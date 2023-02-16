經典賽／連兩大將受傷+人數低消 中華隊自己把投手變罩門

中華隊30人名單於上星期出爐，各界評斷意見不一，不過越接近賽事，問題就越會浮現出來，筆者將對中華隊陣容分為投手、捕手及內野手、外野手3個部分來探討。

投手方面是正選名單公布後討論度頗高的一環，最主要就是教練團決定只帶14位投手，而不是一般預料的15位，依照本屆經典賽官方比賽規則，各國球隊在30人名單內至少需包含14位投手及2位捕手，相對於日本的15人甚至於義大利帶到18人，中華隊的投手人數可說是最低消費，即使其他如同組的巴拿馬、荷蘭也是14人，但其中最高層級到大聯盟、3A的並不在少數，實力就有落差。

被安排為先發投手的鄧愷威目前與中華隊會合時間仍未知。 聯合報系資料照片

中華隊在上屆17年的3場預賽總共失32分，投手完全壓不住對手；13年的3場預賽失7分，複賽2場失18分，第1場對日本以3：4惜敗後，第2場士氣潰散以0：14大敗給古巴；09年是2場預賽失13分；第1屆的06年則是3場預賽失19分，綜觀歷屆經典賽，中華隊的投手表現呈現兩極化，其中13年與王建民的優異表現有很大的關係，王建民在該屆預賽、複賽各對澳洲及日本先發，都投6局無失分，是那屆中華隊最強大的王牌。

中華隊在13年的經典賽投手表現最佳，但有一大半要歸功於王建民2場6局未失分。 中華職棒聯盟提供

到底有誰堪稱安定感十足的王牌，在這屆的中華隊還真需要思考，在最近一次一級國際賽事，也就是19年12強棒球賽中表現優異的張奕及江少慶，一位因傷日前宣布退出中華隊，一位去年季賽陷入迷航，其餘投手能否壓制國外打者也未知，本屆經典賽在第一輪分組賽有65球的球數限制，以1局平均15球來算，差不多就是投完5局就準備換人了，中繼投手也有至少需面對3名打者，且還有投球休息間隔的規定，一旦控球出問題或是壓制不住對手導致用球數過多，那就需要頻繁地更換投手了，在中華隊缺乏面對各國大聯盟打者有壓制能力的投手的情形，只帶14名投手真是太冒險了，而且除了旅日的張奕之外，曾上過大聯盟的曾仁和也傳出身體不適的狀況，加上投手人數又少，甚至連被安排為先發投手工作的旅美投手鄧愷威何時能返台會合都未知，中華隊可說是比賽尚未開打，投手方面就出現大罩門。

張奕在上屆12強表現優異，但日前因傷辭退，對中華隊投手戰力是一大打擊。 擷圖自西武獅FB官方粉絲團影片

捕手及內野手方面，捨棄戴培峰也是另一個議論的重點，戴培峰去年打出生涯年，阻殺率也超過4成，相對於其他3人高出一截，本屆經典賽為了確保攻擊火力，主戰捕手一定是由具長打能力的吉力吉撈・鞏冠擔任，而且除非有特殊狀況，否則保證是蹲好蹲滿，在短期盃賽中，2號捕手還較有機會上場，3號捕手為避免沒人蹲捕，就幾乎不太有出場空間了，戴培峰即使入選也會被安排在3號捕手，他的落選對戰力攻守雖有影響但不大，不過就如同帳面所示，要如何防止對手在壘間的盜壘推進就是捕手群必須加強的課題；內野手也是問題比較不大的部分，畢竟已經是目前中職及旅外最高層級的球員，攻守都有一定水準，唯一有疑慮的就是防守默契，旅外球員近日也將陸續返台，要在剩餘的集訓期間趕快磨合。

由外野手的取捨來看，林岳平總教練自己也知道本屆中華隊缺乏長程砲火的大問題，計畫以速度優勢，機關槍串連打線的方式應戰，但捨棄有長打能力的林安可，將郭天信及成晉2人都被留在名單內仍令人意外，兩人加上陳傑憲、陳晨威，這4人除了左右打之分外，跑攻守型態都相差不遠，而較有長程火力的林子偉被從內野移防到外野，顯示他有很大的機會佔掉一定先發外野手席次，王柏融在近日火腿練習賽則是也有安打紀錄，即使狀況不算差，剩餘兩席外野應還是會由守備較穩定、較熟悉場地的雙陳先發，王柏融則取代原本林安可的角色，擔任關鍵一擊的代打，郭天信、成晉就是執行戰術短打或是代跑的任務，只不過如果輪到他們出場，就表示最好要有分數的入帳，否則他們的長打能力與先發不小的落差，但無論如何，確實擊到球才是一切得分的根本。