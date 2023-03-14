國王蛻變成最會得分球隊 苦熬17年靠沙波尼斯翻身

國王戰績40勝26敗，西區第二，這是近17年來勝率最高的國王。是滴，你沒看錯，就是那支爛了17年國王。西區目前戰績第一是金塊，第二是國王，第三是戰績跟國王一樣的灰熊。

一年多前(2022年2月9日)，國王決定用潛力後衛哈利伯頓、射手希爾德、中鋒湯普森，跟溜馬進交易，換來中鋒沙波尼斯、前鋒哈勒戴、後衛蘭姆+一個2027二輪籤。

哈利伯頓被視為NBA「明日之星」，希爾德是新生代頂級射手，國王用兩個先發跟溜馬交易一名場均18.9分、12.1籃板明星級中鋒，理論上沒吃虧。但NBA球評和媒體大多數用「感謝國王」來做為這筆交易終極評論。

原因是沙波尼斯儘管才26歲，但能力和天賦已經到頂，哈利伯頓是未來明星級全能後衛，希爾德是頂級外線射手，都很年輕擁有未來性。國王決定跟溜馬做這筆交易，基本上國王是吃虧一方。

哈利伯頓確實沒有讓人失望，今年場均20.8分、10.4助攻，投籃命中率4成88，三分命中率4成，根本建隊核心。希爾德今年場均17.3分，投籃命中率4成58，三分命中率4成28，完美頂級射手水平。

國王交易出去的控衛哈利伯頓(中)已成為溜馬的頂梁柱，平均每場10.4次助攻排名全NBA第二。不過因為有沙波尼斯而能打進季後賽，國王算是目前的贏家。 美聯社

交易一年後，溜馬還處重建期間，目前東區第11，仍很掙扎，溜馬還需要至少另一筆關鍵交易和時間，養成年輕球員建立團隊。

國王完美蛻變，沙波尼斯場均19分、12.3籃板、7助攻，投籃命中率6成1，三分命中率3成66，根本天上掉下來禮物。以沙波尼斯做為建隊攻防核心和戰術主體，國王其他核心球星和角色球員，圍繞沙波尼斯，建構出一套聯盟最頂級進攻體系和完美進攻點。

國王主控福克斯場均25.4分、6.3助攻，投籃命中率5成12，打出生涯最顛峰一季。小前鋒巴恩斯、菜鳥前鋒墨瑞、射手赫特、砍將蒙克做為一線角色球員，成為國王建隊核心主體，二線角色球員前鋒萊爾斯、梅圖，後衛米契爾、戴維斯每個人都能經常神來幾筆，展現功能性球員價值。

福克斯(右)與沙波尼斯(左)的搭配是互蒙其利，兩人一起打出生涯的最佳表現。 美聯社

國王進攻端有多完美、多充滿侵略性 幾個關鍵數據可以證實

1、進攻效率119.98分，聯盟第一，比金塊、塞爾蒂克、76人更火更出色。

2、三分命中率3成7，並列第九，三分命中數聯盟第七。

3、投籃命中率5成，聯盟第二。

4、場均助攻27.1次，聯盟第四，僅次於勇士、金塊、太陽。

5、場均得分121.2分，聯盟第一，比第二勇士118.1多了3.1分。

國王的進攻就是圍繞中鋒沙波尼斯建立半場攻防體系，以及更重要擋拆、高低位戰術，進攻由點成面，有裡有外火力密集，場上沒有可以放的點。很難想像國王今年恐怖進攻和隨時都在炸裂得分方式，居然來自調教防守著稱布朗(Mike Brown)教練之手。

國王總教練布朗(右)向來以防守見長，但本季追隨聯盟的飆分趨勢，將國王改造成最會得分的球隊。 美聯社

除了天賦、能力、人手配置完整，國王2022年2月交易拿下沙波尼斯是最重要關鍵，沙波尼斯今年每場傳出7次助攻，高位策應、開後門，低位牽制、吸引包夾、創造裡外進攻體系，沙波尼斯成就國王、成就隊友更成就自己。

一年後再回頭看看2022年2月9日這筆交易，國王應該要「感謝溜馬」成全，如果國王沒有捨得交易哈利伯頓+希爾德，那裡有今天站上西區第二的國王。一年多前那些評論溜馬大賺，國王為交易而交易小虧的球評和專業人士，都應該出來道歉。

國王非常年輕，可塑性很大，而且還有更大罩門沒有解決，那就是防守。國王防守效率排聯盟第25，倒數第六，失分太高經常讓炸裂得分無功而返，這樣的防守和專注力，以攻為守打法風格能不能在拳拳到肉季後賽禁得起考驗，確有疑慮。

目前看來西區前三金塊、國王、灰熊季後賽都有點抖抖的，季後賽籃球完全不同於例行賽，這也是國王接下來終極考驗。

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