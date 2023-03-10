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經典賽／三轟炸翻義大利 中華隊大逆轉狂迎首勝

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經典賽／中華隊當成中職例行賽打 呂彥青貢獻不輸3轟

聯合新聞網／ Tzuyi
中華隊投手問題不斷，所幸打擊全力發揮，整場比賽擊出3支全壘打，演出逆轉勝，保有晉級機會。 記者黃仲裕／攝影
中華隊投手問題不斷，所幸打擊全力發揮，整場比賽擊出3支全壘打，演出逆轉勝，保有晉級機會。 記者黃仲裕／攝影

經典賽首戰失利後，中華隊休兵一日調整，再次出賽時A組已陷入混戰，除了荷蘭獨走外，古巴、巴拿馬及義大利都是一勝，但前兩隊已吞下二敗。這場碰到義大利，則成為這次賽事是否還能續命的關鍵。

打擊應該是這屆中華隊的優勢，上一場對戰巴拿馬雖敗北，但也拿了5分，而且在幾乎快被Call Game的情況，還能頂住壓力連續得分。義大利這場推出具有大聯盟資歷的卡斯提拉尼（Ryan Castellani），中華隊並不畏懼對手，首局就靠林子偉的全壘打先馳得點，第二局靠著觸身及安打再下一城。第三局更是靠著6支安打得到3分，只是可惜偷點及搶攻本壘都失敗，無法延續更多攻勢。

不過還好比賽後半段，打線再度恢復熱度，義大利複製上一場的中華隊，牛棚換投呈現慢半拍的情況，而中華隊也有掌握機會。包含張育成吉力吉撈．鞏冠的全壘打，以及成功的代打、不斷的安打攻勢、義大利的失誤等，4個半局就得到6分，成為決定比賽的關鍵。

中華隊這場比賽出現3支全壘打，是陳金鋒時代結束後難得的場面，把經典賽當成一般例行賽一樣正常發揮就對了。 記者黃仲裕／攝影
中華隊這場比賽出現3支全壘打，是陳金鋒時代結束後難得的場面，把經典賽當成一般例行賽一樣正常發揮就對了。 記者黃仲裕／攝影

不過中華隊投手問題還是不少，先發江少慶這幾年在中職的問題，就是常常一局爆，這次首局雖守住，但第二局還是出現狀況，單局被打4支安打失去2分。這次教練團學到教訓，讓先發只投2局主動換投。第二任投手王維中雖然一上場就虎虎生風，但第四局卻出現控球失常的狀況，四壞保送、連續安打，這時候教練團卻沒有動作，讓義大利一口氣又逆轉戰局，再加上陳冠宇也有失分。這場賽事，派出三位中職狀元及榜眼，前五局竟然狂丟7分。

用球數過多可說是中華隊的致命傷，由於有限制加上帶的投手不多，一定要嚴格控管。然而只要二出局，每位投手控球就突然變差，加上義大利打者非常黏，形成大量2好3壞，突顯中華隊投手少了速差及關鍵致勝球，無形中消耗大量能量。這場賽事又消耗6位投手，包含江少慶2局42球、王維中2局40球、陳冠宇0.2局28球、陳禹勳1局21球、呂彥青2局36球，宋家豪1.1局12球，除了宋家豪外都投得很辛苦，也增加後續兩戰調度上難度。

本場比賽牛棚問題不斷，還好呂彥青表現不俗，唯一兩局力保不失分，是這場比賽最關鍵的投手，貢獻度不輸給打出3支全壘打的隊友。 記者黃仲裕／攝影
本場比賽牛棚問題不斷，還好呂彥青表現不俗，唯一兩局力保不失分，是這場比賽最關鍵的投手，貢獻度不輸給打出3支全壘打的隊友。 記者黃仲裕／攝影

從這次經典賽，有太多中華隊值得改善學習的地方，其中義大利面對相對陌生的打者，投、捕手竟大多都能掌握打者攻擊習性，而且防守竟還大膽佈陣，甚至手中還有小抄，讓中華隊打者吃盡苦頭。由於中華打者分散美國職棒、獨立聯盟、日本職棒及中華職棒，還能這麼精準的掌握，他們對於情蒐所花的心力，絕對是未來參加國際賽值得努力的地方。

另外需要反思的是江少慶、王維中、陳冠宇在過去旅外時期，無論季賽或國際賽都有一定的壓制力。他們並非在退化時返台，而是因為疫情期間，選擇在巔峰時期加入中職，但歷經幾年洗禮，卻是控球、球威、球速都與昔日有所落差。台灣在成棒之前都是世界頂尖，然而進入職棒後，反而被各國超越，這也是為什麼明明世界排名第二，國際賽卻都非常辛苦，中職對於球員的訓練、培養，恐怕是有很多要加強的地方。

陳傑憲三局下半回壘得分，他今天3打數3安打還獲得1次保送，為中華隊跑回3分。 記者黃仲裕／攝影
陳傑憲三局下半回壘得分，他今天3打數3安打還獲得1次保送，為中華隊跑回3分。 記者黃仲裕／攝影

還好靠著打擊這次發揮正常，或許是熟悉的場地，熟悉的加油聲，他們把比賽當職棒例行賽打並沒有軟手。牛棚跌跌撞撞，但也力保不失分，讓中華隊贏下這場勝利。後續的荷蘭及古巴，雖然熱身賽都敗給富邦悍將，但他們已經調整好，並不是好惹的對手，仍不能掉以輕心，只要平常心中華隊仍是大有可為。

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