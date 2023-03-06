未開打先傷主將拉克斯 道奇陷入大崩壞危機

受傷是所有球員的頭號大敵，也是所有球隊最不想碰到的意外，但球員受傷缺陣的嚴重性往往視球隊狀況而定。如果是在晉級季後賽機率微乎其微的球隊打球，即便是頭號球星也可能不痛不癢。例如去年新加入洛磯的前國聯MVP布萊恩（Kris Bryant）上一季就因為大小傷不斷，最後只打了42場。不過對最後只贏得68勝、在國聯排名倒數第四的洛磯來說實際上等於毫無影響。往好的方向想，搞不好球隊高層還暗自慶幸有保險金可以領（如果他們有買保險的話）。

反之受傷如果是發生在多一勝少一勝就有可能決定季後賽名次甚至是有無的強隊主力球員身上，其嚴重性將無比巨大——最新的一個例子就是道奇。春訓熱身賽才開打一週，不幸的噩耗就降臨在他們頭上。在上週三對教士的熱身賽中游擊手拉克斯（Gavin Lux）因跑壘時不慎弄傷膝蓋十字韌帶，已確定要動手術並將錯失整季的比賽。

這對連續兩年都有明星游擊手出走（席格（Corey Seager）跟透納（Trea Turner）），正期待拉克斯能頂上此一位置的道奇來說不啻是最大的災難。首先今年道奇由於上一季結束後透納等多位球星出走，再加上補強力道非但不如往年，也遠遜於大灑幣的大都會、教士等勁敵，根據季前預測，他們分區第一的寶座很可能將拱手讓給教士，甚至有可能出現自2012年來首次勝場未達90勝的狀況。這意味著道奇不再像去年一樣，能以高達22場的勝差好整以暇地拿下分區冠軍，而是必須與至少六七隻強隊比拼戰績以擠進季後賽。此時此刻少了拉克斯這樣的主力先發，其嚴重性不言可喻。

透納去年在道奇出賽160場，打數652是全大聯盟第一，打出21轟與100分打點。他本季投靠費城人，道奇只好把二壘手拉克斯調守游擊，想不到馬上就受傷。 美聯社

其次雖然拉克斯近兩年的成績遠無法跟席格及透納兩大球星相比，但他畢竟只有25歲，而且過去曾是2020年百大新秀的榜眼，一向被看好能成長成二游位置的一線球星。也因此道奇總管弗里曼（Andrew Friedman）才敢坐視席格及透納離開，也沒有花重金追逐柯瑞亞（Carlos Correa）、波賈茲（Xander Bogaerts）及史旺森（Dansby Swanson）等多位自由球員市場上的明星游擊手。然而隨著拉克斯的整季報銷，弗里曼被迫得在離球季開打不到一個月的當下尋找替代方案。

然而拉克斯在隊上的地位及貢獻度絕非一時三刻就有辦法填補。儘管道奇今年一月從馬林魚交易來原定替補的資深游擊手羅哈斯（Miguel Rojas）守備頗受好評，由他頂上先發在守備上必可確保無虞。但生涯OPS+只有85、去年OPS更僅有.605的羅哈斯也將成為道奇打線上的大斷層，為此總教練羅伯茲（Dave Roberts）很可能會讓也能守游擊且打擊遠優於羅哈斯的老將泰勒（Chris Taylor）分擔部份游擊責任。

道奇的游擊空缺，可能要由老將泰勒(圖)和羅哈斯共來頂，但合兩人之力也遠比不上拉克斯。 美聯社

但不論游擊位置由羅哈斯或泰勒頂上，顯然都無法抵銷失去拉克斯所造成的損失。去年拉克斯在球季最後一個月因傷陷入低潮前OPS一度達到.812，整季下來主要守二壘（102場）且多次代班左外野（28場）及游擊（9場）位置的他勝場貢獻度（WAR）達到3.0，不但是全隊打者第五高，在全聯盟二壘手也能排到第八位（而且是其中出場最少的）。由於拉克斯在打擊上還有很大的進步空間，加上改守更重要的游擊位置，只要守備表現夠水準，無疑會是道奇進軍季後賽的關鍵人物。而這一切隨著他的嚴重受傷都已成為泡影。

此外，這幾年道奇打線一直缺少多位可靠的左打者。在表現大為走樣的前國聯MVP貝林格（Cody Bellinger）離隊後，去年簽下的明星一壘手弗里曼（Freddie Freeman）、老將三壘手孟西（Max Muncy）及拉克斯是碩果僅存的三位左打主力。但孟西上一季表現也大幅退步（打擊三圍只有.196/.329/.384），年過32的他本季能否找回過去四年OPS接近九成（.890）的實力尚有待觀察。如今拉克斯受傷，有可能獲得較多上場機會的左打就只剩下上個月剛簽下的外野手培洛塔（David Peralta）。但培洛塔最近兩季的OPS+（102）只能說是堪堪及格，而且以他35歲的年紀本季表現多半只會更差不會更好。

拉克斯的受傷暴露出今年道奇戰力深度的明顯不足。不只游擊，在二壘位置上道奇也必須賭在僅有18場大聯盟出賽經驗的二年級野手瓦格斯（Miguel Vargas）身上，偶爾可能還會把生涯只有30場二壘守備經驗的明星外野手貝茲拉回來代班。同時他們還得祈禱又老了一歲的先發投手克蕭（Clayton Kershaw）能夠平安再撐一季不嚴重受傷（最近兩季他都只先發22場）、傷癒復出的年輕投手梅伊（Dustin May）本季能夠滿血回歸。

克蕭因為保險問題不能參加經典賽，他感到非常失望，不過道奇高層反而可能會鬆了口氣。 美聯社

由於目前道奇團隊薪資已突破豪華稅最低門檻，再加上近年來不斷砸錢在大牌球員身上，老闆的口袋再怎麼深總也有個限度。總管弗里曼面對這些問題仍按兵不動，顯然是為了保留足夠的銀彈在季中做交易來補救。無論如何，在拉克斯受傷後道奇這一季勢必打得十分艱鉅。萬一再有球員受傷或陷入嚴重低潮，連續十年進入季後賽的紀錄或許就將因此畫下句點。