大聯盟4大新規則啟用 享受「舊版的美好」只剩經典賽

世界棒球經典賽（World Baseball Classic）A 組賽事將在三月八日於台中洲際棒球場率先開打，其他組的賽程，也將緊接著於日本東京、美國鳳凰城、邁阿密等三地展開。總共二十支國家隊，將經過分組預賽和兩輪單淘汰複賽，進行約三週的賽事，最後於三月二十一日在美國邁阿密，決定第五屆經典賽的冠軍獎盃和一百萬美元（約3,057萬台幣）冠軍獎金獎落誰家。而另外一頭，美國大聯盟的春訓熱身賽，也一如往常，在二月底開打，讓選手為四月開始的漫長球季做準備。

以調整為主的春訓賽事，和高強度、一戰定生死的經典賽分頭同時進行，雖然有些突兀，但在過去四屆也都是如此，大部分球迷也習以為常了。然而，今年很不同的是，經典賽和大聯盟春訓熱身賽，用的是兩套相當不同的規則。甫與波士頓紅襪簽約，但還沒有跟母隊一起春訓的張育成，以及小聯盟體系的球員如鄧愷威、鄭宗哲，在經典賽結束後，可需要加快腳步適應全新版本的大聯盟棒球。但從另外一個角度來看，這次經典賽大概會是享受「舊版」大聯盟棒球的最後機會了。

張育成在打完經典賽後，需要儘快適應新的規則。 聯合報系資料照片

今年大聯盟球季將有許多對球賽影響重大的新規則，而在亞利桑那和佛羅里達進行的春訓賽事，則是第一次讓球迷「開箱」這些新規則和新規則可能造成的改變。對球隊來說，除了要適應新的規則，也可以試驗一些新的戰術或策略，畢竟，誰能最先洞悉新規則可能產生的「漏洞」或競爭優勢，誰就能在球季賽掌握先機。而春訓至今進行約兩週，只要稍微有在關注熱身賽的球迷，已可以感受到，今年的大聯盟，不管就觀賽體驗，還是球賽的內容，都會和往年非常不一樣，以下先簡單說明。

美國職棒2023年球季啟用的新規則

一、投球限時（pitch timer）：壘上無人，投手必須在拿到球後十五秒內做出投球動作。壘上有人時，投手則必須在二十秒內做出投球動作。另外，打者也必須在秒數倒數到八秒之前，進入打擊區並做好準備打擊的姿勢。如果投手違例，記一顆壞球，而如果打者違例，記一顆好球。

從春訓開始，球場邊就加裝計時器，投手要在倒數計時歸零前完成前就出手。 美聯社

二、限制投手牽制（退板）的次數：在壘上有人時，投手最多只能退板（無論是為了牽制跑者或是重新整理投球情緒）兩次。如果第三次退板牽制，必須成功牽制造成跑者出局，否則將自動變成投手犯規，壘上跑者得以前進一個壘。

三、禁止防守佈陣：為因應近年盛行的防守佈陣造成安打不易、打擊率普遍低下，新的規則規定投捕之外的四名內野手必須在內野紅土上防守，且二壘壘包的左右兩側都必須有兩名防守者。

禁止防守佈陣之後，許多打者可以增加不少被「大數據沒收」的安打，打擊率應該會好看很多。 美聯社

四、壘包加大：壘包從原本的15平方英吋，加大到18平方英吋。

以上四項規則上的變革，每一項對球賽造成的影響，都和1973年美國聯盟引進「指定打擊」制度造成的影響，不相上下，甚至有過之無不及。以投球限時來說，這個新規定從根本上改變了棒球的節奏。以往投手可以好整以暇、整理好情緒、按照自己喜歡的節奏投球，這在今年的球季賽不可能發生。對打者來說，每看完一球就走出打擊區，慢條斯理地整理打擊手套、慢慢思考下一球的打擊策略，再來面對投手的投球，也是行不通了。攻守兩方都必須面臨時間的壓力，在幾秒內準備就緒，比賽節奏也勢必會變得明快許多。

去年，這幾項新規則已經在小聯盟的比賽中全面試行。根據《Baseball America》的統計，去年小聯盟使用投球限時規定的聯盟，比未使用新規定的大聯盟，比賽時間縮短了二十到三十分鐘。在高階1A的比賽，平均一場球只需要二小時34分鐘，相較之下，去年大聯盟一場球平均要三小時4分鐘。顯然，節奏過慢的棒球在這個時代已經不受歡迎，而投球限時確實可以有效縮短比賽時間，讓球賽更加緊湊好看。但這項規定也並非沒有瑕疵：試想，如果比賽進行中受到雨勢影響，投手和打者都需要多一點時間把球和球棒擦乾、準備就緒，違例的情況是否會常常發生？而如果是球賽後半段的關鍵時刻，投打對決中的懸疑感和鬥智，也需要「時間」這個重要要素來把觀眾的情緒帶出來。用投球限時一味追求縮短比賽時間，棒球最好看的時刻，反而可能一轉眼就結束了。而更糟的狀況，就是可能會發生讓投球限時決定一場比賽勝負的尷尬情況。

球場上將有新的裝備裁判使用無線裝置來進行計時。 美聯社

這樣的尷尬狀況，在春訓的熱身賽就發生了。在一場波士頓紅襪對亞特蘭大勇士的熱身賽，先攻的紅襪以六比三的比分進入九局下，但勇士一輪猛攻追成平手，兩出局後還進佔滿壘。九局下平手、滿壘、兩出局、球數已滿。雖然是無關緊要的春訓賽事，全場勇士球迷仍然坐不住了，持續用音量給紅襪投手施加壓力。這時，只看到主審朝著打擊的康利（Cal Conley）手臂一舉，判定他未在限定時間內準備好打擊，自動三振出局、勇士攻勢瓦解。比賽就以平手結束，留下滿場錯愕的球員和球迷。

寫到這裡，只能說很慶幸像經典賽這樣高強度的短期賽事，沒有採用新的規則。想像一下這個情況：中華隊在最後一場預賽對上古巴隊，需取勝才能晉級。兩隊鏖戰到九局下，中華隊一分領先，但古巴在兩出局後攻佔滿壘，由終結者宋家豪對決在大聯盟有165轟紀錄的老將塞佩達斯（Yoenis Céspedes），球數投到兩好三壞。這樣血脈賁張、張力高到不能再高的場面，最後可能因為投手「慢了一秒鐘」投球，或打者「沒有進入打擊區看著投手」這樣的理由，決定這場比賽的勝負和晉級隊伍。這樣的結局，球迷和球員可以接受嗎？

棒球作為一個歷史悠久的運動，在球迷年紀普遍偏高、年輕球迷關注度不高的情況下，在規則上進行革新是必然，有效減少比賽中的「垃圾時間」，也確實能讓比賽變好看。但是，如果你像知名美國作家多麗絲‧古德溫（Doris Kearns Goodwin）一樣，認為棒球的魅力所在，是在於它是所有運動中最為永恆不變、最不受時間限制（timeless）的一種。或者你也像我一樣，喜歡不疾不徐的慢版棒球，和藉由時間慢慢發酵才能仔細品味的懸疑感，那麼這一屆經典賽，會是享受「老派」大聯盟棒球的最後機會。