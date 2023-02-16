達比修有夢幻六年合約 教士精心計算後的一場豪賭

即將在八月年滿37歲的達比修有居然獲得教士隊的六年續約，連他都說：「我自己也不知道這是不是真的，還是惡作劇。」這是達比修大聯盟生涯的第三紙六年約，大概也是最後一張了，因為等到約滿時，他已經42歲了。根據內線消息，達比修原本就有意提前和教士續約（他前一筆合約還剩一年），而他本人覺得短年數高年薪是比較合理的方案，但教士的總經理普瑞勒（A.J. Preller）為了替已經緊繃的年度薪資總合解套（距離豪華稅上限2億7300萬美金只差700萬），改給了一筆頭重腳輕較輕的長約，第一年2400萬，第三年2000萬，其餘四年都在1500萬或以下。達比修自己也很贊同這樣的合約，因為他覺得這讓教士續留馬恰多的籌碼更有利（今年打完後馬恰多就可以選擇提前逃脫）。

這兩年這種熟齡明星投手獲得的合約一筆比一筆更驚人，去年薛則以37歲的年紀拿到了三年1億4000萬的合約，今年40歲的韋蘭德也拿到同樣的年薪。當然大都會老闆柯恩（Steven Cohen）口袋深不見底，教士老闆賽德勒（Peter Seidler）的財力不在同一層級，但也全力給出多張大約，從波賈茲、馬恰多、小塔提茲到馬斯葛洛夫，用情之深令人感動。不過教士續簽達比修絕不是一時衝動，而是深思熟慮後的結果。

教士去年底才以11年2.8億美元的超級大約買走波賈茲，近來又與達比修有續約6年，接下來他們還想再與馬恰多談延長合約，真的是教士過去少見的大手筆。 美聯社

聖地牙哥聯合論壇報分析過達比修的武器庫( 圖表請參考聖地牙哥聯合論壇報 )，宣稱他有高達11種球路，Statcast能記錄的只有六種：四縫線、卡特球、伸卡球、滑球、指叉球和曲球，但他的卡特球還分快和慢兩種，曲球還分成普通版、超慢版和彈指曲球，另外還有一顆『超級魔球』（The Supreme），據說介於指叉球和二縫線之間。他剛進大聯盟時，主要的武器是四縫線，但現在已經演化成以卡特球和滑球為主，而且他的高轉速、狡慧和多樣性是他現在的致勝關鍵。

雖然不靠球速取勝，但達比修2022年的速球平均球速達到95.0英哩，是他在大聯盟十年來第二快的一年，僅次於2020年的短賽季，而且他的投球局數是自從2013年後首度接近200局大關（194.2局），還締造生涯最好的WHIP值。達比修在所有有獲得國聯塞揚選票的人中，是最年長的一位，而且還足足長五歲。

達比修有的球路爆多，目前球速也還夠快，控球又不錯，教士對他年齡漸長之後還是相當有信心。 美聯社

自2020年算起，大聯盟只有六位投手能投425局以上，自責分率還在3.50以下的，這六人有達比修、柯爾、惠勒、阿坎塔拉、伯恩斯和高齡投手的代表人物韋恩萊特。如果教士夠實際的話，或許不會真期待達比修到41歲還能有韋恩萊特在2022年的水準，但剛剛已經解釋過，這筆頭重腳輕的合約是為了未來的薪資解套而設計，而且以達比修這兩年超過水準的表現，加上他永遠在尋求微調、進步的空間，如果要賭有人能在生涯末期越投越好，也許這位日本投手是最佳選擇。