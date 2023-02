美國隊有心拚衛冕 也要讓經典賽終於「經典」

距離經典賽預賽開打只剩下不到三週,大聯盟官方於二月初公佈了參賽二十支球隊的球員名單。其中,美國、多明尼加和日本被公認是頂級球星最多、戰力最強的三支球隊,上屆拿下亞軍的波多黎各和中美洲強權委內瑞拉,也是陣容華麗、星光熠熠。事實上,去年球季全大聯盟勝場貢獻值(WAR)最高的二十五名球員中,就有十六人會參加這次的經典賽,星度之高可說是破天荒。在過去曾被美國主流媒體和球迷認為完全不重要、甚至影響大聯盟正常開季的經典賽,今年在眾球星加持下,被賦予了新的意義。

美國這次作為衛冕軍,在野手方面的戰力可說是隊史最強的一屆,由洛杉磯天使的「神鱒」楚奧特(Mike Trout)擔任隊長,內外野的可能先發陣容都是全明星等級。外野有楚奧特、洛杉磯道奇攻守核心「木屐」貝茲(Mookie Betts)、休士頓太空人強力左打塔克(Kyle Tucker),內野則有聖路易紅雀的角落內野搭檔高史密特(Paul Goldschmidt)、亞瑞納多(Nolan Arenado),從道奇轉戰費城費城人的明星游擊手、可兼守二壘的透納(Trea Turner)、紐約大都會當家一壘手「北極熊」阿隆索(Pete Alonso),捕手由道奇的史密斯(Will Smith)和費城人的瑞爾穆托(J. T. Realmuto)分擔,指定打擊很可能會讓費城人重砲手史瓦伯(Kyle Schwarber)擔任。帳面上來看,先發打線從上到下都是頂級的火力,板凳上還有芝加哥白襪當家游擊手安德森(Tim Anderson)、巴爾的摩金鶯年輕的開路先鋒穆林斯(Cedric Mullins)、堪薩斯皇家新秀內野手小威特(Bobby Witt Jr.)。陣容之華麗,不僅僅是經典賽史上前所未見,很可能是有史以來最強大的國際賽打擊陣容之一。

楚奧特(右)身為大聯盟超級球星,這一次終於決定要參加經典賽,有機會與天使隊友大谷翔平(左)在冠軍賽一較高下! 歐新社資料照片

但投手可能會是美國隊的痛腳。原先的先發主力、紐約洋基的科提斯(Nestor Cortes Jr.)已因傷退賽,道奇的三屆塞揚獎得主、九屆全明星賽老將克蕭(Clayton Kershaw),也因傷病史和保險問題,在日前宣佈無法加入美國隊,讓戰力大打折扣,可能需要仰賴四十一歲的紅雀老將溫萊特(Adam Wainwright)、白襪投手林恩(Lance Lynn),和新生代的皇家投手辛格(Brady Singer)扛起先發輪值。

據報導,只要是在大聯盟四十人名單中的球員,都必須就大聯盟合約投保,才能參與經典賽,以降低母球團因球員參賽受傷可能造成的損失。克蕭才與道奇隊簽下一年兩千萬美元的合約,加上他近年來豐富的傷病史,顯然沒有保險公司願意接受他的保單。同樣因保險問題而打消參賽念頭的,還有過去在波士頓紅襪的王牌投手、去年底才與德州遊騎兵簽約的伊歐瓦迪(Nathan Eovaldi)。這些例子表明,對大聯盟球員來說,除了球員本身必須要有強烈的參賽意願,要穿上國家隊球衣參與經典賽,還必須所屬球隊和保險公司點頭才行。

