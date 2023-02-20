日職／入札回歸流行不返母隊 牧田和久唯一轉戰中職

日本火腿王柏融在日本職棒發展狀況遠不如預期，一度讓不少球迷關注他今年球季的動向，最後他與日本火腿隊簽下育成選手合約，續留日本。王柏融於2019年透過旅外自由球員制度，以入札競標形式加盟日本火腿隊，不過假設未來他返回中華職棒發展，依照旅外球員條款協議，他必須要回原母球團，也就是樂天桃猿。

與中華職棒不同，日本職棒的入札制度則並未規定選手重返日本職棒時必須回到母球團，這也使得至今的回歸球員返回母球團的選手不僅比例較低，11人之中只有5人回原母隊、不及1/2，還包括了松坂大輔以及牧田和久，都是西武出身轉投效軟銀，另外去年底返回日職的前日本火腿隊投手有原航平，他也是轉隊到同屬洋聯的敵手球隊軟銀鷹隊。

第一個回日本的入札選手是現任樂天金鷲隊監督石井一久，他在2001年赴美，2006年返回原母隊養樂多燕子。不過石井一久只在前東家打了2個球季就又行使FA轉隊到西武獅隊，後來在西武一待就是6年，還幫西武在2008年拿下一座日本一總冠軍。包括後來在樂天擔任GM以及監督，石井一久後來跟前東家養樂多關係並不密切，反倒是太平洋聯盟色彩較為濃厚。

同樣於2006年返回日本的中村紀洋，是於2004年底行使入札加入洛杉磯道奇隊。不過2006年當他回到日本時原母球團近鐵猛牛隊已經消失，而與歐力士合併為「歐力士猛牛隊」，雖然廣義上還是定義為原母隊，但實際上也可以算是一個「回不去母球團」的特殊例子。

另外，包括松坂大輔（2016年回歸；西武→軟銀）、岩村明憲（2011年回歸；養樂多→樂天）、井川慶（2012年回歸；阪神→歐力士）、西岡剛（2013年回歸；羅德→阪神），連續有很長的一段時間行使入札的旅美選手都流行不回到母球團打球。

不過，除了今年球季的有原航平以及2020年的牧田和久之外，近幾年的回歸選手，包括青木宣親、田中將大、山口俊反而都是回到了母球團。其中，牧田和久、山口俊發展都已經大不如前，發展際遇大不如行使入札出國之前。牧田和久是西武出身，2020年返回日職卻加入同聯盟的對手球隊樂天金鷲。第一年球季他還在中繼有所表現，拿下22中繼成功、防禦率2.16，2021年被樂天解約，隨後效力中華職棒的中信兄弟，是唯一轉到台灣打球的例子，但打了一年遭到釋出，已經自選手身分引退。

老將青木宣親（左）於2018年重返養樂多燕子隊，不僅個人表現寶刀未老，還帶領養樂多完成二連霸，回歸母隊之後大豐收。 擷圖自青木宣親個人推特

山口俊更慘，出國之前的2019年球季拿下勝投、奪三振、最高勝率的中央聯盟投手三冠王，不過他只在藍鳥隊打了一個球季就被解約。2021年季中重回巨人隊也表現不佳，兩個球季合計只拿下2勝8敗，接到戰力外通知之後目前還在等待再起的機會，但乏人問津。

41歲的老將青木宣親則是發展際遇最好，也是老來俏的最佳典範。青木宣親在美國打滾6年之後，2018年重返養樂多燕子隊，不僅獲得3年總額10億日圓的合約，還靠著平均打擊率3成以上高檔的好表現，2020年底再獲得一份3年總額10億日圓合約的肯定。近兩個球季雖然成績下滑，不過養樂多隊完成二連霸，讓青木宣親生涯不留遺憾，回歸之後個人與團隊都是大豐收。