眾家打者叫苦連天，聯盟整體的打擊呈現低迷狀態。不過，江坤宇反倒逆勢上揚，繳出打擊率3成18、6轟，OPS（上壘率+長打率）0.808的生涯新高成績。江坤宇能攻能守，需要戰術時，也能配合球隊做出表現，也難怪在這次經典賽裡，連擔任球評的前日本球星五十嵐亮太，都對江坤宇的表現讚不絕口。

過往無論是中華職棒，還是國家代表隊，守備一直是令人擔憂的一環。而在扣掉投捕以外，游擊手又是難度最高的一個位置。即使出現守備優秀的人才，往往打擊也難以讓人期待。如今有江坤宇在，可說是讓球迷眼睛為之一亮，見識到國內也有攻守皆優的傑出球員。

林立

本屆經典賽成績：打擊率4成67 3分打點 OPS 1.062

2017年中華職棒選秀，Lamigo桃猿隊以第一指名第二順位選進林立時，引起了球迷一陣討論聲浪。當時許多意見認為：林立是一位守優於攻的內野手，或許可能二壘、三壘都能站，但如果打擊能力不夠好，那麼以高順位指名挑中他，似乎並不划算，不如挑選其他潛力好手。

不過就在正式加盟後，林立首次在職棒一軍踏上打擊區，就立刻小白球打出全壘打牆外，展現出自己優異的打擊砲火。就在王柏融離開Lamigo後的2019年，林立的打擊也徹底發揮，不只在重砲如雲Lamigo桃猿隊裡名列前茅，3成89的打擊率、及OPS 1.079的成績，更是勇冠全聯盟。

林立在一軍生涯首打席就轟出全壘打，證明他是位值得期待的強打者。影片來源：中華職棒Youtube官方頻道

往後的林立，不時會受到一些腰痛之類的傷病困擾，讓他的打擊表現難以維持在高檔。不過就在2022年賽季，健康的林立一口氣拿下打擊王、安打王、打點王等頭銜，全壘打支數也與吉力吉撈．鞏冠並列聯盟最多，成為毫無疑問的中職第一強打，更拿下了年度MVP獎項。

林立過去比較被詬病的，是內野守備穩定性不足。不過在今年賽季，樂天有意讓林立移防到右外野。由於左右外野的守備難度較低，大多數中線內野手轉職都能勝任，因此可望大幅降低林立的守備缺陷。而在守備壓力減少下，更能期待他的砲火能夠更上層樓，再度挑戰多項打擊數據。

陳傑憲

本屆經典賽成績：打擊率3成57 2分打點 OPS1.081

講到2017年經典賽前的中職日職對抗賽，或許大部分球迷印象比較深刻的，都圍繞在王柏融砲轟則本昂大的全壘打。不過就在對抗賽第二場，中職首棒打者面對菅野智之、石川歩等日職強投，依舊繳出單場三安的猛打賞表現，還打回該場中職的唯一一分。這位打擊好手，就是統一7-ELEVEn獅的陳傑憲。

陳傑憲自從2016年加盟中職以來，就經常是球隊倚重的攻勢製造機。在他狀況好的時候，幾乎什麼樣球路都能夠加以對應，內角能拉外角能推，不斷量產安打上壘。他在一軍七年的資歷中，打擊率始終維持在三成以上，足見他的打擊技巧有多精湛。

此外，碰到大場面能夠適時發揮，也是陳傑憲極為迷人的特色。包括2020年下半季爭冠期，他先棒打富邦王牌索沙，幫助球隊取得領先贏球。到了總冠軍賽第七戰，他又轟出一發兩分砲，奠定球隊的勝基，幫助統一奪下冠軍。可說是在關鍵局面下，投手最不想碰到的打者之一。

陳傑憲打擊穩定，在大場面也能有效發揮。 影片來源：中華職棒Youtube官方頻道

陳傑憲與隊上的林安可、蘇智傑三位砲火優異的左打，被球迷暱稱為是「外野三鬼」。然而去年賽季，後兩位打者長期受到傷痛困擾，三鬼無法合體，讓統一的砲火嚴重打折。不過今年目前看起來，這三鬼有望都在開季順利亮相，相信能讓去年賽季表現不順的統一獅，在攻擊端上有更理想的輸出。

吳哲源

本屆經典賽成績：主投6.1局 4次三振 防禦率1.42

就在面對A組各隊大聯盟打者，許多投手都難以壓制敵隊砲火的情況下，最後中華隊表現最好的投手，竟然是一度遭到教練團割愛，後來又因曾仁和受傷才緊急遞補，甚至過去在職棒，也曾嚴重低迷過一段時期，直到去年才谷底翻身的吳哲源。

堪稱本次賽會最大驚奇的吳哲源，2016年在選秀會上，以「吊車尾」的第10指名加盟中信兄弟。儘管順位低，不過在2017年下半季，吳哲源得到一軍亮相的機會，此時他發揮不錯的控球，繳出平穩的中繼表現，讓球迷一度認為，他將會成為兄弟未來倚重的牛棚要角。

然而自隔年開始，吳哲源的壓制力就不斷下滑，一軍出賽機會漸漸變少。2021年中職調降用球係數，本土投手紛紛冒出頭。但即使如此，吳哲源在一軍還是只得到一場出賽，且投1局就掉了3分，防禦率是慘不忍賭的27.00。

就在球迷幾乎已不對他報期待時，吳哲源在2022年，先是靠著春訓的好表現，爭取到兄弟開季一軍的席次。起初他以長中繼為主，偶爾才會代班先發。不過因為表現不俗，加上球隊缺先發投手的關係，他在下半季漸漸扛起兄弟的輪值。最終投著投著，竟然一口氣投出11連勝的佳績，成為中信兄弟隊史連勝最長的本土投手。

吳哲源從曾經失去一軍舞台，蛻變為11連勝的主力投手。 影片來源：中信兄弟專屬Youtube頻道

最終，吳哲源繳出11勝1敗，防禦率2.85的優異表現，拿下年度最佳進步獎。身材偏瘦小，球速也不算快的他，主要就是靠著優異的控球和變化球解決打者。對上荷蘭一戰，也是靠著一些變化球，讓荷蘭強打難以掌握。這樁谷底翻身的「灰姑娘傳奇」，在新賽季又會有什麼新篇章，連勝紀錄又能推進到哪裡，值得繼續關注下去。

職棒不管怎麼說，都是棒運發展的重心，像是當初讀賣新聞1931年邀請大聯盟明星隊來日，展現出當時日美棒球間巨大的實力差距，間接促成了讀賣巨人創隊契機，而進一步衍生為當今的日本職棒聯盟。如今日本能成為世界棒球強權，誕生出眾多頂尖好手，訓練及提供好手舞台的日職，絕對是功不可沒。

中職儘管還是有很多需要改進的地方，但如果能有更多支持，相信也會越來越進步，出現更多足以在世界級舞台，與各國優秀球員較勁的好手。除了這四人之外，其實還有許多值得推薦的中職球員，恕不一一列舉。無論是喜歡哪位選手，如果能透過這些球員，讓更多球迷認識職棒，或者關注臺灣棒球的發展，那就可以說是本次賽會的最大收穫了。

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