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身高161挑戰職棒最矮捕手 胡孟智在平鎮受高度關注

聯合新聞網／ 王婉玲
平鎮高中胡孟智準備投入職棒選秀。 學生棒球聯盟資料照片
平鎮高中胡孟智準備投入職棒選秀。 學生棒球聯盟資料照片

平鎮高中高三捕手胡孟智準備投入職棒選秀，身高僅161公分的他不畏懼，有機會挑戰現役職棒最矮的捕手。

在強者如雲的平鎮，胡孟智在當中身材顯得相當突兀，但卻能在先發佔有一席之地，總教練吳柏宏說，如果是外縣市選手，基本上不可能會找身材這麼矮的，不過胡孟智是在地培養的好手，因此算是少數的例外，不要看他矮，基本功算是紮實。

胡孟智蹲捕的功力不容小覷，高二就頂替學長成為主力先發，吳總提到，他在接球、傳球、擋球跟阻殺能力有一定水準，尤其是擋球，能帶給投手安心感，「在比數接近的情況下，沒擋好球就可能損失一個壘包」，至於阻殺，胡孟智則說自己沒在算阻殺率，「因為都沒什麼人跑啊！」

平鎮高中胡孟智蹲捕功力有一定水準。 學生棒球聯盟資料照片
平鎮高中胡孟智蹲捕功力有一定水準。 學生棒球聯盟資料照片

胡孟智坦言，在高二黑豹旗時表現不錯，就有挑戰職棒的想法，「守備好，打擊的擊球穩定度提升是最大優勢」，會擔心身高不夠高嗎？他不諱言，有一點點擔心，不過就是用技術去彌補，平時除了球隊正常訓練量，自己還會找時間再加強。

吳柏宏認為，如果是其他守位，就會希望身材矮小的球員不要考慮職棒，但捕手比較特殊，雖然這是胡孟智的劣勢，但相對身高矮，捕手接傳動作反而小，「他的傳球角度跟位置剛好，阻殺率比高中同期的戴培峰還高。」

「如果不是在平鎮，胡孟智的關注度也不會這麼高，他是有企圖心拚的球員」，吳總提到，胡孟智守備好，打擊則是中規中矩，今年預估是選秀小年，沒有太多捕手出來選，球團在選秀還是會以投手、捕手位置為最優先。

胡孟智身高僅161公分，但勇於挑戰職棒。 學生棒球聯盟資料照片
胡孟智身高僅161公分，但勇於挑戰職棒。 學生棒球聯盟資料照片

目前職棒現役捕手中，樂天桃猿嚴宏鈞、味全龍劉時豪身高165公分最為矮小，先前轉任球團行政職的中信兄弟捕手周聖訓則是162公分，胡孟智161公分不僅有機會挑戰最矮捕手，甚至是史上最矮球員。

布農族的胡孟智三級棒球經歷龜山國小、新明國中、平鎮高中都在桃園完成，國小曾是小馬國手，國、高中則是入選過U15、U18培訓隊，他說，爸爸希望他選秀，自己也想拚拚看。

胡孟智自認擊球穩定度到高三有再提升。 學生棒球聯盟資料照片
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棒球專欄 平鎮高中

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