經典賽／吉田正尚5分打點擊垮南韓 日本其實還沒正常發揮

南韓意外在首場比賽輸給澳洲，這場關鍵比賽派出微笑左投金廣鉉先發，金廣鉉在前兩局完全封鎖住日本打者，隊友也在3局上幫他打下3分，不過日本隊不愧是奪冠熱門，即使一度面臨與首戰對戰中國前幾局屢攻不下的相同狀況，但在3局下就攻回4分還以顏色，自此就沒有落後過，5、6、7局又打下分數，最終就以出人意料的大比分差結束這場比賽，日本在贏下這場日韓大戰後，由於剩下兩場要對上實力有些差距的捷克及澳洲，可說是已經有99.9%的機率能夠打進15日開始的8強賽了。

日本雖然拿下2連勝，這場比賽打下來仍有幾個問題顯現出來，首先當然就是先發投手達比修有，身為陣中老大哥，且是唯一到宮崎參加日本隊集訓的大聯盟現役球員，達比修的狀況卻不盡理想，在熱身賽就控球不佳丟出觸身球，今天這場比賽投3局，控球依舊不穩，還被打出包括1支兩分砲在內的3支安打丟掉3分，幸好隊友幫他解套，這樣的投球內容或許會讓教練團視接下來兩場預賽先發投手的表現而改變他未來的角色，讓他從先發轉向牛棚在短局數內投出最佳的內容，畢竟日本陣中還有大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，甚至今永昇太、伊藤大海等可先發的投手。

日本隊先發投手達比修有主投3局被打3支安打，送出1次三振、沒有保送，失掉3分中有2分是自責分。 美聯社

日本打者在前兩局被金廣鉉三振多達5次，加上首戰對中國前半段打下的分數並不多，讓人擔心日本的打擊，不過他們從選球做起，3局也選到兩個保送開啟攻勢，之後打者手感漸漸加溫，分數進帳自然就越來越容易，先發打線中幾乎人人都有貢獻，前3棒的努特巴爾（Lars Nootbaar）、近藤健介、大谷、岡本和真及替補上來的中野拓夢都有雙安，吉田正尚更是單場3安，還有5分打點，打者已經熱機完畢，也讓日本這場得了13分，但這樣的打線之中卻有落寞之人，那就是村上宗隆，這也是日本另一個在打擊得分上浮現出來的問題。

南韓隊捕手梁義智在三局上半對日本隊投手達比修有轟出2分砲，幫助南韓取得2：0領先，他在首戰對澳洲隊的比賽也曾開轟。 美聯社

村上在去年打出不可思議的成績，成為日職史上最年輕的打擊三冠王，這兩場比賽都被安排在第4棒中心打者，不過這場比賽4個打數沒有安打，僅有1支高飛犧牲打，打下1分打點，連同首戰對中國3打數無安打，兩場下來還總共被三振4次，本屆經典賽首安仍未出現，雖不至於被放在名單之外，但這樣的表現或許會讓栗山英樹監督在後面兩場比賽調動他的棒次，讓他有時間調整打擊狀況，日本在8強戰及美國還需要他的打擊。

大谷翔平在五局下擊出一支二壘安打，他今天對南韓3個打數2支安打有1分打點，被三振1次，獲得保送2次。 美聯社

至於在首戰意外輸給澳洲，這場比賽在後半段氣力放盡的南韓，已慘遭2連敗，更慘的是這場比賽又用了10名投手，首戰也用了7名投手，而且上來的牛棚投手表現都不算理想，還好已經對戰過這一組當中實力算是較強的2支球隊，接下來面對捷克及中國要輸的機會不大，但即使能全部贏下來，還是得看主要對手澳洲的勝敗及得失分紀錄，現在完全是陷入看人臉色的困境了。

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