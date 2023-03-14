經典賽／又一次雖敗猶榮的省思：中華隊投手大崩盤成常態

2020年中職總冠軍戰統一獅面臨1勝3敗絕境，最終連續打敗羅傑斯、德保拉、米蘭達3張王牌先發的中信兄弟，最終3連勝逆境封王拿下總冠軍，初掌兵符的統一獅總教練林岳平聲勢達到頂峰，也讓他順利接下2023年經典賽中華隊總教練重擔。

這屆經典賽中華隊首戰5:12不敵巴拿馬，接下來3戰非贏不可，幾乎沒有輸球空間，以第1戰比賽內容來看，當時並沒有太多人看好中華隊能至少拿到2勝，甚至4連敗的可能性都存在。

結果中華隊將士用命，接連擊敗強敵義大利和荷蘭，只要再打敗古巴就能拿到A組預賽第1前進東京巨蛋，屆時八強複賽面對澳洲，相較於對日本，中華隊對澳洲贏面不小；也就是說，中華隊只要預賽最後一戰擊敗古巴，就有可能先到東京巨蛋，再前進邁阿密，進入世界前4強之列，林岳平聲勢將再創新高，中華職棒熱度也將再竄升。

可惜歷史沒有如果，中華隊先發投手陳仕朋一開局就崩盤，最終1:7不敵古巴，林岳平沒能繼2020年總冠軍戰之後再寫奇蹟，然而像經典賽這樣的世界大舞台，沒有奇蹟、只有累積，我們投手群實在招架不住，不只是這屆，至今5屆都是如此。

古巴全場只被打出4支安打，與中華隊投手群有非常明顯的差距，打敗中華隊絕非僥倖。 美聯社

事實上在大賽開打前，曾4度參加經典賽的富邦悍將外籍投手教練羅曼就指出，經典賽最重要的沒有別的，比的就是投手戰力，哪一隊投手群表現出色，就有比較大的機會走得更遠；劇本的確也是照著羅曼的說法走。

中華隊投手在經典賽表現一向不佳，首屆團隊防禦率6.84，第2屆7.31，第3屆創下隊史最佳的5.36，最終拿下第8名也是隊史第一，但防禦率5.36在參賽16隊也只排名第10名，算是中後段班成績。

上一屆經典賽中華隊平均每場得分6.7分創隊史最佳紀錄，但再會打也沒用，防禦率10是隊史最差，也是分組預賽最糟糕成績，結果這一屆又遇到相同狀況，團隊狂敲5轟已追平過去4屆總合，場均得分6.5分和上屆同樣砲火猛烈，但防禦率7.20，差不多等於過去4屆平均值。

團隊防禦率7.20是什麼概念？這代表中華隊每場比賽打線得打下8分才能贏球，歷屆累計戰績5勝12敗，這5勝有4勝單場狂攻至少8分，包括這屆11:7擊敗義大利、9:5擊敗荷蘭，上一屆8:3扳倒荷蘭，第一屆12:3大勝中國，唯一例外是第3屆首戰4:1勝澳洲；得分少於8分的場次，中華隊要贏球只能自求多福，也造成打線極大壓力。

王建民（中）以往在經典賽擔任先發投手表現優異，但現在成為投手教練後卻是百般無奈，要找一位能投出他過去一半好、吃一半局數的子弟兵都沒辦法。 中央社

中華隊打過5屆經典賽，平均防禦率破7，這不是一支強隊會有的樣貌，導致每次參賽中華隊都不被看好，一支不夠強的球隊，只能冀望有其他「利多」出現，好比說分組預賽不要排到太多強隊，賽程盡量不要排「晚接午」的賽程，集訓時間要比其他球隊還長，儘可能邀請到更多更好的旅外球員助陣，要有強大的後勤團隊做充分支援。

打了5屆經典賽，中華隊只有1次拿到第8名，其他4屆都擠不進前10名，我們必須要先承認，開放大聯盟球員參賽的經典賽，中華隊並非強權，連打進八強複賽都很吃力，唯有培養更多更好的投手，讓教練團有更充裕的空間可以調度，登板有壓制對手打線的能力，才有與列強抗衡本錢，否則中華隊永遠只是「雖敗猶榮」，甚至淪落到必須打資格賽的困境。

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