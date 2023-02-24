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T1vs.PLG人氣大比拚 兩聯盟分久必合、合體不合併更有利

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
台灣職籃兩聯盟T1和PLG分別在霍華德(右)和林書豪(左)的加持下，出現了難得的榮景。該如何趁這個不可多得的好機會，一起把球迷的熱情燃燒到沸騰？有賴雙方高層努力。 聯合報系資料照片
台灣職籃兩聯盟T1和PLG分別在霍華德(右)和林書豪(左)的加持下，出現了難得的榮景。該如何趁這個不可多得的好機會，一起把球迷的熱情燃燒到沸騰？有賴雙方高層努力。 聯合報系資料照片

台灣職籃兩個聯盟PLG和T1，兄弟爬山各自努力，兩聯盟平行雙軌，各自為政，今年球季各有高峰。

NBA「魔獸」霍華德加入T1聯盟桃園雲豹，魔獸旋風襲捲全台，雲豹上半季創造六場觀眾人數破萬高潮，寫下台灣職籃和籃球史上最顛峰。網路聲量淹沒全台，魔獸超級關注力讓T1聲勢和雲豹票房雙雙創下高峰。

PLG聯盟比T1早一年成立，富邦勇士、新竹攻城獅、台中夢想家三隊在地經營有成，主場人氣和熱鬧營銷相當成功，日本職籃B.League主席島田慎二訪台取得台日籃球交流協議，對台灣職籃兩聯盟在地經營、主場粉飾、比賽氣氛和觀眾人數印象深刻。

前NBA球星林豪豪加入PLG高雄鋼鐵人，幫助鋼鐵人票房、人氣一飛沖天，為PLG拉抬聲勢和網路聲量，跟T1魔獸旋風不相上下。

兩聯盟競爭歸競爭，不爽歸不爽，高層人士私下聚會難免都會談起「分久必合，合則兩利」合併話題，那是一種心領神會默契，不盡然只有競爭和品牌對立。

PLG聯盟執行長陳建州(左)和T1聯盟會長錢薇娟(右)各自都獲得了相當大的成功，目前並沒有出現中華職棒和台灣大聯盟雙輸的格局，但為了台灣職籃將來有更好的發展，雙方可以考慮用合作來取代競爭。 聯合報系資料照片
PLG聯盟執行長陳建州(左)和T1聯盟會長錢薇娟(右)各自都獲得了相當大的成功，目前並沒有出現中華職棒和台灣大聯盟雙輸的格局，但為了台灣職籃將來有更好的發展，雙方可以考慮用合作來取代競爭。 聯合報系資料照片

台灣籃球「一個職籃兩個聯盟」這才是最完美合體和市場趨勢，合天下兩利，分天下都沒有好處，肯定減分，那跟誰併誰無關。PLG併不了T1，T1也併不了PLG，雙方都不想被併。

但兩聯盟合體，每個球季跨聯盟主客各一，兩聯盟打出聯盟冠軍再爭台灣職籃總冠軍，這才是雙贏未來，也是兩聯盟12支職籃球隊最美麗願景。

沒有球迷會承認PLG聯盟冠軍就是台灣第一，因為台灣職籃還有另一個聯盟T1。也不會有人承認T1聯盟冠軍可以代表台灣，因為PLG聯盟比T1早一年成立，兩聯盟各有自己打出來的聯盟冠軍。

兩聯盟合併，雙方巨頭各有立場和堅持，很難談願景和合併。但兩聯盟合體，就是解套秘方，誰也沒有併誰，每一季跨聯盟主客各一，兩聯盟打出自己冠軍，最後總決賽再打「台灣第一」總冠軍賽，兩聯盟、12支球隊、所有球星、兩聯盟所有贊助商和企業，所有球迷都是贏家。

兩聯盟合體打「台灣大賽」，兩個聯盟冠軍搶台灣第一，不論輸贏，大家都是贏家。台灣籃球有豐厚根基、有人氣、有輝煌歷史，還有最多運動人口和球隊，更是校園第一運動，台灣籃球人才濟濟，最大缺陷就是各自為政各擁山頭，缺乏紀律性和紮根落實的文化底氣。

兩聯盟若能一起舉辦台灣大賽，熱度可望直追中華職棒。 聯合報系資料照片
兩聯盟若能一起舉辦台灣大賽，熱度可望直追中華職棒。 聯合報系資料照片

T1場上大亂鬥，PLG同樣也大亂鬥，PLG各球團對裁判執法尺度滿滿抱怨，T1同樣對裁判執法能力感到不爽。全世界職業運動可能只有日本職籃最守規則，也最安靜，NBA三不五十也是大亂鬥，從休息室持槍威脅到停車場堵人，從球場打上觀眾席，歷歷在目。

NBA75年，世界籃球最健全、市場最大規模、球星人氣最高典範。但NBA球團老闆種族岐視和性平問題時有所聞，台灣職籃球員出拳、教練出手、球團老闆出腳，一切都必須回到紀律和文化，該罰就罰，該禁就禁，沒有下次，沒有特例，聯盟自然會一步步導正到該有的高度和格局。

台灣職籃剛起步，PLG第三年，T1第二年，球團、教練、職隊員、老闆股東犯錯難免，大錯重罰小錯就改，秉持紀律，朝願景和共同目標一起努力，長時間累積成功經驗，記取不好教訓，文化就是這樣形成。

合天下兩聯盟12隊得利，話題、對戰更多，比賽更精采可期。分天下大家都沒有好處，從競爭變惡性競爭，從對立演變到分立分散，沒有人會是贏家。大家都是生意人，市場法則和產業生態並不難懂。

一個職籃兩個聯盟，PLG和T1合體，不是合併，台灣職籃產業會更熱鬧更有趣更具網路聲量。

籃球專欄 T1聯盟 PLG 林書豪 霍華德

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