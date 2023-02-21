快艇想超越湖人成洛城王者 就差衛少來幫忙搶首冠？

快艇對湖人最近取得10連勝，若從2012-13年球季算起迄今，快艇對湖人戰績取得34勝7敗壓倒性優勢。近10年快艇自認已經取代湖人，成為「洛杉磯NBA球隊」，快艇對湖人勝率超過八成，這是快艇和快艇球迷如此自信主因。

快艇比湖人更強大，近10年對戰成績是最好證明。但快艇卻沒能取代湖人，成為代表洛杉磯球隊，很大原因是快艇隊史從來沒有奪冠，湖人最近一次奪冠在2019-20年賽季。

翻開NBA歷史，湖人隊史17度奪冠，這是湖人永遠的標誌，也是湖人最驕傲的底氣，湖人與塞爾蒂克奪冠次數並列歷史第一。快艇隊史奪冠次數是0，快艇即使最近10年壓制湖人，對戰勝率讓湖人抬不起頭，但湖人2019-20年球季在詹姆斯帶領下成功奪冠，還是令快艇很難翻身。沒能奪冠，快艇就很難說服世人快艇已經取代湖人，代表洛城籃球和驕傲。

湖人在NBA史上拿過17次總冠軍，最近一次還在2019-20年球季，球迷的記憶都還在，快艇連一次榮耀的經驗都沒有。 美聯社資料照片

2012-17年球季，保羅帶領快艇六年戰績相當出色，快艇可以贏球很有競爭力，但西冠始終打不下來。現在快艇有喬治、雷納德雙巨頭合體，快艇奪冠機率不差，拉斯維加斯賭盤、NBA官方戰力排名都對快艇很有信心，西冠排名僅僅落後太陽，比西區戰績領先的金塊、灰熊都要更熱門。

為了成功奪冠，快艇不惜衝破團隊薪資上限，不計代價付出豪華稅。2022-23球季快艇薪資1.92億美元，豪華稅1.45億美元，合約3.37億美元都是NBA史上最高。更可怕的還在後頭，如果快艇沒能控制預算縮編陣容，2023-24年賽季快艇豪華稅將衝破1.7億美元。

對快艇來說，奪冠才是改寫歷史，壓制湖人，成為洛杉磯代表球隊唯一手段。今年球員交截止日，快艇還是小修小補積極補強，送出後衛肯納德、傑克森、沃爾，收進老將射手葛登、中鋒普拉里。接下來快艇還計畫用迷你中產500萬美元年薪，撿來正在跟爵士商討買斷合約的前湖人後衛「衛少」衛斯特布魯克。

快艇換來原黃蜂先發中鋒普拉里(右)，讓他做為祖巴茲的替補，有效強化了禁區強度與板凳深度。 美聯社

快艇看中衛斯特布魯克原因有二：第一、快艇現有兩名控球海藍22歲、普雷斯頓23歲，都太年輕也太嫩，扛不起全隊。第二、快艇雙星之一前鋒喬治一直希望衛少能加盟快艇，共創大業。

儘管快艇高層決策、教練和球員之間對衛少加盟有不同立場和看法，但為了補強控球後衛這個位置，增加季後賽經驗和攻擊力，快艇很可能與衛少達成加盟默契。

衛少今年球季在湖人改打替補，場均仍有15.9分、7.5助攻、6.2籃板超凡表現，但投籃命中率4成17，三分命中率2.96都在聯盟水平以下，出手選擇和爆量失誤都是缺陷，另外衛少需要大量球權和戰術也是快艇需要克服的問題。

衛少是否真如喬治期待的那樣，可以為快艇團隊、戰力帶來關鍵提升，因此快艇在季後賽前想賭這一把。快艇目前33勝28敗，西區第四，領先太陽32勝28敗半場勝差。喬治期待快艇能在買斷市場撿到衛少，成為快艇爭冠最後一塊拼圖。

衛斯特布魯克(右)無法完全融入湖人，一度還被視為燙手山芋，但喬治卻對他很有信心，認為他來快艇會大有可為。 美聯社資料照片

爵士同意讓衛少自己去談願意接手的球隊，只要快艇願意，衛少點頭，明星周後衛少就會穿上快艇球衣。我喜歡這樣的劇本，湖人出手，快艇接手，衛少擁有再次證明自己機會，湖人有機會重新盤整，快艇有可能變得更好，共同的關鍵人物就是充滿爭議性的衛少。

祝快艇好運，也希望湖人振作。