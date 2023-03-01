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瑞登成新任洛杉磯院長 重返巔峰機會渺茫

聯合新聞網／ littlenosejiang
來到洛杉磯的瑞登成為病房常客，剩下漫長的4年合約，他還有機會重返顛峰嗎？ 美聯社資料照片
來到洛杉磯的瑞登成為病房常客，剩下漫長的4年合約，他還有機會重返顛峰嗎？ 美聯社資料照片

瑞登（Anthony Rendon）曾是聯盟的明星三壘手之一，安心的守備能力與突出的進攻火力是當年進入自由市場的一大賣點，如今卻淪為天使多筆失敗投資中的其中一筆，7年2億4500萬美元合約將正式過半，遺憾的是，他還沒能繳出任何一個超過10轟的賽季，當年那個全能身手的瑞登，已經一去不復返了嗎？

去年6月宣告賽季報銷，瑞登再度留下了一個令人失望的賽季——45場出賽、打擊三圍 .228/.324/.383，貧弱的表現對薪資總額排名聯盟第7的天使無疑是場噩耗，上季天使的團隊進攻WAR值排名在聯盟第22，反倒是投手端有著優於平均的第12，低迷的進攻產值絕對是球隊戰績探底的主因，球隊也在一連串荒謬的14連敗下跌出季後賽名單。

比較瑞登近3年的出賽數據，雖然近兩年帳面上都只有平均左右的水準，但進階數據方面還沒有顯著證據指出差異，因為他的累積樣本實在不多，近三年的出賽場次分別僅有52、58、47，加起來還不到例行賽的162場，若將其視為一個賽季，瑞登比較令人擔憂的是他的堅實擊球比率（HardHit%），38.8%與巔峰的46.6%差距不小，若將擊球仰角納入考量，Barrel%也從10.9%掉到6.6%，是其長打大幅銳減、無法轉換成全壘打的原因。

合併瑞登近三季的成績觀察，可見擊球品質有所下降，但最近一季是帶傷上場，數據可信度有限。 資料來源：Baseball Fangraphs
合併瑞登近三季的成績觀察，可見擊球品質有所下降，但最近一季是帶傷上場，數據可信度有限。 資料來源：Baseball Fangraphs

另外，年齡與傷病也同樣令人擔憂，瑞登今年將滿33歲，是一般運動員邁入衰退的年紀，近期傷勢包括腹股溝、膝蓋、大腿、髖部，以及近期的手腕，多屬於慢性、難以痊癒的軟組織疾病（Soft tissue disorder），隨著他的年齡提升，這些外在問題恐怕不會改善，只會更多。

天使休賽季經歷賣隊風波，塵埃落定後開始撥出預算補強，先是簽下復活的左投安德森（Tyler Anderson）、交易來鱒魚複製人瑞福洛（Hunter Renfroe），另外也補進內野工具人烏謝拉（Gio Urshela），而後者的到來，無非就是為明年可能再度進入傷兵名單的瑞登買保險，希望能在陣中歷史級巨星大谷翔平進入自由市場前，搶下季後賽門票。

瑞登在國民時期的傷病史就非常豐富，但這種非單一部位的傷勢，要完全怪罪給天使制服組實在強人所難，只能說他們運氣實在太背，繼漢米爾頓（Josh Hamilton）、普荷斯（Albert Pujols）、厄普頓（Justin Upton）後，瑞登7年2.45億的合約又是一筆幾乎要宣佈失敗的投資，「差勁的簽約選擇」已經成為天使隊制服組想撕也撕不下的標籤。

影片來源：大聯盟官方網站

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