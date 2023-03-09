經典賽／鑽石打線與終結者海加持 美國最具冠軍相

睽違六年的世界棒球經典賽終於開打。和過去幾屆相比，本屆各國更是精銳盡出，可說是星度最高的一屆，也讓賽事更加精采可期。至於哪隊最具冠軍相？美國、多明尼加、委內瑞拉及日本算是四大熱門，整體而言又以衛冕冠軍美國及多明尼加的陣容略勝一籌。

本屆世界棒球經典賽共有20個國家參加，陣容最堅強的兩隊美國和多明尼加使出軍備競賽的模式，打線與投手群無疑也是這兩隊最猛，尤其打線都是全明星賽等級。美國打線當中就有三位是MVP得主，楚奧特(Mike Trout)、貝茲(Mookie Betts)及高史密特(Paul Goldschmidt)三人加總的MVP數就有5座。可怕的是，去年國聯全壘打王史瓦柏(Kyle Schwarber)、打點王阿隆索(Pete Alonso)和打擊王麥克尼爾(Jeff McNeil)都在陣中，全聯盟最好的兩位捕手瑞爾穆托(J.T. Realmuto)與史密斯(Will Smith)也在名單裡，外加近三年通算WAR值最高的游擊手透納(Trea Turner)與亞瑞納多(Nolan Arenado)這樣的一線球星也加入，而威特(Bobby Witt Jr.)、穆林斯(Cedric Mullins)與安德森(Tim Anderson)也是超級戰將，如此恐怖的陣容恐怕連明星賽都未必組得出來。

楚奧特(左)與貝茲(右)都是選球精準、火力強大又有速度的超強打者，兩人加起來有14座銀棒獎，想讓他們同時熄火將是非常困難。 美聯社

多明尼加的打線雖沒有MVP得主，但也有馬查多(Manny Machado)、索托(Juan Soto)、羅德里格茲(Julio Rodriguez)、迪佛斯(Rafael Devers)、赫南德茲(Teoscar Hernandez)與希曼尼茲(Eloy Jimenez)等超級強打領軍，整體打線僅次於美國隊。

而美國這次最大的隱憂在於缺乏一位真正王牌等級的先發投手，尤其在克蕭(Clayton Kershaw)退賽後這樣的狀況更加明顯，這也是無論媒體或賭盤都較看好多明尼加的主因。不過其實美國先發投手中的林恩(Lance Lynn)、辛格(Brady Singer)、凱利(Merrill Kelly)及米克拉斯(Miles Mikolas)近年表現尚稱理想，雖然名氣不夠響亮但已算管用，且生涯195勝的老將韋恩萊特(Adam Wainwright)也在輪值裡，深度還算足夠。

先發投手是美國隊陣中較不亮眼的一環，掛頭牌的林恩(左)與辛格(右)都不算大聯盟頂尖先發，但實力仍不容小覷。 美聯社

美國隊先發投手的缺口得以用鐵牛棚來彌補，豪華程度堪稱本屆之最。普雷斯利(Ryan Pressly)和威廉斯(Devin Williams)都是全聯盟頂級的終結者，貝德納(David Bednar)、巴德(Daniel Bard)在大聯盟也是扮演終結者的角色，亞當斯(Jason Adam)則是頂級的佈局投手，一字排開組成了終結者海，讓人想起2013年奪冠的多明尼加。

而今年多明尼加被外界看好的關鍵在於擁有阿坎塔拉(Sandy Alcantara)和哈維爾(Christian Javier)這兩位王牌投手在陣中，尤其前者還是去年的賽揚獎得主，另外還有去年回春的老將奎托(Johnny Cueto)。不過多明尼加這三位之外的先發就沒有這麼大的來頭了，而牛棚雖有巨人隊終結者多瓦爾(Camilo Doval)領軍，陣容也僅次於美國，但終究沒有美國隊來得完美。整體而言，美國在打線及牛棚上都勝過多明尼加，輪值則是小輸，加總起來還是最有機會在20隊當中脫穎而出。

