勒夫還沒發揮作用 熱火依舊要死不活

東區應該就是塞爾蒂克、公鹿雙雄兩分天下。第三號爭冠熱門76人也不錯，但表現極不穩定，季後賽好像也沒有人怕他們。原本還被寄予厚望的熱火，今年整個賽季都很掙扎，先發主控羅瑞傷病+退化太多，已經讓熱火跛腳，熱火很幸運從買斷市場搶下勒夫，但合體實驗效果不如預期。

熱火34勝31敗東區第七，從自由市場撿來被騎士買斷前鋒勒夫，最近六戰2勝4敗，狀況並不好。勒夫加入熱火先發六場，每場出賽22.5分鐘，場均7.5分、7.3籃板，投籃命中率3成6，三分命中率2成6，都很平凡，

熱火寄望的並不是要勒夫打出15分、10籃板超凡數據，熱火需要勒夫，主要是填補陣容完整性。勒夫擁有豐富季後賽經驗、出色籃板、進攻端可以拉開空間等球技特色，可以幫助熱火打出更好團隊。

勒夫有豐富季後賽經驗，其中2016球季在騎士拿下總冠軍。熱火相當看重這點，在騎士買斷他的合約後，立刻以1年310萬美元與他簽約。 美聯社

目前看來，勒夫帶給熱火團隊的改變和提升都很有限。幾項關鍵數據可以說明熱火的掙扎，卻還能打出極不平凡競爭力。

1、熱火場均得分108分，聯盟排名第30(最後一名)，比火箭還爛。

2、熱火投籃命中率4成51，排名第30。

3、熱火賴以維生的三分球，命中率也只有3成34，排名第28。

4、熱火場均籃板球41.2個，排名第26。

這幾項關鍵數據排名不是墊底就是倒數，根本就是樂透區重建球隊的比賽內容，但事實並非如此。熱火不但還小有競爭力，勝率超過五成，東區暫居第七，再給勒夫和熱火團隊一些時間磨合，熱火以東區前六晉級季後賽，應該不會太難。

熱火多項團隊數據到爛到極點，但他們還能保持5成勝率、在東區排名第七，靠的就是他們高強度的防守。 美聯社

熱火還能在東區站穩季後賽席位最重要底氣是「防守」，熱火防守效率聯盟第四，僅次於灰熊、騎士、公鹿。靠著鐵血防守有效控制失分，出色團隊輪轉防守，以及夠深夠長板凳深度，熱火還能躋身東區前六。

熱火現在有兩個依靠，第一個是203公分前鋒勒夫，籃板、季後賽經驗和進攻端的三分策應、空手接應，都能幫助熱火打出更好團隊。第二個是211公分中鋒塞勒，塞勒有速度、身高和防守意識，場均6.7分2.5籃板，投籃命中率七成，他的替補、身高、運動能力是熱火禁區最後一道防線有力替補。

勒夫和塞勒分別為熱火打了六場球，兩名鋒線都擁有熱火最需要戰力元素，勒夫做為戰術點和拉開空間大前鋒，可以提升熱火進攻效率。塞勒有身高、機動性和防守意識，他會讓熱火防守更緊密、更沒有漏洞。

NBA季後賽拚防守，熱火更容易靠防守進行反擊，但得分和進攻效率同樣重要。熱火補鋒線，一修建防守，二拉開空間，三靈活10人輪換深度，除了鞏固團隊防守，最最重要還是想要提升進攻效率，創造空間，勒夫和塞勒雖然只是角色球員和防守苦工，但他們能為熱火帶來更緊密團隊。

熱火在補強了勒夫和塞勒(右)之後，不但強化了板凳深度，還會讓球隊的進攻與防守都升級。等到團隊磨合期過後，效果應該就會展現出來。 美聯社

熱火還需要一些時間磨合，讓勒夫更融入進攻體系，為塞勒創造更多上場空間和空手接應機會。我一直很看好勒夫、塞勒加入熱火可能帶來的化學變化，他們可以幫助熱火蛻變，成為防守更緊密、更沒有缺陷，進攻更有效率的兩個關鍵功能性球員。

熱火肯定很難成為塞爾蒂克、公鹿、76人東冠路上主要對手，但熱火卻是東區最不可忽視的一支黑馬。熱火還有時間完成磨合，他們不是等待羅瑞滿血回歸，而是期待勒夫發揮功能，塞勒成為團隊重要輪換，在攻防兩端同時提升戰力。

熱火是很有趣的一支球隊，鐵血防守在季後賽非常管用，熱火士官長巴特勒擁有帶隊能力和超凡韌性，全隊還有三名20分以上得分手，季後賽依舊大有可為。