新賽季加封洋基隊長 法官大人再創高峰不是神話

賈吉的62轟賽季，不只打破了高懸61年的美聯紀錄，還拿下生平首次MVP，也讓他獲得了九年三億六千萬美金的巨約，甚至還當上洋基隊史上第十六屆的隊長。這可是個難得的殊榮，因為自從基特退休之後，隊長一職一直懸缺，直到現在。

接下來的百萬問題就是，what’s next? 在生涯高峰之後，是續創新高？還是校正回歸？紐約時報的棒球作家霍夫曼（Benjamin Hoffman）的看法是高潮後只有衰退，他列出史上六位曾經單季打出60轟以上的球員，在下一季都會下滑。貝比魯斯在1927年的60發全壘打後，1928年是54轟；馬里斯在1961年的奇蹟61轟後，隔年跌到只剩33發；麥奎爾、索沙和邦茲在1998至2001的四年間包辦六次60轟以上賽季，每個人都在全壘打高點後的隔年衰退。

馬里斯(右)1961在創下61轟紀錄，隔年大幅縮水到33轟，這讓大家也擔心賈吉有可能出現同樣的狀況。 2022 Topps Now 球員卡

霍夫曼計算在八個60轟賽季的隔年，全壘打平均下降的數量是16.3支。馬里斯1961和1962年的落差是28支，僅次於麥奎爾在1999年和2000年的差距。馬里斯在1962年之後再也沒超三十轟的門檻，在33歲就黯然退休。

馬里斯破貝比魯斯紀錄是在他26歲的賽季，而魯斯的60轟是在他32歲時完成的。至於麥奎爾、索沙和龐茲三人只有索沙一個人曾在34歲前就轟出60支全壘打。賈吉上季是他的30歲球季，以OPS+來說，這是歷史上最厲害的個人30歲賽季，運動畫刊的棒球作家維度奇（Tom Verducci）列出史上在30歲那年達到生涯OPS+高峰的選手，和他們隔年的成績。

自1920年的活球年代開始，30歲那年達到生涯OPS+高峰的球員和隔年的成績。 林煒珽／製表

看到這個表格，維度奇得到兩個結論：一、賈吉的30歲爆發球季真的是史上最大躍進；二、在30歲爆發後，只有麥考維一人能夠續創新高。麥考維是舊金山巨人隊的明星一壘手，在1968年他以36轟、105分打點和5成45長打率三項數字領先聯盟。隔年是大聯盟歷史上重要的一年，該年是大聯盟大擴張的一年，同時為了改變日益低落的攻擊數字，大聯盟降低了投手丘高度，也重新調整了好球帶定義，在1969年，麥考維在這三項數字（45轟、126分打點、長打率6成56）都反創生涯新高，也拿下生涯唯一一座MVP獎。

1969年他的OPS+從174進步到209，1970年也有182，這位名人堂選手生涯最強的三年分別是31歲、32歲和30歲。有個比較近代的例子，也進了名人堂的湯米（Jim Thome）在30歲那年締造生涯最好的170OPS+，同時49發全壘打也是最多。而他隔年的OPS+（197）和全壘打（52）居然還進步到他生涯最高點。

今年大聯盟規則的更改中，對打者最有利的就是禁止極端佈陣，去年法官有近一半的打席要面對敵隊的佈陣，今年的大聯盟會對打者更為有利。而且法官去年的爆發不是突然手氣超旺，因為他的擊球離棒初速（95.9英哩/小時）和生涯平均（95.4）差距不大，而他的打進場內打擊率（BABIP）甚至在他生涯只排第四名。

賈吉真正爆發的理由是他改進的打擊機制。他在setup時先將雙手都擺在離身體較遠處，在揮棒時減少肩膀的轉動幅度，有效克服他以往最大的弱點：會往他手部上竄的快速球。他能夠更早就咬中球，更有效地將球拉出強勁安打。法官去年打向拉打方向的安打數多達92支，遠遠超過他菜鳥球季的68支，在整個大聯盟只有拉米瑞茲、亞瑞納多和崔透納的拉打安打比法官還多。

賈吉破紀錄和拿下MVP並不是靠暴力蠻揮，主要是打擊機制的改變，讓他成為更全方位與穩定的打者。 2022 Topps Now球員卡

其實上述表格還闡述一個現象：就算下滑，幅度也很有限。這裡面掉最多的是弗里曼，但那年剛好是疫情影響下的短賽季，他的136OPS+代表他還是比聯盟平均的水準強了36％，弗里曼還是入選明星隊，拿下銀棒獎，還在MVP票選排名第九。法官如果能循麥考維的道路前進，挑戰自己的62轟紀錄不是夢想。