委內瑞拉這次也是來勢洶洶，過去他們雖眾星雲集，但除了2009年拿到第三名外，另外三屆都止步八強。本屆他們的打線僅次於美國與多明尼加，陣中以今年是最後一舞的準名人堂球星卡布雷拉(Miguel Cabrera)、MVP得主亞土維(Jose Altuve)與阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)最大咖，另外還有強打捕手培瑞茲(Salvador Perez)、去年美聯打擊王亞萊茲(Luis Arraez)、托瑞斯(Gleyber Torres)、吉曼尼茲(Andres Gimenez)與蘇亞雷斯(Eugenio Suarez)等球星在陣中。而委內瑞拉的先發投手群則意外完整，恐怕可與日本並列本屆最佳輪值陣容。他們陣中雖沒有頂級王牌，但年輕的羅培茲(Pablo Lopez)、盧薩多(Jesus Luzardo)、賈西亞(Luis Garcia)、蘇亞雷斯(Ranger Suarez)，配上較資深的羅德里格茲(Eduardo Rodriguez)與培瑞茲(Martin Perez)至少都有大聯盟中前段輪值以上的水準，相當值得期待。

亞土維(左)與阿庫尼亞(右)都是大聯盟的核彈級開路先鋒，守備能力也是一流，這讓委內瑞拉也有拚晉級的底氣。 美聯社

日本隊的先發投手陣容足以與委內瑞拉匹敵，他們有達比修有、大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希這四大巨投，相當令球迷振奮。不過日本隊的打線相對之下較弱，雖然陣中有吉田正尚、村上宗隆、山田哲人與在紅雀隊的日美混血球員努特巴爾(Lars Nootbaar)，但鈴木誠也的退賽讓整體戰力削弱不少。

墨西哥本屆的陣容也值得一提，古巴強打亞羅薩雷納(Randy Arozarena)這回是代表墨西哥出賽，去年35轟的特列斯(Rowdy Tellez)與紅襪球迷熟悉的瓦多戈(Alex Verdugo)也在陣中。他們的輪值陣容更是優異，在本屆有前四佳的水準，擁有王牌投手烏力亞斯(Julio Urias)及大聯盟球迷都不陌生的沃克(Taijuan Walker)、山多瓦(Patrick Sandoval)與厄奎迪(Jose Urquidy)，牛棚中也有紅雀隊的強力佈局投手加列戈斯(Giovanny Gallegos)坐鎮，實力不容小覷。

在各分組戰力的部分，其實除了堪稱死亡之組的D組外，各組都頗為懸殊，都各有兩隊明顯會出線。中華隊所屬的A組整體戰力平均起來較弱，由羅伯特(Luis Robert)和孟卡達(Yoan Moncada)領軍的古巴，以及有波賈茲(Xander Bogaerts)和普洛法(Jurickson Profar)坐鎮的荷蘭明顯優於其他三隊，而古巴可能又比荷蘭強一些。B組如無意外將由日本與韓國分居一、二，韓國以現任大聯盟球員金河成與紅雀的韓美混血艾德曼(Tommy Edman)最受矚目。C組以前面提到的美國與墨西哥機會最高，D組雖然最有可能由強權多明尼加與委內瑞拉出線，但有林多(Francisco Lindor)、貝茲(Javier Baez)、貝瑞歐斯(Jose Berrios)、史卓曼(Marcus Stroman)及迪亞茲(Edwin Diaz)在陣中的上屆亞軍波多黎各仍有讓兩大強權翻船的可能，值得注意的是上屆披美國隊戰袍拿下MVP的史卓曼，這回是代表波多黎各出賽。

儘管A、B兩組戰力明顯較弱，但出線的球隊卻也因此免於在八強賽與一票大聯盟球星在陣中的C、D兩組球隊廝殺，也算是他們的優勢。A、B兩組以日本與古巴最有機會晉級四強，C、D兩組則是美國與多明尼加呼聲最高，而美國與日本在四強碰頭正是球迷最期待出現的戲碼，因為相當有機會看到大谷翔平與楚奧特這兩位天使超級巨星的對決。古巴若在四強賽對上多明尼加則不會是他們的對手。若美國與多明尼加在決賽碰上，將會是最多頂級大聯盟球星的兩隊爭冠。至於生涯只出賽過三場季後賽的頭號球星楚奧特，會不會反而得以在世界棒球經典賽嘗到冠軍的滋味，也是球迷們拭目以待的。

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