中職／少了球星讓小將更競爭 富邦熱身賽展現成效

隨著第五屆世界棒球經典賽即將開打，今年的棒球熱潮飆升，尤其中華隊在熱身賽保持不敗之身，更讓球迷對本屆大賽有所期待。另一個讓人關注的焦點，仍是每年休賽季最具話題的富邦悍將，他們對戰中職對手或中華隊只有1勝5敗，好幾場都被打爆，但對戰國外球隊卻是壓制力十足，以2:1、3:1及2:1連勝古巴及荷蘭隊。

富邦悍將除自己隊內賽外，自2月已進行9場熱身賽，分別為17日3:11輸味全、19日0:7輸中華隊、21日3:5輸味全、23日6:1勝樂天、26日2:1勝古巴、27日3:1勝古巴、3月3日1:8輸味全、5日2:1勝荷蘭、6日2:7輸中華隊。從這9場賽事可以發現，富邦的得分並不多，除了對戰樂天得6分外，其餘最多僅得3分。跟他們去年的狀況相同，安打串聯不佳，得分效率低落，甚至碰到對方強一點的投手，就根本連球都難以碰到。原因是他們現在仍在調整，而且主將范國宸身在中華隊，扛下多年打擊要角的林益全已離隊，林哲瑄、蔣智賢則是剛傷癒復出，悍將仍是在嘗試找出更多可用之兵的階段。

但從熱身賽中也發現悍將有不少的收穫，有可能成為今年球季的即戰力。其中最大的驚喜就是強打捕手張進德，他曾是第一、二屆世界棒球12強國手，2020年加入中職後半季就繳出9轟的成績，但去年打擊率大幅下滑近1成，所有成績都退步許多，讓他不但失去先發地位，更無緣入選經典賽國手。從他熱身賽看起來，他已找回迷失的火力，整體打擊動作更流暢，還對古巴隊開轟，今年調整不錯，無論蹲捕或指定打擊，他都有機會重回悍將先發打線。

張進德(中)在去年失去先發位置，也無緣再度擔任國手。走過低潮後他更加努力，在熱身賽狀況非常好，又有競爭先發的機會了！ 聯合報系資料照片

曾在2020年打出生涯年的李宗賢，經歷巔峰後，表現卻每況愈下，無論打擊及守備都問題百出。今年讓他回到生涯最初的三壘防區，雖然在此拿下金手套已是6年前的事，但他還是有如魚得水的表現，防守端得心應手，在壓力減少下，他的打擊也有回溫，逐漸回以往的自信。

悍將整體打擊仍在調整中，所以得分仍有限，能拿下勝利主要就是靠投手的壓制。最大亮點同樣是沉寂已久的江國豪，當年選秀順位比徐若熙還前面，受到傷勢的影響，去年轉戰牛棚。今年他重回先發角色，首戰雖表現不佳，但後續對戰古巴及中華隊分別投3局及4局無失分，最快球速已經能來到147，表現比下隊友江少慶，將是富邦今年輪值重要的一員。

富邦可以先發的本土投手非常多，但都無法長期穩定，江國豪近期調整得宜，將會是本季先發輪值熱門競爭者。 聯合報系資料照片

悍將近兩年發生不少洋將問題，今年一樣提早做準備，早早就確定外援名單。其中他們網羅紅襪體系最高層級到小聯盟3A的肯特(Matthew Kent)，直接被賦予擔任對戰古巴及荷蘭的先發。他控球精準，很會製造滾地球，加上還會藉改變投球姿勢，擾亂打者攻擊節奏。只要不要被守備拖累，原則上肯特應該會是今年重要的先發投手之一。

除了許多沉寂已久的球員有找回過往身手的跡象，另外也有很多年輕球員藉機展現身手。其中去年首輪選入的黃保羅初生之犢不畏虎，球速已飆至約150KM，讓古巴打者6上6下，有很好的壓制能力。打者方面，周佳樂、張冠廷對於攻擊都有不錯的表現，將會是外野的可用之兵。

黃保羅去年在二軍總冠軍賽開箱，今年又有機會對戰古巴，比一般新人吸取更多經驗。他近期表現不俗，有望在一軍搶下一席之地。 圖／悍創運動行銷提供

悍將過去因為給資深球員太多上場時間，年輕球員機會有限，養成效果不佳。然而在球隊陣容大換血之後，球星也可能淪為板凳或戰力外，終於讓隊內年輕好手可以相互競爭，有競爭就會有進步。他們對戰國外勁旅就展現潛力，打出讓人跌破鏡的好表現。新的球季悍將依然有很多需要精進的地方，但相信今年的宇宙邦可以比過去更有活力，絕對會有不同的表現。