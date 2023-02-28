唐西奇帶不動獨行俠 到底是什麼問題？

獨行俠在主場被湖人111：108完成27分逆轉，達拉斯人不是氣瘋就是氣到說不出話。獨行俠「雙核」唐西奇、厄文表現都在水準，唐西奇26分、9籃板、5助攻，得分略低於平均值，厄文21分、11籃板、5助攻，表現也在水平，獨行俠用4成三分命中率投進20個三分球，但還是被湖人在第四節翻盤。

厄文加入獨行俠打了6場，戰績3勝3敗，厄文場均26.2分、6.5籃板、5.2助攻，三分命中率4成，投籃命中率5成，仍是生涯顛峰表現。厄文交易發生在2月初，獨行俠陣容調整後最近10場比賽，唐西奇場均30.3分、8.2籃板、6.5助攻，獨行俠戰績5勝5敗。唐西奇表現並沒有下滑，攻防都有很大主宰力，他的數據還是MVP等級非常漂亮，只是帶隊能力和團隊作用讓獨行俠和球迷非常困惑。

唐西奇(中)近來的表現正常，數據也是非常亮眼，但球隊近10戰只有5勝5敗，戰績也只比5成略高一些。與西區其他強隊相比，明顯少了一些霸氣。 美聯社

獨行俠戰績32勝30敗西區第六，領先西區第七勇士31勝30敗半場勝差，領先西區第12湖人29勝32敗2.5場勝差。西區第五到第12差距只有3場勝差，任何一支球隊只要一波三連勝，西區排名就會翻天覆地大變化。

我一向不喜歡也不太相信進階數據分析。數據顯示，當厄文在場上時，獨行俠的進攻效率比唐西奇在場上更好，厄文加入獨行俠打了6場，獨行俠傳球更多、球權轉移更快、厄文出球精準也不黏球，跟唐西奇主控比賽節奏、風格、團隊默契完全不同，更重要的是對團隊進攻「效率更好」。

唐西奇非常黏球，他持球時獨行俠團隊節奏就會慢下來，一旦唐西奇沒有球權，他就只是呆在那裡看球，唐西奇防守腳步跟不上事小，他不會打無球，也不知道在無球狀況下如何幫助團隊，成就隊友，這是大麻煩。

唐西奇是很黏球，他霸佔球權時，獨行俠比賽節奏就會跟著慢下來，隊友都要跟著他的節奏，想辦法拉開空間融入他的傳球體系，都是事實。

我會用籃球、團隊、用人、角色球員、功能性，整體去看獨行俠、唐西奇和厄文。獨行俠現在最大問題是：厄文、唐西奇兩人就像平行線，交集不多，火花更少，那不是誰融入誰，或者是誰做出犧牲問題。

唐西奇(左)是非常黏球的球員，一向是習慣於球隊完全以他為核心，厄文(右)也是需要大量球權的球員，同樣有強大的單打能力，他們不需要彼此融合，但隊友們卻要想辦法同時配合好他們兩大球星。 美聯社

上季季後賽唐西奇、布朗森輪流無解單打再單打，獨行俠努力打好防守展現團隊，還是宰了太陽，殺進西決。現在唐西奇、厄文兩人即使輪流單打，獨行俠沒有理由團隊攻防就會卡死。

我把唐西奇比喻成2016年騎士詹姆斯，當年詹姆斯和厄文合體帶領騎士奪冠，擊敗73勝勇士。現在唐西奇是聯盟最像詹姆斯的球員(除了防守)，唐西奇、厄文兩個超級球星合體，效果再怎麼差，也不至於讓人太失望。

獨行俠側翼(前鋒)並沒有那麼大缺口，交易送走201公分3D前鋒史密斯，但還有196公分近況奇佳格林、198公分哈達威、201公分布拉克和哈勒戴。人手充裕、身高不差、運動能力和玩命防守本錢，不可能因為失去史密斯就潰不成軍。

獨行俠208公分前鋒卡列柏傷停，但今年球季多了208公分攻防表現都更好的伍德，伍德場均17.6分、8籃板，投籃命中率5成25，三分命中率3成76，戰力和數據都升級加倍。格林比上季更好、更成熟，伍德就是先發級長人，替補長人213公分麥基防守、籃板、運動能力和防守經驗還能派上用場。獨行俠輪換陣容和核心球星沒有比上季還差的藉口。

唐西奇是很黏球，不會打無球，防守常慢半拍，但這跟教練基德的用人、組合、戰術設計息息相關。厄文持球、攻防、出球更有效率，伍德攻防能力和拉開空間、吃餅效率更出色，格林比上季至少進步30%以上戰鬥力，獨行俠沒有任何理由怪罪前鋒能力不足，對位攻防出現漏洞。

獨行俠的最大問題應該是在總教練基德身上，他並沒有因人制宜設計好提升球隊的戰術，白白浪費了一些球星的天賦。 美聯社

但唐西奇持球作用和創造空間能力仍是MVP等級，他低位還能扛人，防守端不全然都是漏洞。我會把獨行俠主要問題歸咎於教練，基德用人和執教風格，挖掘板凳潛能執教能力，遠比唐西奇的黏球、不會打無球更嚴重。

如果獨行俠最終掉進西區季後賽附加賽，請不用太意外，這是很有可能的事。