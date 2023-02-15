經典賽／動作大改又成績崩盤 王柏融恐成中華隊不安定因素

中華隊近來公布經典賽30人名單，本季和日本火腿簽下育成合約的王柏融名列其中。雖然以王柏融的資歷而言，入選並不算太讓人意外，然而從他去年的表現，以及近期的打擊狀況來看，他在本次賽會中能有多少發揮，其實存在著許多不安因素。

今年將是王柏融在日職的第五個賽季。然而，王柏融在日職一軍，除了2021年表現還算有一定水準以外，其餘年度都乏善可陳，2022年的成績更是下探新境界。原先他雖表現不好，但起碼偶爾會發威個幾場，或者再怎麼低潮，還是能在幾場比賽內勉強擠個安打出來，讓整體打率維持在兩成左右。

但到了2022年，王柏融32個打數僅敲2安打，打擊率是一成都不到的「0.063」。不只安打少，且被三振率從前三年平均的4.43打席1K，變成2.66打席就吃1K。而以前每12.8打席就能選到一次保送，但是去年卻一個保送都沒有，等於是沒什麼太大威脅性，只要投手狂塞好球，不需要太多引誘球路，就能輕鬆解決的打者。

雖然王柏融在二軍的成績不錯，但其實和前幾年相比也是略有下滑。例如前三年79個打席，就能夠敲出4轟，但2022年，王柏融在二軍打了137個打席也才4轟。此外，王柏融過去在日職二軍，簡直是見一個打一個，安打長打連發之餘，還有極難被三振出局的特點，前三年一共只被K「3次」而已。但在去年，他的三振數增加為17次。儘管不是糟糕的數字，但和他自己相比，就明顯有所退步。

王柏融成績雪崩並非毫無原因。去年傳出火腿隊新監督新庄剛志，從季前就在調整王柏融打擊動作的消息。「改動作」對王柏融來講可不是新鮮事，前火腿打教小笠原道大，就曾在2020年修正過他的姿勢。2021年，王柏融也曾私下向邱昌榮教練討論調整。前者雖然結果不盡理想，但後者就有收到不錯的效果。

遺憾的是，2022年王柏融改動後，卻打出史上最差的成績。我想任何一個稍微具有點看球及打球心得的人，都能看出王柏融動作變得幾乎完全放棄身體出力，而只是「用手去碰」。過去曾指導過王柏融的外籍打教克魯茲（Tommy Cruz）就直言，王柏融改動後的新姿勢「非常不好，整個迷失、遺忘了。他無法靠著那個動作發揮實力」，還認為若是長久維持這個姿勢，他就會再也無法重返顛峰狀態。可說他慘澹的成績，極有可能就是新姿勢造成的不良影響。

從王柏融春訓近況的影片來看，他仍維持和去年類似的動作。過去春訓期間，經常會傳出王柏融發揮長打實力「練打敲了幾轟」的消息，但今年卻顯得靜悄悄。公開影片則無論在臺灣，還是日本的網路討論區，都有不少嫌醜的質疑聲浪。雖然近期紅白戰有安打演出，但都不算是強勁的擊球，且面對到的投手，也都是二軍或育成級別的。新動作捨棄了長打，但是不是真的就讓他有辦法應付一軍投手，還得打上個大問號。

王柏融姿勢大幅調整，但是否能應付日職一軍水準猶未可知。影片來源：ファイターズ on GAORA SPORTS

而到了經典賽，光論同組的其他球隊，等級顯然會高於日本二軍及育成水準。部分的人或許會認為，王柏融是「中職第一打者」、「四割男」。縱使從數據上來看，成績明顯大幅滑落，實際打擊內容也很有問題，卻還是堅稱王柏融仍是那個四割大王，即使現況看起來再不妙，仍然隨隨便便也是勝過所有中職選手。

但要知道，王柏融稱霸中職，已經是2018年以前的事了。2018年結束至今，已經過了四年多，對一位球員來講，四年完全足夠讓選手大幅成長或衰退。否則若拿2018年當標準，那麼，林子偉就是大聯盟替補內野，王維中、胡智爲是能摸到大聯盟邊的投手，陳冠宇是日職一軍投手，廖任磊是日職二軍防禦率2字頭的後援。除了林子偉之外，這些選手已悉數回到中華職棒，不少人光看當初的層級，應付中職都該是小菜一碟，但他們現在留下什麼成績，是否真的輕鬆宰制了中職，我想已無須多言。

除了打擊以外，王柏融的守備其實也有些令人擔憂。從目前林岳平總教練的安排來看，似乎打算讓張育成、林立兩人擔任二壘手。若是策略保守一點，捕手也可能讓守備能力好的人蹲。如此一來，就會讓去年並列中職最多轟的吉力吉撈．鞏冠跟林立，最終都有可能被擠去搶指定打擊。在這安排下，王柏融上場守備的機率就會大幅提昇。

過去王柏融在中職是金手套級外野手，但他在日本幾乎都打DH。如果說他是守備範圍、傳球等能力在中職算好，只是不符合日職需求也就罷了。但在日職時期，王柏融為數不多的守備機會中，卻不時產生傳球方向錯誤，或者是光撿個球，都要「深蹲」好幾次的乙組級失誤等等，這是中職時期不曾有過的狀況。這讓人對王柏融現在的守備穩定度打上大問號，也難怪日本火腿常常不願派他上場防守。雖然加練過一壘，但畢竟實戰經驗還不多。若是在經典賽這樣高關注度的國際賽中，因為一個低級失誤而輸球，絕對會招來比打擊熄火時更難聽的罵名。

王柏融在日職守備機會偏少，不時有離譜失誤。影片來源：太平洋聯盟TV Youtube官方頻道

以上是關於王柏融目前的相關疑慮。不過，就像是《灌籃高手》中的櫻木花道，雖一度被評為「不安定因素」，但最後卻成為贏球關鍵。也許退步的王柏融，實力還是足夠應付經典賽。或縱使真的實力不足，但畢竟只是短期賽事，任何事都可能發生。像是2019世界12強賽，當年在中職表現平平的王威晨，最後卻成了大會最佳三壘手。或是2017年經典賽，在日職打擊能力算後段班的小林誠司，卻繳出打擊率4成5的驚奇表現，遠勝過許多同隊的日職強打。

只是，考量到王柏融近況，外加他又是在日職毫無退路的一年，應當在春訓拿出表現爭取教練團青睞，或許從一開始就不徵召他，也是個合理的選項。既然現在名單已經決定了，也只能寄望一切朝理想方向走，擔憂的部分則祈禱不要發生。若非如此，那麼在本次陣容水準就已經和別隊有落差的情況下，想突破第一輪恐怕會更具難度。