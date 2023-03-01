經典賽／年紀輕輕就有老將之風 宮城大彌躋身最強武士之列

本次經典賽日本隊來勢洶洶，特別是豪華的投手陣容，讓日本隊備受外界看好，還有「史上最強日本隊」之稱。一般的目光焦點，或許會放在達比修有、大谷翔平、山本由伸和佐佐木朗希這些強力右投上，但其他投手實力也不容小覷。例如與佐佐木朗希同年，曾拿下2021年洋聯新人王的宮城大彌，儘管年資尚淺，卻已然入選最強日本武士隊，值得球迷關注。

宮城大彌來自沖繩縣。才出生11個月，就會拿塑膠球棒在玩，1歲就曾看過甲子園比賽轉播。到了4歲時，他就說想去棒球隊打球，但因為年紀實在太小了，大多數的教練都不願意收留他，費了一番功夫才找到球隊，正式開始學習球技的基礎。

當時宮城的父親因為交通事故受傷，無法維持正職，使得宮城一家過得非常困苦。像是家裡經常因為沒繳費被斷水，吃的常常是沒有配料，只有醬汁的咖哩飯。因為沒錢，很多球具當然也買不起，球衣總是破破爛爛的。

有一回，家人因為沒錢買皮革製的棒球手套，只好買便宜、塑膠製的手套給宮城。然而因為塑膠手套實在太硬了，用起來不順手。某天，宮城聽說將手套放進微波爐，就能讓手套變軟。信以為真的他立刻實驗，結果塑膠製的手套一微波，立刻就融化掉了。不黯事理的宮城，一時還以為是有「把手套變不見的魔法」顯靈。

然而，貧窮的環境，卻限制不了宮城的棒球天賦。宮城往後球技越來越出色，並在國中時期，入選日本U-15的代表選手。當時國家隊的其他隊友，發現宮城居然還在用軟式棒球的手套時，都感到非常訝異，還特地借他硬式手套。另外有趣的是，當時宮城的賣點在於打擊。這得利於他平時都會練習揮棒，練到自己滿意為止，次數約落在500次左右。而他當時憧憬的選手，則是以怪力著稱的軟銀重砲柳田悠岐。

宮城大彌國中時便入選U-15日本國手。影片來源：日本武士官方YouTube

國中畢業後，儘管有外縣市的高中挖角，但宮城在父親的建議下，選擇就讀沖繩縣強豪興南高中。宮城才只是一年級新生時，就碰上球隊殺進沖繩縣地區大會決賽。面對攸關進軍甲子園的關鍵戰役，外界評論一般認為，興南派出高年級選手出賽的機率高。像是場邊發售官方觀戰手冊，就寫說投手主力應是三年級的上原麗男和川滿大翔，並未特別提及宮城。

記得當時，我有幸在那霸球場親臨觀戰。觀眾看到一年級的宮城掛帥主投時，現場明顯起了騷動。但就在宮城上場後，他馬上用明快的投球節奏，積極進攻打者好球帶，搶下一個又一個的出局數，證明他有備而來。最終，宮城繳出完投九局僅失1分、飆出13次三振的精彩表現，帶領球隊闖進甲子園賽場。

宮城大彌高中時期成為主力王牌，屢次率隊打進甲子園。 擷圖自興南学園広報室官方IG

此後，宮城變成為興南高中的主力投手兼中心打者，在2017、2018都成功打進夏季甲子園。但到了2019年，興南在沖繩地區決賽中，碰上同樣是在地強豪的沖繩尚學。宮城此戰第一局，就投成了滿壘局面，緊接著碰上沖尚的臺籍留學生崔哲瑋，被敲出適時安打掉分，之後又被後續打者補刀，一局就狂丟四分。

不過，宮城在後續回穩，往後8局僅被敲1安失1分，並飆出8次三振。隊友也幫他打下分數，雙方5比5殺進延長賽。到了12局，一路主投到延長的宮城顯露疲態，再度被沖尚的串連攻勢打下2分。儘管興南也在下個半局還以顏色追平，但接下來在第13局，宮城還是顯得氣力放盡，在滿壘狀況下投出保送丟分。終場，沖尚就以8比7擊敗興南，整場力投228球的宮城大彌，無緣連三年都闖進夏季甲子園。

2019年沖繩尚學擊敗宮城大彌，阻斷他連三年晉級甲子園。圖左為台灣留學生崔哲瑋。 科科任／翻攝

儘管球隊輸球，讓宮城流下不甘的淚水，但也幸好宮城並沒有因為投了這麼多球，而出現任何傷勢。且他的好表現，還受到一位意想不到的選手注意：那就是當時人在大聯盟奮戰的達比修有。就在沖繩決賽結束後約一週，達比修公開在個人twitter上，讚賞宮城大彌的投球方式、整體投球內容，都讓他覺得非常喜歡，還說「我曾想要成為那樣的投手」。

決賽落敗的宮城也沒閒著太久，就入選了當年八月底開打的U-18世界盃，和佐佐木朗希、奥川恭伸等同屆強投一同奮戰。雖然他對中華隊的比賽先發吞敗，不過整場賽會結算，仍有3場出賽、防禦率1.04的好表現，打者部分也有8打數3安打的成績。名實都成為該屆日本高中最強左投的宮城，往後在選秀會上被歐力士猛牛隊一指挑中，開啟職棒生涯。

在宮城選秀當下，外界評論認為，當時潛力最好的高中投手，自然是飆破160公里的「令和怪物」佐佐木朗希。而整體完成度最好的，則是被養樂多選走的奧川恭伸。不過到了2020球季，宮城就以優秀的二軍表現站上一軍舞台，並在11月6日的比賽拿下職棒第一勝，在同輩中拔得頭籌。

儘管宮城本來就不以球速見長，不過他在職業的訓練下，最快球速還是進步到了153公里，平時均速則能維持在144公里左右。而搭配各種球路運用，以滑球、變速球以及兩種速度的曲球進攻好球帶，並製造速差迷惑打者，更是他強而有力的武器。如此聰明的投球術，若是把人名遮起來，恐怕還以為是出自某位沙場老將之手，難怪會受到大前輩的讚賞。

宮城大彌善於運用各種球路及速差擾亂打者。影片來源：太平洋聯盟TV官方Youtube頻道

2021年，宮城持續站穩一軍。最終，宮城大彌整季拿下13勝4敗，防禦率2.51，勝投和防禦率都只落後隊友山本由伸，傑出的表現讓他摘下洋聯新人王。2022年儘管受到確診等問題影響，前半球季表現下滑，但後半逐漸倒吃甘蔗，並在8月27日對西武投出生涯首場完封，最終結算仍有11勝8敗，防禦率3.16的好成績。季後賽對上軟銀，以及日本一系列賽對上養樂多，也都有拿下勝投，為歐力士暌違26年的日本冠軍做出重大貢獻。

宮城大彌進職棒後的好表現，讓他既U-15、U-18之後再獲青睞，披上熟悉的日本隊戰袍。而這一次，他面對的將是國際賽中，層級最高的世界棒球經典賽。日本隊監督栗山英樹曾表示，儘管這次日本隊選手層明顯年輕化，但他是看選手好不好用才選的，並非刻意要挑年輕球員。可見得宮城大彌入選，代表他也被認證是當今日本最好的投手之一了。由於目前才21歲，除了本次經典賽之外，或許在往後其他重要的國際大會，都有機會在投手丘上，看到這位才171公分，但靠著精湛的投球技巧，迷惑對手打者的沖繩小巨人。