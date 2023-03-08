經典賽／首場就慘遭震撼教育 中華隊年輕球員必須戰勝壓力

從這場比賽就可以看出來中南美洲國家隊與台灣國內中職球隊的等級還是有差距，熱身賽的戰績也是僅供參考，面對攻擊、速度、防守都高出一個等級的國家隊，只要一個不小心，比賽結果就會是大比分落敗。

胡智爲是中華隊這幾場熱身賽下來最穩定的先發投手，不過在今天的比賽從首局開始就出現控球不佳的現象，單局就用了20球左右，被打出去的球也十分強勁，雖然第2、3局用球數有減少，整體來說狀況就是不若熱身賽理想，中華隊明天休兵一天，比明天要打午場比賽的巴拿馬擁有更多投手運用上的優勢，但教練團更換投手的速度卻比先發投手同樣控球不穩的對手還要慢，直到胡智爲在第4局接連被打出安打失分後才換人，換上的是國際賽經驗較不足的陳冠偉，最終才由打過多次國家隊的李振昌結束這半局，巴拿馬已攻下5分，為時已晚，這邊換人的順序就有很大的討論空間。

中華對巴拿馬之戰，先發投手胡智爲主投三局失3分退場，吞下這場比賽的敗投。 美聯社

之後換上來的鄧愷威狀況仍然非常差，控球問題加上自己的失誤，使得他回國後從熱身賽到這場比賽連一名打者都解決不了，這場的表現已經可以確定他在剩餘的比賽只剩下敗處的角色了，同樣是進職棒後首次入選國家隊的曾峻岳，上來感覺十分緊張，控球也出現了很大的問題，陳冠偉、鄧愷威、曾峻岳這3名年輕投手很顯然是被國際賽壓力影響，而無法發揮出在季賽時的實力，這也是未來要學習的功課，希望他們不要被這場比賽的投球內容擊倒，後續的吳哲源、陳冠宇等也都不是很有效地壓制住巴拿馬的打者，這場比賽就用了8名投手，後面幾場面對更強的義大利、荷蘭及古巴打者，情勢堪慮。

中華隊在經典賽首戰慘敗給巴拿馬，不過中華啦啦隊還是全場奮力加油，展現出永不放棄的韌性。 記者黃仲裕／攝影

其實中華隊打者在這場比賽也有不少的攻勢，打出的安打跟巴拿馬差不多，吳念庭甚至還打出一支兩分全壘打，不過巴拿馬野手在比賽中的幾次精彩防守化解了中華隊不少的得分機會，這也是中華隊在未來面對戰力評估更強的3支球隊所要面對的高牆；野手部分，江坤宇無疑是這場比賽表現最驚豔的中華隊球員，他在前兩局用精彩的防守阻止了巴拿馬的多波攻勢，也是胡智爲還能夠投到第4局的最大關鍵，正式賽前各界還在討論如果要火力最大化，游擊該由江坤宇還是鄭宗哲防守，首場林岳平總教練決定仍由江坤宇先發，江坤宇在這場比賽不但防守依舊精彩，連在打擊上都有雙安的輸出，他的表現會為中華隊未來幾場在攻守兩端帶來很大的幫助，開轟的吳念庭，及有3壘安打的鄭宗哲則是另兩個打線中的亮點，張育成、林立也都有安打的紀錄，中華隊這幾名主力打者在攻擊方面延續熱身賽的表現，已經有著正常的發揮。

巴拿馬全場攻勢不斷，而且在四、六都局把握機會灌出大局，在首戰輕鬆打敗中華隊。 記者黃仲裕／攝影

相較於江坤宇，中信的隊友高宇杰在攻守兩方對中華隊就是負效益了，在這場比賽發生過捕逸、阻殺二壘傳偏及接外野回傳球漏接等狀況，打擊上也有雙殺打，接下來的比賽是不是還要讓他先發蹲捕，還是要讓吉力吉撈·鞏冠蹲捕增加火力，值得教練團思考，否則休息區的捕手就僅剩林岱安了，而另一名打擊手感冷冰冰的還有王柏融，下一場的外野先發也有必須換人的準備。

中華隊本屆經典賽的首場比賽，又是在滿場2萬人觀眾的情形下，陣中好幾位首次入選國家隊的投手在這場比賽有著離譜的表現，還兩度差點被扣倒(call game，提前結束)，只希望在經歷過這場比賽的震撼教育後，中華隊能在休兵日好好沈澱，在未來3場比賽打出令國人感動的比賽。

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