大聯盟頂尖球員中仍有多位因各種考量而沒有參加經典賽。 丹尼爾/製表

儘管多名球星參賽,讓經典賽受重視的程度大幅提昇,但為期約兩週的賽事與大聯盟春訓重疊,大聯盟球季賽也旋即將於經典賽結束一週後的三月底開打,將賽程安排在球員一般還在「熱機」的時候,可能造成的受傷風險、球團不願放人或球員參賽意願不高的問題,仍是這個世界最高水準的棒球國際賽事必須面臨的難題。對球隊來說,當然不希望所屬球星在春訓期間參與與球隊無關的高強度賽事。對球員來說,雖然代表國家出賽帶來的榮譽感可能不是金錢可以衡量,但對於需要在熱身賽有好表現才能搶下一個位子的大聯盟邊緣人或新秀來說,參與經典賽很可能代表的是至少數十萬美元的損失。如果經典賽有優渥的參賽和名次獎金,那或許還有一定的誘因,但事實是,在過去兩屆的經典賽,大聯盟都只各發出了一千四百萬美元的總獎金。這一屆的名次獎金仍是未知,目前只知道參賽的二十隊可以均分六百萬美元,每隊分到三十萬元。以大聯盟的規模和財力,這樣的獎金規模,顯然並不符合一個世界頂級賽事應有的價碼,也難以讓更多的球員願意放下既定的春訓行程,選擇披上國家隊的戰袍。

至於美國球迷是怎麼看經典賽呢?運動社會學學者提波(Dain TePoel)曾分析,在最初兩屆的經典賽,美國媒體和美國本土球迷,大多對這個新玩意兒抱持著冷漠、甚至負面的態度。2006年,已近生涯末期的全壘打王邦茲(Barry Bonds)被問到他對於第一屆經典賽的看法,竟說「誰在乎啊?它有任何意義嗎?(Who cares? Does it mean anything?)」這個反應可以大致反映了美國大多數棒球迷在過去對於經典賽的看法。許多人認為,經典賽僅僅是時任大聯盟主席塞利格(Bud Selig)為了聯盟商業利益創造的產物,它的重要性,遠不如即將開打的大聯盟球季賽,和經過漫長球季和季後賽產生的(由二十九支美國球隊和一支加拿大球隊競爭的)「世界大賽」冠軍。

經典賽是由前大聯盟主席塞利格努力推動所促成的比賽,但過去幾屆一直都未受到美國球員和球迷的重視。 歐新社資料照片

當時很多人甚至認為,這樣的錦標賽美國是贏定了,至少,要進入準決賽是絕對沒問題的。現在回過頭來看,第一屆經典賽,美國在第二輪就止步,在複賽輸給日本和墨西哥。第二屆經典賽,美國擠進四強,在準決賽敗給日本,但最讓人印象深刻的,大概是在第二輪時以1:11被波多黎各「扣倒」,提前七局結束比賽的慘敗。在日本擊敗韓國拿下經典賽二連霸後,美國媒體仍然延續對經典賽漠不關心的態度,認為這是個只有「外國人」在意的賽事,美國人不在乎,也不必在乎,因為真正重要的大聯盟球季賽,才要剛剛開始呢。

很顯然,這樣的論述不僅僅是美國自我中心的狹隘思考和自我安慰,更沒有考慮到,因為賽制對於國籍的寬鬆規定,在經典賽的概念上,「美國人」和「外國人」已不再有很明確的界線,來自美國的球員可以代表義大利出賽,日裔、韓裔的美國球迷,也可以熱烈地為爭冠的兩支「外國」球隊加油,更別提當時把美國隊打爆的波多黎各,還是美國的屬地。從而引伸出一個更大的問題是,誰才算是「美國人」?而常與棒球連結的「美國性」(American-ness),代表的又是什麼?

提波進一步分析,美國媒體對於經典賽的負面態度,顯示了經典賽代表的世界主義(Cosmopolitanism)概念和國際化,和棒球長期以來所代表的「老美國」的美國人國族認同,產生了扞格和衝突。棒球作為美國最悠久的職業運動和「國民運動」(national pastime),長久以來在美國社會有特殊的地位,與主流美國人的文化和民族認同,關係緊密。然而,隨著大聯盟來自中南美洲和東亞的球員比例越來越高,美國隊又無法在自己主辦的經典賽拿下好成績,棒球到底還有多「美國」,已經是一個大大的問號。而這一個問題,在2017年的經典賽總算由美國奪冠後,又開啟了新一輪的爭論。

不可否認的是,棒球早已不是美國獨有的文化元素,而當年塞利格一手打造的經典賽,確實提供了一個讓國族認同、民族情感,和更多元的文化意涵,能夠參與其中的棒球舞台。隨著賽事歷史逐漸累積和球星的加持,本屆經典賽總算稍稍擺脫了過往名不副實的窘況,真正「經典」。