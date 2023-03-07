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經典賽／迎戰WBC 中華隊全方位戰力解密

聯合新聞網／ 職業棒球雜誌
世界棒球經典賽中華隊教練團王建民（右起）、高志綱、張建銘、彭政閔、陳江和（左）都是2013年經典賽班底。 中央社
世界棒球經典賽中華隊教練團王建民（右起）、高志綱、張建銘、彭政閔、陳江和（左）都是2013年經典賽班底。 中央社

【撰文・鍾亞芳】

相隔6年經典賽重燃戰火，中華隊集結各隊好手，教練團更是星光熠熠，過去在國際賽留下輝煌戰果，陳容大換血，充滿活力、拚勁，煥然一新中華隊，集訓期間產生令人期待化學效應。

統一7-ELEVEn獅總教練林岳平掌兵符，教練團成員也都是國際賽有輝煌戰果沙場老將，中生代好手王威晨擔任隊長，棒壇菁英齊聚一堂為國家隊榮譽而戰！

教練團傳承輝煌經驗 地主中華隊迎戰經典

林岳平首度擔任高層級國際賽總教練，從球員至教練時期並肩作戰老戰友高志綱為首席兼捕手教練，「暴力猿」教頭曾豪駒與彭政閔為打擊教練，有旅外資歷的許銘傑與王建民分別為投手與牛棚教練，內野教練為陳江和，「火哥」張建銘是外野守備兼跑壘教練，劉品辰擔任體能教練，教練團來自4支球團，過去在國際賽場都有精采表現，林岳平表示，教練團合作默契相當優異，「每個教練在各隊都是重要一職，包括其他球隊總教練 或幕後布局副領隊，多元角色可以帶領新一 代中華隊打出不同樣貌。」同時希望教練團將經驗傳承給新一代中華隊，期許這批選手在國際賽場重現過往輝煌光榮。

球隊備戰步調在預期進度，不過集訓期在各隊春訓階段，林岳平擔憂選手備戰狀 態能否在比賽中完全發揮，或國際賽結束後，較以往提早開機的球員回到母隊調整狀況，「這次在台灣比賽，大家很期待中華隊有好成績，我也首次擔任重要職務，希望這支年輕中華隊能以活力展現短期賽事企圖，期許以地主氣勢面對各國強勁好手，用團結力量一一擊破。」

本土強投＋旅外好手 王建民「特調」投手群

王建民(左前)「特調」中華隊投手群。 聯合報系資料照
王建民(左前)「特調」中華隊投手群。 聯合報系資料照

去年中職防禦率與出賽數前幾名本土投手胡智爲、江少慶、王維中與黃子鵬等人都是中華隊一員，投出驚奇 11連勝的吳哲源未在30人名單，後因曾仁和傷退加入戰局，富邦悍將左投陳仕朋、國際賽經驗豐富的陳禹勳，另外還集結各隊守護神李振昌、呂彥青、陳冠偉與曾峻岳，同時還有旅外選手鄧愷威、宋家豪，投手陣容可謂一時之選。

預賽對手巴拿馬、義大利、荷蘭由美洲、中南美選手組成，攻擊積極，屬「球來就打」類型，王建民指出，中華隊投手變化球、球速都不錯，若能前幾球解決打者比較有利，不少選手有旅外資歷，具對決美洲打者經驗，「多少有加分效果，我們優勢應該是台灣主場，感覺投手控制能力比較好一點。」

集訓期間不少投手表示，王建民教練協助加強下半身肌力加強與運用，王建民指出，選手去年球季結束就休息，幫助他們調整，現階段狀態一定跟去年有落差，「幫助他們快點找回投球感覺，盡量用下盤帶動全身力量，身體連結會好一點，因為大部分投手就是丟球去找感覺，如果運用下半身，可以一直串聯起來到出手，球質就會好一點。」

新人王陳冠偉上肩投球姿勢、出手點特殊，王建民說：「中南美可能打冠偉縱向指叉球會比較不好打，那顆縱向指叉球掉的幅度很大，那邊比較少這種投手，他不會怯場，盡量表現就好。」王建民也點名陳仕朋投球出手短，難以辨別出手點，也是一大利器。

全文未完，更多內容，請參閱最新一期《職業棒球雜誌》(第492期)

經典賽 WBC中華隊

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