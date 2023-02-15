中職／實力不輸德保拉 羅昂將是獅子軍爭霸關鍵

統一獅隊曾在2020年奪冠，近兩年因為外援不順，無法延續佳績。今年度他們十分著力於洋將補強，最重要的是他們簽回布雷克及羅昂。布雷克是熟面孔，自2020年就待在獅隊陣中，2021年拿下勝投王，去年因椎間盤突出手術只出賽12場。羅昂去年加盟，一度拿下開季8連勝，是統一最穩定的先發投手。只可惜去年因二人同時在陣中時間有限，無法幫獅隊更上一層樓。

特別的是，布雷克及羅昂有一個共通點，就是身高特別高，前者205公分，後者203公分，剛好就是聯盟本季最高的二位球員。大部份本土選手身高約為170至185公分間，洋將則大約185至195公分，超過200分的球員非常稀少。那究竟投手身高對於投球表現有沒有影響？當然是有的！

一般認為，投手的球威、球路、球種等多項因素，都會影響壓制能力。高大的投手會有優勢，主要是球投出後入壘的角度較大，球的縱向變化會更難以掌握。若搭配好的球路，及出手點的變化，更會讓打者無所適從。中職歷史上身高最高的投手是義大犀牛的希克，他無論在防禦率、三振榜上都是佼佼者，是當時非常難以突破的外援。反觀投手如果相對矮小，他的出手點與好球帶幾乎沒有太多高低差，球的飛行軌跡角度自然會比較小，打者僅需要平行揮擊，就相對容易掌握球心，因此矮小投手需要更多技巧才可以生存。

高個子投手如果又採高壓投法，球的軌跡可能會有超過100公分以上的落差，整個變化過程將讓打者更難捉摸，形成一項優勢。 聯合報系資料照片

可以預料今年羅昂與布雷克會是統一先發輪值的前二名，布雷克只要傷癒復出能調整得宜，身手毋庸置疑。羅昂去年14場出賽，拿下9勝1負，防禦率僅1.87，今年從冬季就開始調整，避免季中受傷，加上更熟悉及適應台灣後，被期待本季可能更傑出的表現，甚至成為獅隊的德保拉！

2005年羅昂加入美國職棒辛辛那提紅人隊，2010年至2014年他大部份都在大聯盟擔任牛棚投手。2015年轉戰日本職棒養樂多燕子隊，並列當年度中繼成功次數最多的投手。2016年季中離開日職返回美職，之後成為棒球浪人，每年都在轉換球隊。他2019年在華盛頓國民隊時，從牛棚轉任先發，但表現不是很理想，直到2021年冬季聯盟才總算成為王牌先發。

雖然轉戰先發不久，但羅昂過去曾是美職優異的牛棚投手，只要體能不要太差、退化太嚴重，面對中職多數打者仍可繳出很好的表現。他不僅有身高的優勢，球速可達154KM，而且球種多元，除快速球外，還有曲球、切球、伸卡球及快速指叉球。其中可以看到縱向發展的伸卡球及快速指叉球是他的主要武器，另外再搭配橫向或帶有角度的其他球種，只要控球理想就會讓對手非常難以掌握。

以去年的成績來看，羅昂的防禦率(ERA)為1.87，標準化防禦率(ERA+)則是179，獨立防禦率(FIP)則是2.02，全部都是超過10場先發的投手中最優異的一名。不過他因傷休兵一段時間，導致出賽數不足，未能登上榜單，否則這成績比防禦率王黃子鵬及勝投王德保拉都好上一截。而他的勝場貢獻值(WAR)為2.53，為聯盟第三，僅次德保拉及鋼龍；三振率(K%)則為25%，先發投手中僅次隊友古林睿煬。

中信洋投德保拉是近年最強洋投的代名詞，但羅昂去年多項數據都比他更好，今年若能穩定出賽，將會讓獅子軍戰績更上一層樓。 聯合報系資料照片

整體而言，羅昂不但有身材優勢，加上他的球速快、球路多，讓他有出色的壓制力。而且他先發時多能投到6至7局，早已消彌可能續航力不佳的疑慮。新的球季羅昂要能更穩定出賽，統一戰績必能更好，有機會再現獅王榮耀。