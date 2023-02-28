經典賽／日職中繼、救援王壓陣 中華隊想贏古巴要先搶分

即使台灣在去年年底世界棒壘球總會（WBSC）公布的棒球世界排名高居第2名，但近幾年來國際一級成棒賽事的戰績卻一直都不理想，這次經典賽在自己國家主辦，球迷當然期待身為地主的台灣能打出有所突破的成績，除了台灣之外，同為預賽A組，還有另一支向來是棒球強權的國家隊，也希望能在今年的經典賽場上重返榮耀，這支隊伍就是古巴。

古巴在WBSC公布的世界棒球排名雖僅排第8名，過去在成棒賽事的成績堪稱業餘最強，不過由於開放各國職棒球員參與、國內聯賽素質下降、叛逃者增多趨勢等影響，古巴在近10幾年來的國際賽成績越來越差，從前4屆經典賽的排名就看得出來，06年第1屆經典賽，古巴在決賽不敵日本屈居亞軍；09年第2屆，古巴雖在預賽3戰全勝晉級，但在複賽1勝2敗無緣四強，最終只有第6名；13年古巴在預賽再度以3勝晉級，卻同樣在複賽1勝2敗又無緣四強，以第5名作收；17年古巴在預賽排第2名晉級，在複賽意外地3場全敗，對荷蘭更以13分差被血洗，名次是歷屆最差的第7名，而且從第2屆開始連四強都打不進去。

26日在新莊的熱身賽中，也有台灣球迷高舉海報向迪斯派及葛拉西亞致謝。 福耳／攝影

今年古巴放寬部份徵召條件，有部分也是為了要挽救日益下降的世界棒球排名，不過在徵召叛逃球員仍有限制的狀況下，從大聯盟系統獲得的幫助並不算太大，古巴隊30人正式名單內總共有6名直到去年或是今年仍繼續在日職打拼的球員，要打出好的成績有一大部分還是得靠他們的表現，古巴從17日開始在日本沖繩及宮崎兩地打了5場熱身賽，加上26日在新莊對上富邦，總共已進行了6場熱身賽，而這些日職球員在熱身賽的表現如何，台灣又該特別提防哪幾位球員呢？（截至27日下午）

首先是投手部分，正式名單中共有4名日職球員，分別是中日的馬丁尼茲（Raidel Martinez）、羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）、阿爾瓦雷斯（Frank Alvarez）及軟銀的莫伊尼洛（Livan Moinelo），中日3人組中的及羅德里奎茲各以39次救援成功及45個中繼點奪下上季央聯的救援王及中繼王，馬丁尼茲在21日第3場熱身賽對上養樂多時才出賽，投1局面對3名打者只用了13顆球，投出2次三振，之後在日本就未曾上場，直到26日對富邦時才又登板投1局，最快球速來到157公里，而且連續3名打者，充分展現救援王的實力。

生涯最快球速可以到達161公里的羅德里奎茲，在中日的前兩年都是以先發為主，先發場次都有10場以上，上季轉為牛棚佈局投手，與馬丁尼茲同樣出賽56場平隊史紀錄，由於有先發經驗，本屆經典賽有可能重回先發，他在22日對巨人的熱身賽就以先發登板，投2局被打2支安打無失分，還有4次三振，以休息天數來看，在下兩場對富邦及味全的熱身賽有機會再度先發，也是台灣球迷能近距離看他投球的機會；24歲阿爾瓦雷斯則是育成選手，也是去年10月古巴U23的國手，他同樣在21日對養樂多的比賽擔任最後一任投手，投1又1/3局只被打出1支安打未失分。

軟銀的莫伊尼洛應該是古巴隊中台灣球迷最熟悉的投手，今年是27歲的他在軟銀打球的第7年，從19年開始連續4季的防禦率都低於2，在20年以40個中繼點拿下洋聯中繼王，上季頂替森唯斗的缺扛下終結者工作，出賽53場拿到24次救援成功，防禦率更僅有1.03，要說他是洋聯最強的牛棚投手應該不會有太多異議，他在日本的5場熱身賽中出賽2場，共投2又1/3局沒有被打任何安打，還有2次三振，台灣球迷也有機會在這兩天的熱身賽先睹為快他的球威。

至於打者方面，去年為止還在日職打球的就只有迪斯派（Alfredo Despaigne）及葛拉西亞（Yurisbel Gracial）這兩名前軟銀洋砲，兩人過去都有一定實績，今年卻都未獲得續約，迪斯派在日台共6場熱身賽都先發出賽，在日本雖然前3場有安打，在台灣則是打出一發陽春砲，但打擊狀況卻不算好；葛拉西亞的打擊狀況就真的很差，在日本5場比賽僅有1場有2支安打，其他都掛零，在台灣的比賽改專心打DH也沒有建樹，這也是古巴打熱身賽到目前為止的困境，6場熱身賽雖得18分，但分數集中在1場得到10分的比賽，表示其他5場只有8分，這對攻擊能力向來不弱的紅色閃電古巴來說是很罕見的現象，就看大聯盟球員會合後能否改善這問題，否則古巴要重返榮耀之路艱困無比。

古巴隊的第4棒迪斯派(簽名者)曾在2017年球季拿過洋聯全壘打及打點雙冠王。 福耳／攝影

古巴的投手部分其實在熱身賽有不錯的表現，除了第一場對火腿失分較多之外，其他比賽失分都在控制範圍內，而大部分的分數也是預備球員丟的，投手方面，特別是後援，並不是古巴需要擔心的部分，但相反地就是台灣在對上古巴時，必須要想辦法在比賽前段多得分，而且要想辦法突破古巴牛棚投手的投球，才能在台古之戰有較大的勝算。