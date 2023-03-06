經典賽／「地獄賽程」讓中華隊優勢盡失 荷蘭更像地主隊

2023年第5屆WBC世界棒球經典賽後天開打，晚上7點中華隊首戰巴拿馬，休兵1天後，禮拜五對義大利，禮拜六對荷蘭，時間都是晚上7點，禮拜天中午12點對戰古巴，說真的，這樣的賽程安排實在對地主中華隊非常不利。

這就讓人聯想到2015年第1屆世界棒球12強賽，當時也在台灣打，11月9日禮拜一晚上6點半中華隊首戰荷蘭，結果以4:7落敗，隔天休兵，11日禮拜三晚上6點半對義大利，中華隊以7:1贏球，隔天晚上6點半中華隊以8:9不敵加拿大，13日禮拜五為大會休兵日。

重點來了，14日禮拜六晚上6點半中華隊以4:1扳倒強敵古巴，結果隔天是禮拜天，竟然打中午12點半的比賽，對手是波多黎各，而前一天波多黎各是打中午12點半的比賽，關鍵戰役等於地主中華隊休息時間還比對手還少。

中華隊在2019年世界棒球12強賽中，已經吃過賽程安排上的悶虧，這次經典賽同樣難打。 聯合報系資料照片

此役鏖戰12局中華隊以4:7落敗，和波多黎各戰績同為2勝3敗，比較對戰優質率(TQB)，波多黎各晉級八強複賽，中華隊慘遭淘汰。

當時中華隊是否因休息時間不夠造成兵疲馬困，導致延長戰線氣力放盡飲恨？這一點很難說，但身為地主國，賽程安排應該要盡可能對我們有利，這點應該不用多說。

中華隊最後兩天密集作戰，前一天還跟「紅色閃電」硬碰硬，選手體力難免流失，對古巴之戰陳禹勳、潘威倫、陳鴻文都登板，最終戰對波多黎各3人又上場投球，其中陳禹勳和陳鴻文5場都出賽，負擔相當重，總之，最後結果是中華隊輸球遭淘汰。

預賽A組賽程表

回到今年經典賽的賽程，中華隊首戰對手巴拿馬，被評估是A組預賽相對較弱的對手，不過巴拿馬很可能把陣中4名最好的投手巴雷亞(Jaime Barria)、勞倫斯(Justin Lawrence)、古耶拉(Javy Guerrarence)、巴爾多納多(Alberto Baldonado)全部推出來對我們，實際上，這一仗中華隊也不好打。

中華隊打完巴拿馬隔天休兵，重點來了，禮拜五的對手義大利，對方打線由大聯盟球員搭配小聯盟3A好手組成，而且這一批小聯盟打者在3A都有不錯的成績。

義大利所帶的17名投手，有12人是現役大聯盟或小聯盟2、3A投手，如果你對於這樣的投打陣容沒什麼概念，他們整體實力就好比是上屆經典賽「升級版以色列」，這屆義大利比上屆以色列更強，當時中華隊遭以色列15:7痛宰，顯見義大利絕非好惹的角色。

中華隊打完義大利，隔天又要打荷蘭，荷蘭實力不用多說，雖然投手戰力稍弱，但先發打線幾乎都具備大聯盟資歷，他們在一起打了許多場國際賽，又是連兩屆經典賽四強班底，默契和凝聚力十足，戰力非常堅強，也被外媒看好能在A組脫穎而出闖進八強複賽。

打完荷蘭，中華隊休息沒多久，禮拜天又要起個大早面對古巴，而且古巴在前一天休兵，根本就是「滿血回歸」對我們，等於是「疲勞的中華隊vs.睡飽的古巴隊」，你說沒差嗎？當然有差。

古巴隊本來就很難打，而中華隊將在最不利的時間點去硬碰。為保險起見，最好前3戰都先贏起來。 中央社

不用多說，古巴籍的中日龍守護神R.馬丁尼茲(Raidel Martinez)，和軟銀鷹終極者莫伊內洛(Livan Moinelo)，有贏球機會一定會登板，如果中華隊在比賽前半段落後或無法拉開比分，贏面將大大降低。

忘了說一件事，這屆經典賽荷蘭前兩場都打中午12點的比賽，休息一天後再對中華隊，也就是說，中華隊和義大利激戰結束，隔天就要對戰充分休息的荷蘭，一如對上我們的古巴，如果只看賽程安排，會讓人誤以為這次地主是荷蘭。

荷蘭隊有大聯盟超級球星波賈茲助陣，賽程上又沒不會太緊湊，想從A組中晉級是相當有利。 記者蘇志畬／攝影

可不要小看休兵這一天，經典賽有投手用球數限制，相關規定為:單場比賽最多投65球(預賽)，單場比賽投滿50球需休息4天才能再出賽，單場比賽投滿30球需休息1天才能再出賽，單場比賽投滿30球需休息1天才能再出賽。

如果巧妙安排，理論上，荷蘭和古巴都能用最好的幾名投手對中華隊，而中華隊最後3天要打密集賽程，投手如何調度安排，考驗教練團智慧，但我們只帶14投，深度又略顯不足，至於能否熬過「地獄賽程」，場上見真章。

這屆經典賽B、C組的地主日本、美國，賽事一律打晚上，沒有一場是中午的比賽，更不可能出現「晚接午」的賽程，台灣投入大量人力、物力和財力，辛苦地辦A組預賽，賽程安排卻完全看不到主場優勢，真的是讓人無言以對。