經典賽／創造多個感動經典時刻 球迷請為中華隊及自己喝采

先要替中華隊的全體球員、教練團、行政後勤團隊人員鼓掌，從賽前被大多數國內外媒體不看好，首戰又大比分落敗後的困境突圍，第2、3戰都從落後的狀況中逆轉獲勝，即使今天比賽結果不是台灣球迷所希望的，中華隊在這屆經典賽仍打出了令人感動的內容，我們都還是要致上最大的敬意，謝謝中華隊的每一位成員。

昨天的文章提到台灣這次要贏球的模式就是要以火力掩護投手，今天投手壓制不住古巴打者，前兩局就被打下6分，這情形其實也在賽前預想之中，畢竟古巴在對巴拿馬之戰已有多名打者打擊復甦，之後又有一天休兵日可休息，只是前兩場手感火燙的台灣打線在這場比賽難以突破對方投手封鎖，無法複製同樣的贏球模式，這與對方投手的能力當然有絕對關係，不過晚場接午場的賽程安排，導致球員休息不足一定也有影響，但這點可能就要去問大聯盟了；無論如何，台灣這次從義大利及荷蘭手上各拿1勝，總共拿到2勝，上次在經典賽2勝已是10年前的2013年，追平最佳成績，表現已經沒有100也有90分了。

陳仕朋（中）對古巴之戰先發1.1局就掉5分而提早被換下場，他被打出5支安打中有1支全壘打、2支二壘安打。

台灣本屆經典賽的賽程在今天正式結束，在為球員鼓掌之後還是有些可以討論改進的地方，首要當然就是教練團的調度，這次的教練團組成包括總教練林岳平、首席兼捕手教練高志綱、打擊教練曾豪駒及彭政閔、投手教練許銘傑，牛棚教練王建民，內野守備教練陳江和，外野守備教練張建銘等都是昔日的棒球名將，在首戰對巴拿馬的換投調度被大幅討論後，後兩場調度就比較果斷了，不過仍有遲疑之處，如今天的最終戰理應將所有的投手戰力壓上來，但前兩局先發投手已明顯無法壓制古巴打者卻仍不換投，落後差距拉大後士氣一瀉千里，換投為時已晚，但這組成員未來都還有擔任國際一級賽事教練團的機會，相信這一屆的經驗對他們很有幫助。

林子偉3局下在全壘打牆前展現美技，將阿魯巴耶納深遠的飛球接殺出局。 余承翰／攝影

相同的，這屆中華隊的球員也處於換血的階段，這次經典賽雖然無法晉級八強賽，但陣中平均年齡約在27歲的年輕球員，無論表現好壞，在這次大賽中都吸取了許多經驗，如首戰表現不佳的陳冠偉及曾峻岳，在今天這場比賽都有上場，投球內容也比前次理想，曾峻岳甚至還單局投出3次三振，這幾名年輕投手克服場上壓力，沒有被首場的內容打垮，對台灣在準備今年底的另一項大賽-世界12強棒球賽上會有很大的幫助。

還有一項值得關注的就是台灣國內中職的實力必須要再提升，這次的賽事可以看出中職投手或打者的表現與旅外球員還是有些許落差，唯有中職的強度再增加，搭配旅外球員的回國助拳，台灣才有在國際賽場上打出符合世界排名的可能性。

曾峻岳（左）7局上場中繼，與捕手林岱安（右）搭配，一開始就被打兩支安打，但他接下來連飆3次三振化解危機。 記者余承翰／攝影

最後，在睽違10年的經典賽場上，球迷真的是中華隊的最大後盾，多位有不錯壓制力的外隊投手在面對台灣時的表現都不如賽前預期，相信他們多少都有被場邊2萬名球迷加油聲給震撼到，畢竟就連義大利總教練，見過多少大風大浪的皮亞薩（Mike Piazza）都直言被場邊球迷的喊聲驚嚇到，未見識過這種加油風格的球員就不用說了，台灣在這屆經典賽的賽事雖然落幕，球迷請為球員、教練團及自己大聲鼓掌。

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