羅素鳳還巢不再是湖人少主 想當好詹皇副手並不容易

今年的季中交易吹起鳳還巢浪潮，各隊在補強與薪資空間的考量下，紛紛找回過往舊將，其中最曝光度最高的就有丁威迪從獨行俠回到一夕間變天的籃網，還有昔日被湖人短暫視為接棒老大的少主羅素(D'Angelo Russell)，歷經身穿三件不同球衣後再次回到最初的起點，以及當年因雷納德(Kawhi Leonard)交易案離開暴龍5年的伯爾特(Jakob Poeltl)也重返多倫多，難道舊愛還是最美嗎？

以籃網的丁威迪來說，在厄文、杜蘭特雙雙離隊後，他理當能坐擁大量球權，但是替籃網打了四場球後卻是大起大落，今年以來還沒有單場得分低於雙位數的他，就在籃網貢獻了兩場。

而重新選定背號1號，那個過往曾被老大布萊恩提攜的潛力新秀羅素，這次回歸湖人卻早已不是當年的核心人物。熟悉的背影，卻多增添了份歷練與滄桑，羅素必須明白他該如何學習待在詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)身邊打球。 羅素和他們合作搭檔確實會讓比賽的一部份變得簡單，但自身要扮演好三弟的角色卻又不是那麼簡單。過去熱火三巨頭，波許(Chris Bosh)的犧牲較多，鋒頭較少，到了騎士時期則換成是勒夫(Kevin Love)詮釋相同角色，更不用說和湖人格格不入的衛斯特布魯克(Russell Westbrook)。

羅素現在還在蜜月期，還無法斷定他與詹皇與戴維斯的組合將激出怎樣的火花，但是可以肯定的是，這是羅素生涯重要的轉捩點。

羅素(左)與詹姆斯(右二)能否合作愉快，目前還是很大的未知數。 美聯社

之所以這麼說的原因是，羅素在北大荒漢唐斯(Karl-Anthony Towns)組兄弟籃球前後加起來約莫三個球季，仍沒率灰狼打出甚麼名堂，前兩年因傷勢影響，例行賽只打了42、65場，連續三年的場均得分逐步下滑，好不容易今年才以健康狀態回歸，但灰狼雙塔計畫成效不如預期，連帶地無法突破自我的羅素此時因三方交易而離開北大荒，對他來說無非是個適當的職業生涯分水嶺時機。

羅素生涯起點接受過老大布萊恩許多不藏私的指導與叮嚀，在當時也被高層視為力捧的接棒少主人選，但湖人與他的情分沒有持續太久。湖人球團為了迎接2017梯的榜眼鮑爾(Lonzo Ball)而被放棄羅素，羅素卻在生涯第二站的籃網找到有別以往的歸屬感。

他在當時的籃網被賦予很高的持球主導權，徹底發揮出他主導擋拆的執行力，對於球賽的解讀判斷也是水準之上，2019年賽季例行賽出戰81場繳出21.1分7助攻3.9籃板1.2抄截，並遞補入選當年明星賽，並在年度進步獎票選排名第二，並帶領籃網重返季後賽，雖然說是一輪遊，但該年的明星級表現至今也是他的生涯年了。

隔年因杜蘭特先簽後換交易案來到勇士，看似要補起湯普森不在的空缺，但勇士更缺前場搖擺人，羅素就在灣區生活都還沒摸熟，僅打了33場就被送到北大荒去交換維金斯(Andrew Wiggins)。

勇士在2019-20球季原本想組成新的四巨頭，但只讓羅素(右)打了33場球後就認定實驗失敗，而把他交易到灰狼。 歐新社資料照片

羅素身處灰狼隊不免媒體、球迷關注度降低，球隊戰績也不佳，直到上賽季終於再次闖進季後賽，但這次，他以不再是過去那個明星級別的球員，季後賽第一輪的六場球，繳出12分6.5助攻，投籃命中率33%的慘淡數據。歷經這些年，外界對他的觀感也就定了型，羅素最多只能扮演稱職副手，要像過去成為籃網一哥的那種表現，需要天時地利人和的時空背景。

今年季中交易後，羅素重新成為紫杉軍一員的前兩場看起來也表現普通，略低於他在灰狼的近況，雖分別拿下15分6助攻，16分4助攻，但外線手感冰冷。直到第三場，暌違五個半賽季，重新以湖人球員身份在主場出賽，羅素總算是拿出些看點，單場21分7助攻1次失誤，賽後大方接受採訪露出笑顏的他昭告著洛杉磯，他回來了。

這場面對鵜鶘的比賽，先發球隊正負質表現出色，新三巨頭，詹皇輕鬆拿下21分6籃板6助攻，戴維斯28分10籃板5助攻，搭配羅素的21分，這三個人彼此樂於分享球權，在場上有兩人與小組的合作，有裡有外的團隊比賽內容，相信是湖人球團樂見在交易過後帶來的改變。

羅素(中)在回到湖人後的前兩戰表現普普，可能是為要跟施羅德一起先發的關係，第三戰詹皇歸隊，施羅德下放到板凳，羅素馬上就打出一場好球。 美聯社

對羅素個人而言，他必須持續、積極地要球主導球隊攻勢的發動，只有從擋拆戰術出發，不管是突破後的分球，或是自行進攻，掩護後將對手卡在身後的投籃都是他擅長且有能力做到的貢獻。

有兩個場上超級吸怪機做隊友，能讓羅素減少許多負擔，但要配合他們的打法並發揮自己的特色也不容易，重回最初起點的羅素，就算不是再是過去那短暫的核心少主身份，但湖人能否趕上兩場勝差，叩關附加賽大門，羅素的定貢獻實屬重要，這一次是羅素好好證明自己的好機會。

☆ 與林文一起暢談籃球

☆ 閱讀更多林文的NBA專欄