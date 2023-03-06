經典賽／不只大谷、達比修 日本武士的B咖傳奇更勵志

隨著大谷翔平回到日本與WBC日本武士隊共同練球，世界棒球經典賽WBC在日本的氣氛也逐漸升高。大谷翔平雖然尚未正式上場比賽，不過4日與中日龍進行熱身賽，大谷翔平在賽前打擊練習時，頻頻揮擊飛越全壘打牆外，更有多次打到名古屋巨蛋最上層的第5層看台，讓現場觀眾嘖嘖稱奇，也吸引日本武士隊的明星國手們的目光，展現他是「明星中的明星」價值。

這次日本隊集結了一大票明星，如果以選秀順位分布來看，最吸睛的大谷翔平（2013年日本火腿）、達比修有（2005年日本火腿）、佐佐木朗希（2020年羅德）幾位大咖，「沒有意外」都是選秀第一指名。另外投手群之中伊藤大海（2021年日本火腿），以及宮城大彌（2020年歐力士）、今永昇太（2015年橫濱DeNA）、松井裕樹（2014年樂天）等幾名左投，守護神栗林良栗（2021年廣島）、大勢（2021年巨人），以及年僅20歲的中日龍隊高橋宏斗（2021年中日）。另外強打者山田哲人（2011年養樂多）、岡本和真（2015年巨人）、村上宗隆（2018年養樂多）、吉田正尚（2016年歐力士）等人，都是日本職棒選秀第一指名入團，從一開始進職棒就是備受矚目的超級新星。

不過也有幾名後段順位選手擠進這次WBC日本武士隊，甚至還有人是透過育成選秀入團，更加證明了「英雄不怕出身低」，不是人人一開始就是明星。

來自歐力士的宇田川優希，去年對養樂多的日本一決賽中4度登板，靠著157公里速球以及大幅度落差的指叉球，5.2 局無失分還飆出10K，被評價為「影子MVP」。在重大比賽毫不畏懼讓他一炮而紅，並且獲得青睞入選日本武士隊。然而半年多之前他還是育成選手身分，直到7月底才升為正式選手，即使冠軍賽表現優異，但調完薪之後本季年薪也不過1700萬日圓，與陣中動輒好幾億，甚至已經高達40億之譜的達比修有、大谷翔平等其他日本武士隊選手相比，真的是相當懸殊。除了宇田川優希之外，捕手甲斐拓也、周東佑京、以及替補鈴木誠也入隊的牧原大成都是大家比較熟悉的育成出身選手，而他們同時都來自軟銀鷹隊，軟銀的「育成傳奇」有多大的成效，足以窺見。

除了育成之外，另外也有幾名選秀後段班，進職棒之初只能算是B咖的選手，包括了中野拓夢（2020年阪神）、湯淺京己（2020年阪神）、戶鄉翔征（2019年巨人），他們都是選秀第六指名入團，這幾名選手入選也掀起了不小話題。

湯淺京己去年迅速竄起，以 45 中繼點、防禦率1.09拿下央聯最優秀中繼，新球季將成為阪神新守護神第一人選。 擷圖自維基百科／Orixbaseballclub攝影

戶鄉翔征從2020年起成為巨人隊的固定主力先發，去年拿下生涯新高的12勝，還奪下中央聯盟最多奪三振投手，年薪已經來到9,000萬日圓，「億圓男」已經近在咫尺。阪神虎隊的23歲投手湯淺京己則與宇田川優希有接近之處，去年之前他僅僅在一軍投過3場比賽，沒有引起太多關注，卻在去年迅速竄起，以 45 中繼點、防禦率1.09拿下央聯最優秀中繼殊榮，已經是目前日本職棒新世代中繼投手代表，WBC結束後回到母隊阪神甚至將扛下守護神重任。

中野拓夢2019年曾代表日本社會人聯隊到台灣參加冬季聯盟，擊出大會最多的26支安打。2020年底他以第六指名加入阪神虎隊，第一年就贏得先發，並且以30次盜壘成功從隊友近本光司手中奪下盜壘王，一躍成為阪神固定內野主力。去年球季他擊出157支安打，高居央聯第三名，並首度獲選為最佳九人獎。這次不僅打敗一大票日本頂級內野手，入選日本武士隊，還被監督栗山英樹視為日本隊奪回WBC世界第一的關鍵人物，他的速度以及機動力已經成為招牌。

身高僅171公分，身材並不起眼，選秀當時也沒有受到太多關愛眼神，中野拓夢如能在WBC這個世界的舞台活躍，勢必也會給許多打棒球的人帶來信心與勇氣！